Tras la histórica elección de las personas juzgadoras que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación , se han ido desgajando varias interrogantes. Que si es vinculante o legal; que si votamos muy pocas personas; que el método no fue el correcto; que los virtuales ganadores no son los perfiles idóneos, etc.

En México es la primera vez en la historia que las y los mexicanos tuvimos la oportunidad de ejercer nuestro derecho mediante el voto para elegir a los miembros del poder judicial. Una reforma propuesta por el primer presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el gobierno de la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En lo que va de la semana hemos ido conociendo un poco más de los perfiles que resultaron más votados. Destaca el oaxaqueño indígena Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama.

La polémica mediática continuará, los conservadores son los dolidos que a diario buscan desprestigiar a toda costa el primer ejercicio democrático donde la sociedad mexicana eligió a quienes representarán la impartición de una justicia que deberá ser más social que nunca.

El domingo pasado fue el inicio del fin de la aristocracia togada. Con ello, termino el tiempo de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas que solo obedecían a la más alta esfera del poder.

El pueblo mexicano ha dado el paso, y con ello, también deja el precedente de que, si se equivoca, vuelve a elegir.

El mismo domingo también hubo elección general en los estados de Durango y Veracruz. Los números se han ido despejando tras la batalla de triunfalismos partidistas. Creo que esta elección ha sido el termómetro perfecto para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las mediciones y balances están ahí. En el comité nacional de Morena tienen los números. Que el pueblo saliera a las calles a ejercer su voto, dice mucho más que la propia elección. El pueblo votó por el cambio y ahí está. La elección al Poder Judicial es histórica en el mundo.

El análisis político vendrá en estos días; con los pies en la tierra; con sinceridad; la 4T sabe con qué cuenta y con que no. Estamos en la antesala de las intermedias que se llevarán a cabo el 2027. Pudiéramos decir que a un año y medio.

La operación política en cada estado será muy diferente, con condiciones muy especiales. Las decisiones y las concesiones son parte importante. Lo que es una realidad es que Morena, tiene mucho para seguir adelante, siempre y cuando se tomen las mejores decisiones.

El pulso político, la agenda internacional y el timming para cada acción va depender de qué ruta se quiera seguir. La presidenta Claudia Sheinbaum sabe con qué gobernadores cuenta. Quienes están y quienes no tanto.

X: @vanessafelixmx