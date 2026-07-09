La que perdura

A lo largo de estas reflexiones hemos recorrido un camino que comenzó con una pregunta sencilla: ¿qué es, en realidad, la herencia que una generación transmite a la siguiente? Descubrimos que el patrimonio material, por importante que sea, constituye apenas una parte del legado. Mucho más profundo resulta aquello que no puede medirse ni registrarse en documento alguno: los valores, la cultura, las tradiciones, el ejemplo, la palabra, el sentido del deber, la libertad, el respeto por la dignidad humana y la responsabilidad de vivir pensando también en quienes vendrán después.

Comprendimos igualmente que no toda herencia merece conservarse. Cada generación recibe aciertos y errores, virtudes y prejuicios, ejemplos admirables y prácticas que el paso del tiempo obliga a revisar. Honrar a quienes nos precedieron nunca ha significado repetirlo todo, sino agradecer lo mejor de lo recibido y asumir el deber de corregir aquello que impide una convivencia más justa, más libre y más humana.

Pero esa tarea no concluye cuando distinguimos entre lo que debemos preservar y lo que estamos llamados a transformar. La responsabilidad más importante comienza justamente después, cuando entendemos que toda decisión, por pequeña que parezca, forma parte del mundo que recibirán quienes aún no han nacido.

Vivimos una época marcada por la velocidad. La información circula de manera inmediata, las transformaciones tecnológicas se suceden con una rapidez desconocida y la urgencia suele imponerse sobre la reflexión. En ese contexto resulta fácil concentrarse únicamente en los problemas del presente y olvidar que muchas de nuestras decisiones seguirán produciendo consecuencias cuando nosotros ya no estemos para contemplarlas.

Ocurre con la educación, cuyos frutos rara vez son inmediatos. Ocurre con las instituciones, que requieren décadas para consolidarse y muy poco tiempo para debilitarse. Ocurre con la cultura, con la ciencia, con la protección del patrimonio histórico, con el cuidado de la naturaleza y con la confianza que hace posible la vida en comunidad. Todo ello exige perseverancia, paciencia y una visión que vaya más allá del interés inmediato.

Quizá por esa razón las sociedades más sólidas no son necesariamente las más ricas ni las más poderosas. Son aquellas que logran construir acuerdos fundamentales acerca de lo que consideran irrenunciable. El respeto a la persona, la honestidad, la libertad, la justicia, el valor de la palabra, el rechazo a la corrupción, la disposición para dialogar, la solidaridad y el compromiso con el bien común forman parte de ese patrimonio moral que ninguna generación debería permitir que se pierda.

Cada época enfrenta desafíos distintos. Nuestros abuelos conocieron dificultades que hoy parecen lejanas. Nuestros padres enfrentaron otras muy diferentes. Nosotros vivimos cambios científicos, tecnológicos, políticos y sociales que hace apenas unas décadas habrían parecido inimaginables. Las generaciones futuras encontrarán desafíos que hoy ni siquiera alcanzamos a prever. Sin embargo, existe algo que permanece constante: la necesidad de formar seres humanos capaces de actuar con integridad, de pensar con libertad, de respetar la dignidad de los demás y de comprender que ninguna sociedad puede prosperar cuando el interés individual desplaza por completo al bien común.

Por eso la verdadera herencia inmaterial nunca termina de construirse. Cada día la enriquecemos o la empobrecemos con nuestras decisiones. Lo hacemos cuando cumplimos nuestra palabra, cuando respetamos la ley, cuando rechazamos la corrupción, cuando enseñamos a nuestros hijos que el esfuerzo tiene sentido, cuando mostramos a nuestros nietos que la generosidad vale más que el egoísmo, cuando aceptamos dialogar con quien piensa distinto o cuando decidimos servir antes que servirnos. Ninguna de esas acciones cambia por sí sola el destino de un país, pero todas, reunidas, terminan formando el carácter de una sociedad.

