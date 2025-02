Entiendo el principio de No Reelección que quiere hacer constitucional la presidenta Sheinbaum. Lo que no entiendo es por qué lo quiere aplicar a todos los niveles de gobierno cuando muchos de los periodos de mandato son bastante cortos.

Hagamos una comparación con el sistema eleccionario de los Estados Unidos. En ese país los presidentes se pueden reelegir solo una vez haciendo el periodo de 4 años, uno de 8 donde creo que apenas le da tiempo de arreglar y hacer proyectos a largo plazo. En México, el periodo de los presidentes es de 6 años y pienso que esto apenas da tiempo para establecer políticas que se vean reflejadas en la economía del país.

En Estados Unidos los gobernadores pueden elegirse ilimitadamente, al igual que los forman parte del poder legislativo. Los gobernadores y los mayors (algo así como los alcaldes) si hacen un buen trabajo pueden ser reelegidos dándole continuidad a los proyectos que en su mayoría son operativos. Son pocos los que no se reeligen y si no lo hacen es porque la gente quiere un cambio o no quedó conforme con lo que hizo en el periodo que le tocaba.

En México, las alcaldías y las diputaciones son de esa manera. Tienen un periodo corto donde no se puede hacer tanto y donde la continuidad es algo importante. Imagine que el alcalde actual de su ciudad planee pavimentar una calle y el proyecto no acabo en su periodo y quede incompleto porque el siguiente alcalde no le dio continuidad. Eso donde pienso que los periodos de las alcaldías son muy cortos para que hagan algo que no solo sea reactivo.

Veámoslo de otra manera, lo que hace ahora la presidenta Sheinbaum es una continuidad del proyecto del presidente López Obrador, aunque sea otra persona que le está dando continuidad al proyecto que a mí me parece bien. Pocos políticos hacen eso pues piensan que de esa manera no dejan un “sello” de lo que hicieron en su periodo como gobernantes. Si hubiera ganado, en un mundo imaginario, Álvarez Máynez, ¿cuántas de las cosas que ya encarriló el presidente hubiera tumbado pues él piensa que él las haría de mejor manera?

Creo que si la presidenta busca la no reelección debería de poner en la balanza lo que trae tener continuidad en ciertas partes del aparato ejecutivo y legislativo. En los proyectos a largo plazo, la continuidad es la base de la efectividad. Y si busca que no haya reelección, yo buscaría que hubiera plazos más largos para ciertos puestos de elección popular para que tengan oportunidad de hacer algo más duradero.

¡Ánimo!