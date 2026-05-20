La causa abierta contra Rubén Rocha Moya en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha entrado, de facto, en una nueva etapa procesal. Ya no se trata únicamente de señalamientos políticos, filtraciones mediáticas o acusaciones diplomáticas entre gobiernos; el expediente ha comenzado a transitar hacia una fase de consolidación judicial mediante la comparecencia física y sometimiento voluntario de actores centrales de la estructura estatal sinaloense ante autoridades federales de los Estados Unidos.

La entrega de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ocurrida tras cruzar por la garita de Nogales y quedar bajo custodia de los U.S. Marshals, representa un punto de inflexión procesal. Mérida no fue detenido en territorio mexicano mediante un procedimiento de extradición tradicional; compareció directamente ante la jurisdicción norteamericana y fue trasladado posteriormente al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos federales vinculados con narcotráfico, conspiración y colaboración con estructuras criminales.

A ello debe sumarse la entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y señalado como operador político y financiero del rochismo. La importancia jurídica de ambos personajes no radica únicamente en los cargos que enfrentan, sino en su posición orgánica dentro del aparato estatal. Seguridad y finanzas constituyen, precisamente, dos de las áreas neurálgicas que permiten a una fiscalía federal construir hipótesis robustas de asociación criminal, corrupción sistémica y protección institucionalizada.

En términos estrictamente procesales, la causa abandona parcialmente la etapa predominantemente indiciaria y adquiere características propias de una judicialización avanzada. La presencia de exfuncionarios bajo jurisdicción estadounidense permite a la fiscalía negociar cooperación, criterios de oportunidad y testimonios protegidos; herramientas habituales en el sistema federal norteamericano para construir casos contra figuras superiores dentro de una estructura criminal o conspirativa.

La diferencia es fundamental: mientras un expediente sustentado solo en inteligencia o testimonios indirectos puede permanecer durante años en tensión diplomática, un expediente acompañado de comparecencias personales y potencial colaboración ministerial cambia radicalmente el escenario jurídico y político. El riesgo para Rocha Moya aumenta sustancialmente porque el incentivo procesal de quienes hoy enfrentan condenas potencialmente severas es cooperar con la fiscalía para reducir responsabilidad penal.

Por ello resulta particularmente reveladora la reacción del senador Gerardo Fernández Noroña, quien expresó públicamente molestia por la salida de los exfuncionarios hacia Estados Unidos y sostuvo que debieron permanecer “bajo resguardo” o bajo vigilancia estatal. La afirmación es extraordinariamente delicada desde una perspectiva liberal y democrática: ¿personas que no habían sido acusadas formalmente en México habrían debido permanecer limitadas en su movilidad para impedir su comparecencia ante otra jurisdicción?.

La declaración transmite una percepción inquietante. Más que proteger derechos procesales o soberanía nacional, parece sugerir la necesidad política de impedir que determinados personajes hablen ante autoridades estadounidenses. La narrativa deja entrever un temor evidente: que antiguos integrantes del círculo de Rocha terminen proporcionando información comprometedora para reducir sus propias condenas.

Mientras tanto, la situación política interna en Sinaloa dista de estabilizarse. La administración sustituta no ha logrado proyectar control efectivo ni generar una percepción de gobernabilidad sólida. Persisten tensiones con grupos cercanos al senador Enrique Inzunza, figura cada vez más mencionada dentro de las investigaciones y del conflicto político derivado del expediente federal norteamericano.

Especialmente delicado fue el episodio de confrontación pública con el mando de la zona militar, cuyo relevo, según trascendió, habría ocurrido a solicitud propia tras desacuerdos con el entorno político estatal. Ese hecho abre un flanco particularmente sensible: el deterioro de la relación entre el poder político sinaloense y componentes relevantes de las Fuerzas Armadas.

En cualquier proceso de erosión institucional mexicana, la relación con el Ejército constituye un indicador crítico. Cuando los mandos militares comienzan a marcar distancia política, solicitar relevos o evitar quedar asociados a determinadas estructuras civiles, el mensaje institucional es profundo. No necesariamente implica ruptura, pero sí evidencia pérdida de cohesión y creciente toxicidad política alrededor del gobierno estatal.

Hoy Rocha Moya permanece prácticamente ausente del espacio público y su condición política se asemeja crecientemente a la de un prófugo funcional: un actor cuya capacidad de gobernar, defenderse públicamente y ejercer autoridad efectiva se reduce mientras la maquinaria judicial extranjera avanza.

El expediente del Distrito Sur de Nueva York ya no puede interpretarse como mera presión mediática o diplomática. La causa ha comenzado a producir efectos reales, procesales y acumulativos. En el sistema estadounidense, los grandes casos rara vez se construyen de arriba hacia abajo; suelen edificarse mediante cooperación sucesiva, presión sobre operadores intermedios y consolidación incremental de evidencia testimonial y financiera.

La entrega de Mérida y Díaz Vega indica precisamente eso: el expediente Rocha ha dejado de ser una amenaza hipotética para convertirse en una causa plenamente judicializada. Y una vez que un caso alcanza esa fase en la justicia federal norteamericana, detener la inercia institucional resulta extraordinariamente difícil.