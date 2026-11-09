Vicente Fox, uno de los expresidentes de México más desabridos de la historia, no disimuló ni tantito las maniobras que pusieron en marcha para perpetuar el fraude electoral de 2006. Él, en el calor de una entrevista, se desahogó de ese enorme peso que cargaba sobre sus hombros al confesar que operó un ejercicio que vulneró la democracia, pero sobre todo la capacidad de tomar decisiones del grueso de la ciudadanía. Incluso él, hablando de verdades, confirmó lo que en su momento denunció el mismo Andrés Manuel López Obrador. Seguramente Fox, en sincronía con el árbitro electoral, manipuló los resultados y manejó a su antojo los cómputos distritales para darle la ventaja definitiva a aquel gobierno sátrapa e ilegítimo de Felipe Calderón. De hecho, no se demoró ni tantito en escupir todas las intransigencias que cometió en nombre de la democracia. La cuestión es que, por la magnitud, no pasó mucho tiempo para que, al anunciarse el resultado, se supiera la ignominia que se había asestado.

Luego de perpetrar el fraude, efectivamente, la prensa conservadora se dedicó a tratar de legitimar el triunfo que, sabemos, fue un auténtico desaseo que todavía sigue dando de qué hablar, mayormente con las declaraciones de Vicente Fox, que ponen al descubierto su falta de oficio, pero también lo muestran de cuerpo entero como un personaje que odia el progreso y el desarrollo. Desde aquel entonces, lo tenemos grabado en la memoria histórica: Fox impidió que la pluralidad y la participación en masa determinaran el rumbo del país. Es demasiado el cinismo con que se presenta en los medios de comunicación y, al cabo de su conversación, le llovió un torrente de críticas que se ha ganado a pulso por ser uno de los expresidentes de la República más ineficientes.

Se ve que Vicente Fox, desde que tomó posesión de espacios de representación proporcional, matizó una disputa personal con Andrés Manuel López Obrador. Con total cinismo, recuerdo, buscó quitarlo del camino con un recurso que promovió para desaforarlo cuando AMLO fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por distintos conductos, unos improperios, Fox concentró todas sus energías para descarrilar a López Obrador. No lo hizo por una vía jurídica, pero sí metiendo mano para manipular los resultados que, en aquel momento, avaló el presidente del INE. Desde ese punto se comprobó que se manipularon resultados porque en algunos lugares no se contabilizaron las actas o, de plano, ignoraban por completo los porcentajes a favor de la izquierda. Se lavaron las manos diciendo que, al cierre de las casillas, la jornada había transitado sin contratiempos cuando, en la realidad, salió la descomposición de aquel sistema que más tarde pagó muy caro las consecuencias de haber traicionado a la ciudadanía. Su peor castigo, en ese pronunciamiento cotidiano, fue el desprecio de las mayorías que hoy aborrecen al PRIAN.

Años más tarde —como si el destino estuviera presupuestado de esa forma— la ciudadanía salió en grandes proporciones a votar por el proyecto de transformación. Ese, que también fue un momento que dejó absorto a Fox, significó la alternancia tan anhelada que todos esperábamos que sucediera, al menos quienes siempre queremos lo mejor para el país. Dadas las circunstancias, otra vez Vicente Fox quedó como animador de la derecha, que se ha encargado, según él, de hacer todo lo posible para que esto no prospere. Él, en efecto, ha invitado a participar activamente en el PAN, pero también en el PRI según le convenga. Sin resonancia, y resignándose a los resultados de los últimos dos procesos, tiene una larga colección de tropiezos en los medios de comunicación que lo han llevado al basurero de la historia, eso sí, arrastrando el remanente de seguidores que le quedan por el país ahora que está visitando entidades.

Si analizamos las declaraciones de Fox, de que perpetuó un fraude, podemos decir que estas son gravísimas y, de paso, fueron un retroceso a las reformas electorales que se maniobraron para democratizar el órgano electoral. Fox, cuando fue presidente, se negó a hablar del tema para cuidar la investidura presidencial que, sabíamos, siempre fue una improvisación y una simulación. Ni él ni su gabinete llevaron a cabo la encomienda que el pueblo les delegó cuando ganaron la elección del 2000. Sin pena ni gloria, resultó un fiasco; le pasó la estafeta a otro personaje impresentable de la política como Felipe Calderón. Él, al igual que Chente, le falló a la gente.

Por eso hay, sin exagerar, una diferencia de proyectos. Haciendo una breve introspección, desde que AMLO ganó la presidencia, los cambios han ido aterrizando. Poco a poco se han nutrido propuestas para mejorar las políticas públicas a través de un programa de reformas constitucionales de carácter meramente de sensibilidad ciudadana. La presidenta de México, que mantiene una constante preponderante de eficiencia, continúa abriendo frentes para el desarrollo. Siendo asuntos sustanciales, haciendo lo máximo y sin recurrir a la parafernalia, Sheinbaum cuenta con una columna vertebral muy sólida que ha compaginado con las funciones y tareas que le delegaron. Rosa Icela, secretaria de Gobierno, es una mujer que se entrega al máximo y, por ende, hace su quehacer de una forma muy efectiva. Lo mismo conseguimos decir del titular de Seguridad, Omar García Harfuch. Los golpes que ha ido asestando a los grupos al margen de la ley son medulares para que la paz vaya propagándose de norte a sur. Esa misma eficacia, de participación activa, podemos citarla en Marcelo Ebrard en Economía. Su labor, ahora que la comunicación fluye con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, será determinante para sellar un acuerdo histórico. Idéntica a esa labor, pero en otra trinchera, podemos citar a Martí Batres y Zoé Robledo en el tema de salud.

Y si a esas vamos, con todo un camino por delante, hay que destacar la labor de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Supimos, desde su llegada, que la comunicación que tiene con distintas naciones ha hecho posible que las relaciones diplomáticas mejoren. Por eso y por muchas cosas, vemos las diferencias entre una fuerza política y la otra. Basta ver los índices de apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Notas finales

Horas antes del amanecer del pasado sábado, ocurrió un lamentable accidente en carretera que cobró la vida de dos funcionarios del municipio de Tepeyahualco. Las víctimas fueron Abigail Moyano Salazar y el secretario general, Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaztle. De acuerdo con los reportes preliminares proporcionados por las autoridades estatales, el hecho tuvo lugar en el tramo Puebla–Perote.