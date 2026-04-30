El simple hecho de mover las piezas del ajedrez no significa que exista una situación alarmante en el interior de Morena. La renovación de la dirección del partido, a nuestro juicio, es para fortalecer el trabajo que se venía realizando; es decir, multiplicar la presencia territorial y poner mucho más orden en la inmensa estructura que está desplegada a lo largo y ancho del país.

Arianda Montiel, quien se ha caracterizado por ser una mujer de firmes convicciones, sabrá a la perfección encontrar la brújula para dirigir una expresión tan numerosa como la Cuarta Transformación. De hecho, su cercana relación con los sectores sociales, sumada a la experiencia de organización y planeación, le da mucho margen para ir aceitando la maquinaria después de que el Consejo Nacional la nombre presidenta de Morena. Después de que eso suceda, desde luego, vendrá una etapa de mucha presión por el tema de las designaciones de 17 coordinaciones de la defensa del voto. Hablamos de una tensión muy elevada que se asumirá con toda la capacidad.

De ninguna manera habrá quien cuestione las decisiones de la presidenta; es decir, el próximo domingo, luego de que fuese convocado el Consejo Extraordinario, los miembros arroparán la propuesta de Ariadna Montiel para que dirija los destinos del partido más robusto y nutrido de México. Su llegada inminente, particularmente en la fase previa de un cúmulo de encuestas que se levantarán, será darles certeza formal para que las metodologías se apliquen al pie de la letra. Sheinbaum, al menos en lo inmediato, tiene en mente ganar 15 de 17 gubernaturas que estarán en disputa. Ese plan inicial, junto a un ejército de simpatizantes, lo llevará a cabo con lo mejor que tiene para competir. Por la experiencia y por el arraigo, hombres y mujeres se alistan para llevar a cabo la prueba de fuego más grande de sus vidas.

El principal obstáculo, además del fuego amigo, será la dura competencia en el seno morenista. La contienda interna, dicen los que saben, es el mayor desafío, inclusive mucho más que la elección que organiza el órgano electoral. La marca importa y mucho. En todo caso, hay una maquinaria que ha sabido mantener López Obrador en su momento. Y ahora, ya con el bastón de mando, toca el turno de la presidenta para seguir llevando al movimiento a otras latitudes. En México, por ejemplo, estamos acostumbrados a esa relación gobierno-partido. En todo caso, ¿qué presidente o presidenta no defenderá la principal columna vertebral, máxime ahora que se celebrará la elección más grande de la historia? Eso sí, bajo la coordinación de dos mujeres que son, desde hace mucho tiempo, activos de todas las confianzas de la mandataria.

Desde luego que eso implicó ajustes en el gabinete que ha cubierto la presidenta al echar mano de personajes cercanos a ella. Siendo así, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández muy pronto tomarán el control total del partido y de sus determinaciones. La primera, de hecho, se encargará, además de ser la figura más visible, de fortalecer la estructura territorial y el trabajo de base. La segunda, que ya lo está haciendo, es negociar y concretar una alianza con los partidos aliados en la mayoría de las entidades. Hasta donde sabemos, se ha vuelto a retomar el diálogo con quienes integran la coalición Seguimos Haciendo Historia.

Una vez que se formalice ante los órganos electorales, bajo un esquema de oficialización, las tres fuerzas deberán caminar juntas. De hecho, no solo contarán con el apoyo de las dirigencias nacionales, sino de la propia presidenta que, tras bambalinas, operará y maniobrará todo lo que tenga que ver con la transición de 17 gubernaturas, mucho más ahora que la oposición, que se dicen contrapeso erróneamente, ha entrado en una especie de agonía caótica.

La enorme ventaja que tendrá Claudia Sheinbaum, que ha previsto con lujo de detalle, fue haber construido la columna vertebral del partido de Morena. Eso significa, además del control total, que la presidenta busca la expansión territorial consciente de lo que significa ello. De hecho, se está preparando para cualquier escenario, mayormente ahora que nos hemos enterado de que hay operadores a lo largo y ancho del país. Eso, podemos decirlo así, son los primeros pasos de las grandes metas que se han trazado. Sheinbaum no quiere conformismos: busca ganar e imponerse en todo, incluyendo Querétaro y Chihuahua.

Notas finales

Todos los medios nacionales publicaron la noticia ahora que se puso en marcha el Tianguis Turístico que cumple, enhorabuena, cincuenta años. Basta ver la cantidad de años para saber la importancia o la relevancia de un marco internacional como este. La propia gobernadora, Evelyn Salgado, enfatizó que, luego de dos huracanes de alta magnitud, la población de Acapulco ha hallado el modo de reponerse: “No nos detenemos, ya que la batalla no acaba aquí; a diario seguimos esforzándonos por restaurar la belleza de nuestro hermoso Acapulco”, dijo. Resaltó además que todo el estado está preparado para compartir con México su historia y hermosura. Parabién por una de las entidades de mayor riqueza cultural y turística.