Con frecuencia se atribuyen los grandes cambios únicamente a personajes excepcionales o a acontecimientos extraordinarios. La historia demuestra algo diferente. Las transformaciones más duraderas suelen comenzar en millones de actos cotidianos realizados por personas comunes que decidieron hacer correctamente aquello que les correspondía. Así se fortalecen las instituciones, así se consolida la confianza, así se construye una cultura cívica y así una generación prepara silenciosamente el camino de la siguiente.

Tal vez la mayor muestra de gratitud hacia quienes nos antecedieron consista precisamente en no conformarnos con administrar el legado recibido. Nuestra obligación es enriquecerlo. Dejar instituciones más fuertes, una convivencia más respetuosa, una sociedad menos discriminatoria, una cultura más abierta al conocimiento, una ciudadanía más comprometida con la verdad, con la libertad y con la justicia. No porque imaginemos que alcanzaremos la perfección, sino porque comprendemos que la historia siempre permanece inconclusa y que cada generación tiene la responsabilidad de escribir con dignidad las páginas que le corresponden.

Existe, sin embargo, una advertencia que ninguna generación debería ignorar. Las sociedades no se deterioran de un día para otro. Se debilitan lentamente cuando dejan de transmitir aquello que les dio cohesión y fortaleza; cuando la verdad deja de importar, cuando la palabra pierde valor, cuando el mérito deja de reconocerse, cuando la corrupción se normaliza, cuando la libertad se confunde con la ausencia de responsabilidades, cuando la intolerancia sustituye al diálogo y cuando el interés inmediato desplaza definitivamente al bien común. Ninguno de esos procesos comienza de manera espectacular. Casi todos empiezan con pequeñas renuncias cotidianas que terminan pareciendo normales.

Por eso la herencia inmaterial exige una vigilancia permanente. Ninguna generación puede dar por sentado que los valores, las instituciones, las libertades o la convivencia democrática sobrevivirán por sí mismos. Todo aquello que deja de cuidarse termina debilitándose; todo aquello que deja de enseñarse termina olvidándose; todo aquello que deja de defenderse termina perdiéndose. La indiferencia también deja herencia, y casi nunca es una herencia deseable.

Nadie elige la época en la que nace. Tampoco elige las circunstancias que recibe. Pero todos podemos decidir de qué manera habremos de vivir el tiempo que nos fue confiado y cuál será la calidad del legado que dejaremos a quienes continuarán la marcha cuando nosotros ya no estemos. Quizá nunca sepamos con precisión cuál fue nuestra mayor contribución al mundo. Tal vez no aparezca en los libros de historia ni en los registros oficiales. Pero si las generaciones futuras reciben una sociedad más honesta, más libre, más justa, más culta, más solidaria y más respetuosa de la dignidad humana, podremos tener la serenidad de saber que cumplimos con la tarea que el tiempo nos encomendó.

La humanidad ha avanzado porque ninguna generación recibió un mundo perfecto y, aun así, millones de personas decidieron aportar lo mejor de sí para corregir errores, ampliar libertades, fortalecer instituciones, transmitir conocimiento y sembrar esperanza. Ninguna construyó por sí sola la civilización; cada una recibió una parte de la obra, trabajó sobre ella con la mejor voluntad y las capacidades de su tiempo, y la entregó a quienes habrían de continuarla.

Quizá ésa sea la forma más auténtica de trascendencia. No aspirar a que nuestro nombre permanezca en la memoria, sino procurar que nuestras acciones sigan produciendo bienestar cuando ya no podamos contemplar sus frutos. Si algún día las generaciones futuras encuentran una sociedad más libre, más justa, más honesta, más culta, más solidaria y más respetuosa de la dignidad humana que la que nosotros recibimos, quizá nunca conozcan nuestros nombres. Tampoco hará falta. Bastará con saber que cumplimos la responsabilidad que toda generación tiene frente a la historia: recibir con gratitud, mejorar con responsabilidad y entregar con generosidad.

Porque la herencia inmaterial no pertenece al pasado. Es la responsabilidad más importante que cada generación tiene con el futuro.

@salvadorcosio1

opinionsalcosga23@gmail.com