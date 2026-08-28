TÚ DECIDES

Hay películas que entretienen. Y hay otras—pocas—que se vuelven un espejo incómodo y necesario: obligan a mirar lo que normalmente se evita. “Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin” pertenece, a mi juicio, a esta segunda categoría. No por su mensaje religioso en sí (que cada quien interpreta desde su fe o su distancia), sino por lo que el público que la ve está reportando: paz, consuelo y esperanza en medio de un entorno que, para muchos, ya no ofrece respiro.

El estreno en México fue el 27 de agosto de 2026 en más de 150 salas de Cinépolis. El impulso mediático que rodea la llegada de la cinta es notable. Pero más allá de espectaculares y campañas, lo que me interesa como observador es el fenómeno social: el eco emocional que la película parece producir. De acuerdo con el comunicado de prensa que acompaña su presentación, en Francia la audiencia alcanzó cifras por encima de lo esperado, con reportes de más de medio millón de espectadores, incluyendo personas de diversas posturas —musulmanes, ateos, cristianos y judíos—.

Y aquí conviene ser claros: vivimos tiempos de saturación. Noticias, violencia, polarización, cansancio. En ese contexto, es comprensible que muchas personas busquen algo distinto. La película lo ofrece—y eso es lo que la vuelve relevante—como un antídoto contra la desesperanza. Se habla de “reconciliación” y “paz interior”, sí, pero lo decisivo es el efecto cotidiano que se menciona en testimonios: jóvenes que dicen encontrar calma al ver la obra; espectadores que describen el mensaje como un “ancla emocional” cuando el mundo se vuelve hostil. No es poca cosa. La fe, cuando se vive, no solo consuela: ordena. Y ordena el caos interno.

Además, su planteamiento insiste en una idea que, para el debate público, vale oro: la película se concibe como para todo público. Esto no es un detalle estratégico, sino una invitación. La intención, según se informa, es que la audiencia reciba un mensaje humano y comprensible, no un sermón cerrado. La trama recorre 350 años de historia, desde revelaciones en el contexto francés del siglo XVII hasta reflexiones sobre el vacío contemporáneo. El núcleo es simple y, por eso mismo, poderoso: la misericordia no llega como castigo, sino como descanso. El Corazón, dicen, es “lugar” para quienes atraviesan sufrimiento.

Yo sostengo que esa clase de propuesta—si logra tocar la vida diaria—no debería minimizarse. Al contrario: debería discutirse. Porque, aun para quienes no comparten la doctrina, la película ofrece una tesis que trasciende fronteras religiosas: cuando el dolor se normaliza, la gente necesita sentido. Necesita algo que no sea solo diagnóstico del desastre, sino señal de salida. Y si una historia logra provocar que alguien piense “Dios me ama” o que una persona encuentre paz después de verla, entonces estamos ante un fenómeno que habla de una necesidad social real.

En México, el interés también se ha hecho visible en la calle: alrededor de 250 espectaculares difunden el mensaje de cercanía, consuelo y esperanza. No lo menciono para celebrar propaganda, sino para subrayar que el tema está saliendo del circuito cerrado. Se está volviendo conversación pública. Y eso, aunque algunos lo vean con recelo, me parece sano: la gente tiene derecho a debatir qué la sostiene, qué la consuela y qué la inspira.

Ahora bien: que la película pueda ayudar a “encontrar paz” no significa que resuelva la violencia ni que elimine el dolor del país con un boleto de cine. Sería irresponsable prometer milagros. Pero sí es legítimo defender algo mucho más modesto y, a la vez, más auténtico: la paz también se cultiva. Se entrena. Se construye en momentos de reflexión, en el diálogo, en el reconocimiento de que el corazón humano—no el discurso— necesita misericordia y esperanza.

Por eso creo que “Sagrado Corazón” merece su lugar en salas. No como salvación mágica, sino como propuesta cultural con propósito: un recordatorio de que la vida puede reorganizarse desde la compasión, y de que en tiempos de división el público sigue buscando algo que no sea odio, miedo o exhibición del conflicto. Buscan descanso.

Un buen amigo después de verla me dijo: re recordó lo que algún día escribió San Agustín, “nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”.