“La injusticia es una madre jamás estéril; siempre produce hijos dignos de ella.” ADOLPHE THIERS

“Dale poder a un resentido y conocerás a un miserable.” DICHO

Hay réquiems que no deberían tocarse. Que anuncian tiempos aciagos y hacen un redoble por lo que fue. Estamos escuchando uno así; comunica la aniquilación de la justicia que viene y la cual ya no será tal.

La música de una campaña que durará 60 días, que culminará con tres días de “meditación”, para luego coronar la tumba del Poder Judicial con una elección popular que carecerá de los mínimos de validez.

De los 13 millones de mexicanos que fueron seleccionados inicialmente para ser funcionarios de casilla, más de siete millones rechazaron de entrada participar en este proceso. El INE dice que eso poco importa, que ya tiene a los 1.5 millones de funcionarios que estarán presentes en más de 84 mil casillas. Esa es una verdad muy a medias; se deberían instalar al menos 170 mil casillas como en la elección del 2024. O sea, ni hubo ni presupuesto ni interés de la ciudadanía, ciertamente la que no está directamente ligada a Morena, esto es.

La participación se anuncia pobre, muy pobre. ¡Y cómo no! No se conocen a la gran mayoría de los candidatos y de quienes sí se sabe, no es por algo bueno. Los mexicanos que se aventuren a votar se enfrentarán al menos con 10 papeletas a rellenar, lo que incentiva a que la participación sea aún menor.

Réquiem, pues la autonomía del Poder Judicial es esencial para garantizar el equilibrio de poderes, que se perderá en la próxima elección. Ese equilibrio es condición forzosa para una democracia.

Por lo que se refiere a la justicia, ya se palpa un mundo al revés. En la 4t, si plagias o ayudas a que plagien, no hay problema. Es más, el régimen aplaude y apoya a que demandes a quien señaló tu atropello y, mediando influencias incorrectas, es muy posible que algún juez pro Cuarta Transformación termine resolviendo te paguen.

Una jueza ordenó a Enrique Graue, exrector de la UNAM, y a Fernando Macedo Chagolla, exdirector de la FES Aragón, un pago de QUINCE MILLONES DE PESOS a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de licenciatura de la hoy ministra Esquivel. ¿La razón? El supuesto daño moral por haber investigado el proceso de elaboración de la tesis de grado de Esquivel Mossa.

Dicha sentencia, además de injusta y resultado de abuso de poder, es una venganza ejercida contra dos ciudadanos a pesar de que lo hecho por estos, Graue y Macedo, fue en calidad de autoridades de la UNAM, no como particulares.

Lo lamento, en verdad, si bien se los advertí: Graue en su momento fue demasiado permisivo cuando tenía las herramientas para responder y poner fin al engaño de la ministra. Ahora la venganza política emana de quienes en el Poder Judicial ya se han alineado al régimen cuatrotero.

Esto es tan solo una probadita 4t de lo que nos espera. Valgan otros ejemplos:

(1) Ya desde enero están denunciadas ante el INE tanto Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama por actos anticipados de campaña y otras violaciones y omisiones normativas. No ha importado. Debieran ser sancionadas con multas hasta de medio millón de pesos y la pérdida de sus candidaturas, pero la autoridad electoral guarda silencio. En este caso ni siquiera un réquiem se escucha. Esquivel ya se ve como presidenta del Tribunal Supremo (lo mismo, por cierto, Lenia Batres, aunque no sepa nada de leyes). Ambas son muestra de que el estudio, el mérito, la preparación no valen nada para la Transformación.

(2) Otros candidatos que se anuncian son parte de la “Luz del Mundo”, la secta cuyo líder Naasón Joaquín está en prisión en Estados Unidos por violación de mujeres y abuso sexual infantil. Uno de los aspirantes a la elección judicial ha sido ministro de culto de esa secta y otra es hija de un influyente pastor de tan señalada agrupación. A las denuncias realizadas ante el INE por víctimas no se les ha dado seguimiento. Son candidatos, por cierto, con alta posibilidad de ser electos.

(3) Cinthia Teniente Mendoza, candidata a magistrada federal en materia laboral en Guanajuato, actualmente presidenta municipal de Villagrán Guanajuato, además de esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, ambos morenistas, han negado sus vínculos con Naasón (sus redes sociales muestran lo contrario) y en su momento aportó dinero para el reconocimiento que le hicieron a Naasón en Bellas Artes.

(4) Mientras que Madián Sinaí Menchaca Sierra, candidata a jueza federal en materia administrativa en Jalisco, no canta mal las rancheras. Es hija del obispo Nicolás Menchaca, quien ha sido representante legal y abogado de Naasón y ahora líder de la secta. Este ha sido denunciado por delincuencia organizada, tráfico y abuso de menores de edad. Si bien es cierto que los hijos no deben pagar por los delitos de sus padres, Madián el año pasado atropelló a dos personas y existe una carpeta de investigación en su contra por el delito de lesiones…

(5) Una más. Betzabeth Almazán Morales, candidata a jueza federal en materia civil en Jalisco, escribió columnas de opinión en las que critica la condena a Naasón en Estados Unidos, mismo cuando este se declaró culpable de los cargos de abuso infantil. Ojalá que siendo jueza de lo civil no permita que los pedófilos o los violadores de niños salgan libres…

Esa es la justicia 4t que se vislumbra; que ya da sus primeras patadas de asno terco. De burla infinita.

Estamos atestiguando la manipulación ya sin disimulo por parte de Morena y el oficialismo del andamiaje, estructuras, personal, procesos de esa rama del Estado. Los miembros del Poder Judicial versión 4t harán con la ley lo que mejor convenga a sus intereses y amiguismos. La justicia pierde por completo su capacidad de ser ciega y la balanza se inclina al capricho de unos cuantos.

La justicia 4t que nos espera va marchando al son del réquiem por el Poder Judicial. Condenado el país a un estado sin ley, a la ignominia, a la burla generada en la misma autoridad.

Cabe la posibilidad de tener como presidenta de la SCJN a una doble plagiaria de tesis, a quien utilizó la ley para amordazar a la UNAM, para cobrar venganza contra el ex rector de esa casa de estudios.

Ni justicia parcial, ni maltrecha. La justicia 4t que nos espera condena al país a no tenerla. Es así de simple.