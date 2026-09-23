Se tambalea la Ciudad de México definida como ciudad “feminista” por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y es que en el Congreso local borraron el tercero transitorio del artículo 179 respecto al tipo penal del Delito de Acoso Sexual provocando el cierre de carpetas de investigación por parte de la FGJCDMX.

Una de las múltiples causas del hartazgo de la sociedad hacia el Estado se debe a los malos gobiernos que afectan a las familias mexicanas violando derechos humanos; la incompetencia provoca daños irreparables.

La abogada penalista y especialista en derecho constitucional, Patricia Cernas, junto con un equipo de profesionales multidisciplinarios acudirá a la Corte Interamericana (CIDH) para dejar en claro la violación a los derechos humanos que el Congreso de la Ciudad de México, la FGJCDMX, así como los gobiernos de la CDMX y otros del país, están cometiendo contra las mujeres.

El circo en el Congreso de la Ciudad de México. El legislador morenista Alberto Martínez Urincho borró de un plumazo el tercero transitorio del artículo 179, lo que impide se continúe con diversos peritajes en carpetas de investigación por Acoso Sexual, beneficiando a los presuntos agresores y colocando en la indefensión a las mujeres.

Ante esta aberración. Patricia Cernas solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se le informe sobre el cierre de carpetas de investigación por acoso sexual por parte de las y los Ministerios Públicos, empleados que se encuentran en el área de delitos sexuales de la FGJCDMX.

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Se reformaron y adicionaron disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, así como la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, avalada por Clara Brugada, Jefa de Gobierno, en la gaceta Oficial del 24 de diciembre de 2025, en donde se reforma el articulo 179 respecto al tipo penal del Delito de Acoso Sexual.

La falta de conocimiento por parte de las y los servidores públicos que violan derechos humanos por acción u omisión es un lastre de décadas. Desde el Congreso de la Ciudad de México se obstaculiza el trabajo de la FGJCDMX.