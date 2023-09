No sé si sepan de la existencia de una serie que en Televisa fue y ha sido durante muchísimos años un éxito y se llama “La Rosa de Guadalupe”. La trama gira en torno al drama y al horror que viven los personajes que ahí actúan, pero que siempre termina en finales felices porque la Virgen de Guadalupe les realiza milagros a todos los personajes dolientes de dicha serie, y la señal de que el milagro está por suceder es que llega una brisa suave y tenue frente a una rosa blanca.

Pues algo así está creando Marcelo Ebrard, como a fuera un capítulo más de “La Rosa de Marcelo”.

De veras, debería de haber considerado el flamante excanciller dedicarse a las novelas y a la actuación, porque como actor dramático no lo hace tan mal.

Y es que ya va para una semana que Ebrard nos viene haciendo puros dramas. Casi llora, se da de empujones con otros, se desaparece, se indigna, luego publica TikToks aventando puro “chacota” como si nada pasara.

¡Ah!, pero ayer, haciendo gala de sus capacidades histriónicas salió a decir que la verdad Morena se estaba viendo “bien mala onda” con él y que mejor crearía su propio movimiento, el cual tendría vida a partir del 19 de septiembre llamado “Movimiento Progresista” y que estaría viajando (del puro berrinche, no crean que por placer) por toda la República mexicana para darlo a conocer.

También dijo que iría a quejarse de Morena a Morena, porque los de Morena, le han jugado mal siendo él morenista, entonces mejor va a ir a levantar una denuncia a Morena, para que los de Morena, dejen de tratarlo mal.

¿Se acordaron de Cantinflas?... Pues así está actuando este caballero.

Yo no le creo nada... Absolutamente nada.

Todo esto es puro show, y estoy casi segura hasta el propio AMLO ha colocado su manita santa en la cabeza de su canciller para que le dé “vuelo a la hilacha” y de contenido, para que la gente se distraiga y se divida más el voto que al final no será un voto dividido sino para las urnas morenistas.

Es extraño pero Marcelo Ebrard debería de saber algo de leyes.

Lo cierto es que si no sabe de leyes, yo sí me he informado un poquito más y aquí le cuento:

Un partido político nuevo en México deberá esperar hasta el 2025 para iniciar su formación. Así lo dice el Artículo de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, como se diría coloquialmente ¿“por sus pistolas”, Marcelo Ebrard, o el que quiera, puede formar un partido político a estas alturas?

Pero claro, no hay que olvidar, es Morena, donde las reglas cambian. Ya nada sorprende.

Lo más gracioso es que Marcelo está pero si bien enojado con Morena, pero dice que no se saldrá de Morena.

¿De veras era en serio que nos creen tan tontos?

Inaudita la forma de comportarse de un miembro del gabinete que la gente había considerado en algún momento como alguien de seriedad y además inteligente y sensato.

Pero, dadas las circunstancias y aunque a muchos les duela, la presencia de Xóchitl Gálvez más el despertar de muchos mexicanos que creo yo andaban dormidos pero ahora están mucho más alertas hace que los morenistas y su líder tengan que recurrir a estos montajes baratos.

Baratos nada más en cuanto a la forma, porque en el fondo nos vuelven a salir carísimos a todos.

Me preocupa muchísimo que estén tan enloquecidos por ganar, que estén tomando sino es que tomaron ya, dinero del erario para sus famosas giras, en donde pues todo lo pagamos entre todos con nuestros impuestos: Choferes, boletos de avión, gasolina, comidas, cenas, desayunos. Además, seguro el siempre guapo Marcelo no va solo, como todos los demás siempre llevan a un séquito de personas. Nunca he entendido por qué o para qué. Me parece que en el fondo se sienten muy frágiles y solos y por eso van en “banda” a todos lados .

¡Ah!, qué tiempos aquellos cuando un Marcelo Ebrard casi haciéndole el saludo a la bandera al presidente de México le dijo en una mañanera: “Misión cumplida, señor presidente”. Y quién lo viera ahora, derramando una lagrima y diciendo “no se vale”.

Finalmente, Marcelo Ebrard se quedará con un hueso importante. El es un viejo lobo de mar. No va a permitir el rompimiento con Morena porque es desde ahí donde el mama su sueldote.

No se va a bajar de ningún lado ni se va como candidato independiente.

Todo es un drama para que muchos le crean que fue drama. Pero no dejará de recibir su quincena, créanmelo.

La cosa es que sí creo que habrá mucha gente que es el Robin Hood moderno y seguro habrá gente que simpatice con él.

Al final todo siempre es lo mismo.

Los votos y los simpatizantes que el arrastre serán para Morena, pero disfrazados de indignación y enojo.

Mientras tanto, y en medio de este triste capítulo de “La Rosa de Ebrard”, al que todavía le falta que le llegue el airecito suave cumpliéndole algún berrinche, nos encontramos muchos mexicanos viendo la manera en que nuestras quincenas alcancen, buscando la forma de estirar el dinero para que salga para un súper semanal, para uniformes y útiles escolares para nuestros hijos, para poder pagar gasolina y luz que han llegado elevadísimos los recibos por lo menos aquí a mi casa así ha sido (su casa también), mientras ellos se carcajean y brindan en lo oscurito.

Tenemos que estar pendientes y ser muy observadores. Porque ya vimos que están dispuestos a todo.

Es nuestra obligación y nuestra supervivencia.

Es cuanto.