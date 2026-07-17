No podemos ni debemos ser ajenas o ajenos a las injusticias que ocurren en cada rincón del mundo, como abogada he aprendido que el Derecho pierde todo su valor si se despoja de la empatía. Detrás de cada expediente, de cada cifra de conflicto y de cada titular de prensa internacional, palpitan vidas rotas, familias fragmentadas y dolores profundos que no entienden de tecnicismos legales.

En el Día Mundial de la Justicia Internacional, la memoria nos confronta no con códigos fríos, sino con rostros humanos que claman por ser vistos y escuchados.

A menudo miramos los tribunales globales como estructuras lejanas y ajenas a nuestra cotidianidad. La herida que sufre una víctima de violencia, persecución o abuso de poder en cualquier lugar del planeta nos desangra a todos y a todas por igual como comunidad humana. El silencio y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno son los mayores cómplices de la impunidad. Ser profesional del Derecho es encarnar una sensibilidad activa que se niega a normalizar el quebranto de la dignidad.

La justicia internacional no se consolida únicamente con sentencias en grandes cortes lejanas. Se construye en la conciencia diaria, en el rechazo absoluto a la discriminación en nuestras propias calles y en la firme convicción de que nadie es tan poderoso o poderosa como para estar por encima de la ley, ni nadie tan vulnerable como para quedar fuera de su protección. Necesitamos volver a lo esencial, recordar que las leyes se crearon para proteger a los seres humanos, no para justificar la burocracia del poder.

Para sanar un mundo profundamente herido por la intolerancia, debemos transformar nuestra indignación en un compromiso vivo y colectivo. La paz real no es la ausencia de conflicto, sino la presencia constante de la equidad y la verdad. Por un futuro donde la compasión guíe nuestras leyes y la dignidad de cada persona sea el valor supremo, juntas y juntos impulsemos una corriente de solidaridad global que derribe los muros de la indiferencia y devuelva la esperanza a quienes más lo necesitan.

Jennifer Islas. Abogada, Política y conferencista.

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