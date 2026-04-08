Con motivo del más reciente informe del Comité en contra de la Desaparición Forzada de la ONU, el obradorismo, representado por Morena, ha salido al unísono para buscar desacreditar, descalificar y restar credibilidad y legitimidad a un grupo de expertos que, durante años, se ha dedicado a hacer recomendaciones en materia de políticas dirigidas a resolver esa compleja problemática.

Han esgrimido hasta los razonamientos más absurdos; desde buscar meter controversia en torno a la acepción del término de desaparición forzada, hasta pretender, desde luego, hacer voltear las miradas hacia los gobiernos de Calderón y Peña. Son de memoria selectiva.

¿Se acuerda el lector de cómo AMLO, a la sazón el principal líder de la oposición, explotaba hasta la saciedad el drama de Ayotzinapa con el propósito de hacer penetrar la idea que el gobierno de Peña estaba involucrado en todo lo que sucedía en el país? ¿No respaldaron los morenistas el lema “Fue el Estado” con el propósito de fortalecer la idea de que había una desaparición forzada donde habían intervenido no solo las autoridades de Iguala sino elementos el ejército mexicano? ¿No fue uno de los motivos de su triunfo en 2018?

Ahora, de cara a la crisis que el Comité les ha echado encima, pretender deslindarse de los hallazgos de los expertos, y hacer prevalecer la idea de que las acciones surgidas de la 4T han sido positivas y que se ha reducido el número de fallecidos y desaparecidos; al tiempo que, en el documento, se señala que la crisis ha continuado a lo largo de los años.

De igual manera, en un ejercicio de memoria selectiva, AMLO y sus simpatizantes honraban el trabajo periodístico de Anabel Hernández cuando dio a conocer, en uno de sus libros, los lazos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Años más tarde, sin embargo, cuando la escritora apuntó hacia los propios vínculos del expresidente morenista con los delincuentes, Hernández pasó de ser a una gran periodista a una novelista de ciencia ficción. Con independencia de si las obras de Hernández son fieles a la verdad, la hipocresía del morenismo es pasmosa.

Quizá el obradorismo pretende tener éxito desde la mañanera, como lo ha hecho en otros temas, en insistir en pintar a un México en paz, próspero, con los índices de violencia en caída libre y en tránsito de convertirse en el país más seguro del planeta. Sin embargo, basta con preguntar a las madres buscadoras, a los habitantes de Culiacán o a las víctimas de la Barredora en Tabasco si esa realidad alterna encaja con la verdad concreta.