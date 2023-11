Joaquín López-Dóriga fue exhibido en redes sociales por sus comentarios misóginos contra Xóchitl Gálvez, lo irónico es que emitió ese dicho tan solo unos minutos después de decir frente a Clara Brugada que él es producto de la educación de su madre.

“A los dueños de los partidos les vale pito Xóchitl” , dijo Joaquín López-Dóriga durante su mesa de análisis en Telefórmula ante Roy Campos, René Casados y José Fonseca.

Ambas situaciones, la entrevista con Clara Brugada y los comentarios contra Xóchitl Gálvez, se dieron en el mismo programa el 23 de noviembre, con minutos de diferencia.

El comentario salió a raíz de iniciar hablando de las campañas y marcar contrastes sobre que Morena está en campaña desde hace años y la oposición “parece que es la hora del aficionado” por el acto de arranque de Xóchitl Gálvez en Ciudad Juárez.

Roy Campos dijo que hay más pleito que campaña rumbo a las elecciones 2024 y no hay preocupaciones de los dirigentes de los partidos mas allá la repartición de puestos.

A lo que Joaquín López Dóriga dijo “a ver, a los dueños de los partidos les vale pito Xóchitl”.

Al final de su mesa de análisis, Joaquín López-Dóriga dijo que a los dueños de los partidos solo les importa colocar a sus amigos en puestos legislativos porque Xóchitl Gálvez nunca fue su candidata.

Minutos antes, en entrevista en el estudio el periodista dijo a Clara Brugada que ella no había ganado la encuesta y que Omar García Harfuch la superó por 16 puntos.

A lo que Clara Brugada dijo que era un mensaje misógino. Joaquín López Dóriga negó ser misógino y que la educación la recibió de su mamá.

“A mi no me puede señalar de misoginia... no me lo merezco, porque nunca lo he sido... dígame un aspecto donde yo haya caído en eso... no le permito que me califique de misógino... yo soy producto de la educaciónn de mi madre”

Joaquín López-Dóriga