“La gran ambición es la pasión de un gran personaje, aquellos dotados con ella pueden hacer actos muy buenos o muy malos, todo depende de los principios que los dirigen”. Napoleón Bonaparte

Sería un acto insólito y venerado por la historia que en determinado momento, y sin importar las circunstancias prevalecientes, Israel e Irán firmaran un convenio bilateral de alianza y colaboración, y de ser posible, un tratado de paz.

Eso fue precisamente lo que hizo Winston Churchill cuando viajó a Moscú en plena Segunda Guerra Mundial para convencer a Stalin de aliarse con él, y lograr así vencer a la Alemania nazi, dándole un giro de 180 grados a la historia y al destino, después se aliaron a ellos los Estados Unidos y varios países más, incluyendo a México.

Pero, desafortunadamente, no exite hasta el momento un hombre en la Tierra como Winston Churchill.

Pero, también, si Israel e Irán toman una iniciativa similar a la de Churchill y Stalin y se alían, y luego se unen a ellos varios países más incluyendo ahora sí a Arabia Saudita, con un tratado formal de paz y hasta religiosamente eterno, podrían enfrentar juntos a la amenaza nuclear que están propiciando Corea del Norte, China y Rusia en esa área del mundo, y también India , aunque hasta ahora no sabríamos de qué lado quedaría.

Sólo imaginar una alianza entre Isarel e Irán con éstas condiciones genera esperanza y un anhelo de paz como hace mucho tiempo no se sentía, y no es tan utópica, alguna vez Israel e Irán fueron aliados, durante la guerra inentendible entre Irán e Irak.