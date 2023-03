De antemano disculpe usted, amable lector. Porque la columna de los martes sale regularmente más extensa. Pero es que, se me hizo costumbre ver “La Semanera” del gobernador Rubén Rocha Moya . Me gusta analizar este recurrente ejercicio informativo, pero hacerlo desde la óptica de la política, porque el mandatario nos regala pinceladas de política que son imperdibles.

Ya habrá espacio entre los boletines de prensa oficiales para revisar las acciones de gobierno.

En más de una ocasión he dicho que La Semanera es una herramienta de doble propósito más que eficaz para el ejercicio del poder. Le permite al mandatario marcar la agenda, hablar de los temas que él quiere, en el terreno que a él más le conviene. Y su mensaje suele ser tan contundente que no recibe réplicas. El gobernador, va sin vara…

Este lunes, se dispuso a destacar la participación de Sinaloa en el Tianguis Turístico como lo escribíamos ayer. Dijo que el proyecto del Tren Sinaloa será una realidad para el mes de diciembre próximo.

El Dr. Rocha Moya hizo un recorrido por las actividades y giras que realizó la semana pasada. Todas ellas de relevancia. Desde la reunión de la CONAGO celebrada en Oaxaca, donde compartieron mesa de trabajo con el Embajador de Estados Unidos Ken Salazar y el Asesor de la Casa Blanca John Kerry. Una serie de reuniones que traerán temas de qué hablar.

Cuén- UAS

El plato fuerte no podía ser otro que la polémica con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Los compañeros de la prensa estaban esperando con ansias este apartado que sabían que sí o sí, el gobernador habría de abordar.

El Dr. Rocha envía mensajes de mesura, pero también sabe hacer política de “grilla”. Primero le quita yerros al asunto, al señalar que la reunión en SEGOB no era originalmente para el tema de la universidad. En política las coincidencias suelen ser muy escazas. Pero en su discurso de gobernador, dijo que fue fortuito el encontrarse con Héctor Melesio Cuén en un pasillo y ahí mismo acordaron hablar con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López . El resto es historia.

El gobernador cuida sus formas, es cauto, pero es experimentado y tiene una habilidad política bastante aguda. Explico . En alguna entrega anterior, les decía que Cuén está aburguesado. Al ‘maestro’ se le olvidaron detalles de cómo funciona la grilla. De las trampas, vericuetos, y la picardía que se necesita.

Digo esto, porque el titular del Ejecutivo ha logrado que el propio Melesio Cuén se auto exhiba como el cacique universitario que es , al aceptar ser él quien dialogara con el secretario Adán sobre temas que formalmente no le atañen. En su soberbia, Cuén aceptó no solo dialogar en SEGOB, sino que aceptó ser el personaje adecuado para tratar temas de la universidad rosalina.

“La democratización de la Universidad no para”. Así lo dijo, y me parece un pronunciamiento contundente. La ‘grilla’ viene justamente desde la falaz violación a la autonomía universitaria.

No se guardó nada en la semanera. Fue cauto, subió de tono, y también bajó. Cuidó su figura y fue cuidadoso de sus palabras. Señaló de manera indirecta. Fue implacable con los personajes que sabemos que controlan la UAS. Aquí nos regaló una pincelada de política más.

La marcha que no fue. La mega concentración de la UAS estaba convocada para hoy martes 28. Tenía como consigna confrontar a la comunidad universitaria con el Poder Legislativo y también con el Ejecutivo. Todo enfilaba hacia el gobernador. No conforme con que quedó desactivada la movilización, el gobernador ‘se trepó’ a controlar la narrativa universitaria cuando les mandó decir que en caso de que existiese una marcha; dijo que él sería su aliado y promotor para buscar la defensa de la “Educación”., dijo que él buscará que se le dé espacio a todos aquellos jóvenes que no alcanzaron cupo en las diferentes facultades.

El gobernador Rocha Moya se hizo en la lucha y en las marchas. No iba dejar pasar la oportunidad de abanderar la causa de los estudiantes. Mientras los líderes de la UAS pretenden utilizarlos para atacar al gobierno. El mandatario llevaba su discurso al nivel estudiantil para ser ‘uno más’. Una jugada más que hábil.

Cerró poniéndole cascabel al gato. Fue claro, y tajante. En la reunión del pasado 21 de marzo, Rocha, Madueña y Cuén; el gobernador les dijo: “Te quiero mucho rector, (Madueña) fuiste mi alumno, pero no le confío al Consejo universitario que te nombró a ti, de forma, por que quién te nombró fue este compañero (Cuén) que también lo estimo mucho porque es mi paisano y le reconozco tiene una gran capacidad y tiene años con la universidad en un puño”. Una expresión lapidaria que exhibe a la perfección el motivo medular del por qué la reforma universitaria debe ir para adelante.

Y lo he dicho… Cuén, de manera inconsciente, aceptó los dichos del gobernador al coincidir con Adán Augusto en la reunión.

En la semanera dijo todo, fue una clase de cómo hacer política. Como envolver al adversario y llevarlo a su terreno. Varios ya podrían ir tomando nota, a ver si aprenden un poquito .

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx