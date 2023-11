Primero. Semejanzas y desemejanzas

Debo empezar por destacar una similitud entre Ciro Gómez Leyva y Jorge El Güero Castañeda, y una enorme diferencia entre estos dos y Joaquín López Dóriga: Ciro y El Güero son muy buenas personas. Joaquín, por su parte, es un mal bicho.

Como es bien sabido, el famoso Ryszard Kapuscinski dijo en algún lado que ‘para ser buen periodista hay que ser buena persona’.

Es la razón principal de que Castañeda sea uno de los mejores analistas en los medios de comunicación de México.

Por su parte, el señor Gómez Leyva, un hombre esencialmente honorable, es no solo excelente en su trabajo como conductor de dos importantes noticieros —uno en Radio Fórmula, el otro en Imagen TV—, sino también extraordinariamente eficaz y elegante en el oficio de la investigación periodística. Admirable Ciro, me llena de orgullo ser su amigo.

Joaquín es otra cosa: intelectualmente deshonesto, lo que determina que su quehacer como comunicador resulte lamentable.

Segundo. ¿Es serio descalificar a todas las encuestas?

Ayer o antier, Ciro Gómez Leyva descalificó a todas las encuestas que se comentan en los medios de nuestro país, menos a una, la de México Elige, que él ha difundido durante años en su noticiero de Radio Fórmula.

Ciro citó la columna periodística de José Ureña, basada en absolutamente nada distinto a la imaginación del periodista, para dar a entender que todas las casas encuestadoras se han vendido y que las han comprado los partidos políticos.

Ni Ureña ni Gómez Leyva cuentan con evidencia para sostener tal afirmación, pero ahí quedó la calumnia. Ni hablar, inclusive el hombre más decente, cuando actúa enojado, no puede evitar ciertas faltas éticas. Naturaleza humana.

A partir del escrito del señor Ureña, Ciro dijo que solo son decentes los encuestadores de México Elige porque reconocieron que trabajan para Xóchitl Gálvez.

El líder en rating en la radio mexicana se fue mucho más lejos y retó a todos los otros encuestadores a admitir públicamente que trabajan para alguna campaña.

Entiendo que Ciro esté enojado con las encuestas —la inmensa mayoría, sobre todo las aplicadas en vivienda— que le dan a Claudia Sheinbaum ventajas que van de los 30 a los 50 puntos porcentuales.

La única encuesta que no da ventajas tan amplias es, precisamente, la del equipo de Xóchitl Gálvez, que es la que Ciro publica.

Quisiera aclarar la tesis de Ciro Gómez Leyva de que los dueños de México Elige reconocieron, por decentes, que trabajan para Xóchitl Gálvez. Creo que no fue así.

Los directivos de México Elige admitieron su participación en una campaña política porque la opinión pública los presionó para que dejaran de engañar en un noticiero tan importante como el de Ciro.

En 2021, ellos hicieron lo mismo: trabajaron para la campaña de Ernesto Gándara, candidato del PRI en Sonora, y jamás aceptaron que formaban parte de ese equipo.

Ciro hasta se burló de Alfonso Durazo cuando el hoy gobernador sonorense le pidió que exigiera a sus encuestadores un mínimo acto de ética intelectual: precisar que trabajaban para el candidato del PRI. No lo hicieron y hasta se aventaron la puntada de difundir una encuesta que daba una gran ventaja al priista Gándara, algo que no coincidió con el resultado electoral: ganó Durazo por un amplísimo margen.

Tan honestos fueron aquella vez los encuestadores actualmente al servicio de Xóchitl, que en lugar de admitir su muy mala encuesta dijeron en Radio Fórmula que ellos no se habían equivocado, sino que la mafia había alterado los votos. Ridícula justificación, de plano.

¿Qué dice López Dóriga acerca de las encuestas? No sé y no importa, Joaquín no es relevante. Misógino y pendenciero sí es, según vimos recientemente en una entrevista que le hizo a Clara Brugada. Joaquin se pasó de agresivo, pero afortunadamente la morenista no se dejó y puso en su lugar al machito conductor de noticias.

Tercero. ‘Tanto tiempo sin verlos, Ciro y Joaquín’

No sé qué dice López Dóriga de las encuestas, pero me cuentan que, como a Ciro, le molestan las grandes diferencias a favor de Claudia Sheinbaum.

El enojo tiene que ver con preferencias ideológicas y políticas, pero también —y sobre todo— con el hecho de que Claudia supera a Xóchitl hasta por 52 puntos de ventaja ¡¡¡sin haber estado en los dos noticieros más importantes de la radio mexicana!!!

Lo que sea de cada quien, Ciro y Joaquín son influyentes, hasta mucho muy influyentes. Bastante más Gómez Leyva que López Dóriga, pero ambos sin duda tienen numerosos seguidores, cientos de miles.

Repito: cientos de miles , de ninguna manera millones; la radio es importante, pero está lejísimos de tener el alcance del canal con mayor audiencia de la televisión abierta, el de las Estrellas, de Televisa.

Así que, digamos las cosas como son, una estación de radio con noticieros muy escuchados no debe soñar con que puede cambiar el rumbo de una elección nacional.

Si fuera la radio líder tan importante, Claudia no tendría las enormes ventajas que le dan las encuestas serias, ya que ella todavía no ha ido a los noticieros más fuertes, el de Ciro Gómez Leyva y el de Joaquín López Dóriga.

Ya estará Claudia Sheinbaum con Ciro y Joaquín —ojalá López Dóriga no se pongan tan misógino con ella como se puso con Brugada: no le conviene porque la candidata presidencial de Morena pega todavía más fuerte que la aspirante de izquierda a la jefatura de gobierno capitalina—.

Cuando Claudia los visite en las instalaciones de Radio Fórmula podrá decirle a cada uno: “Tanto tiempo sin verte, fíjate que en las encuestas serias tengo de 30 a 52 puntos de ventaja, ¿cómo la ves, Ciro?, ¿no te encanta lo bien que voy, Joaquín?

Con todo el cariño que le tengo a Ciro, que es mucho, creo que tales encuestas no le gustan porque el extraordinario resultado de Claudia hasta el momento lo ha conseguido sin haber ido a su noticiero. Investigué y encontré que la última vez que Claudia estuvo con Ciro fue el 27 de julio de 2022, bastante tiempo antes de que la precampaña se calentara.

Todo líder es vanidoso. Ciro lo es, sin duda, en una medida pequeña porque su grandeza de espíritu es notable, pero resulta natural, perfectamente comprensible que lo sea al menos un poquito después de tantos años encabezando las mediciones de audiencias. En este caso creo que la descalificación que hace Ciro de las encuestas viene por ahí: ¡Alguien tuvo éxito sin tomarme en cuenta!”.

La situación de Joaquín es distinta. Le jode que solo lo pele la perdedora Xóchitl Gálvez y, extremadamente vanidoso por tanto tiempo de haber sido el mero mero en la TV abierta, en vez de aceptar que ella es mala candidata y que de nada le sirve acudir a noticieros como el de López Dóriga, este dice que la han abandonado el PRI, el PAN y el PRD, partidos políticos a los que representa: “Xóchitl les vale pito”. Pero no es que les valga pito, sino que la candidata X se ha convertido en irrelevante y ha dejado de ser políticamente rentable apoyarla. A ver si no la supera Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Cuarto. ‘Pártanle su madre a Samuel, el de Mariana’

El intelectual que inventó a Xóchitl Gálvez es Jorge Castañeda. Así opino porque El Güero fue la primera persona que me dijo: “Xóchitl debe ser la candidata de oposición”. No le creí, Xóchitl tampoco le creyó: recuerdo que llamé a la hoy candidata rezagada en las encuestas y le conté lo que Jorge pensaba. Ella dijo: “Yo voy a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México; no cometeré el error de buscar una presidencia que Morena tiene ganada”.

Tantas semanas después de esa conversación con Xóchitl, ella anunció que iba a ser candidata presidencial del frente PRI, PAN, PRD. El más feliz fue Jorge Castañeda. Pero a este la alegría le duró poco: rápidamente las encuestas demostraron que la candidata X no era competitiva frente a Sheinbaum.

El Güero no cree en las encuestas que tienen en la lona a la candidata que él inventó. Ha usado argumentos de Héctor Aguilar Camín para descalificar tales estudios demoscópicos.

Pero hoy, en un artículo de Nexos —”¿Podrán joder a Samuel García?”— da validez a las mismas encuestas que descalifica para afirmar que Samuel vale muy poco como candidato presidencial: “La mayoría de las encuestas actuales… no le dan demasiados votos”.

Es cierto, en las encuestas los números de Samuel son muy bajos, pero no son mucho más elevados los de Xóchitl. De ahí que Jorge Castañeda exija al frente PRI, PAN, PRD atrincherarse en el congreso de Nuevo León para que la mayoría de diputados locales, que son priistas y panistas, impidan la candidatura del esposo de Mariana Rodríguez.