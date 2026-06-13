Yo fui creado para amarte. Filosofía plasmada en el rock and roll de Kiss

Puede considerarse al grupo de rock and roll: “Kiss”, uno de los más existosos de todos los tiempos, en el que Gene Simmons ha sido bajista, compositor y co-vocalista por más de medio siglo.

Gene Simmons nació en Israel y fue llamado durante su circunsición ritual a los 8 días de vida: Jaim Witz, su padre lo abandonó seguramente por la incertidumbre política y social que se vivía en Israel a los 5 años de su fundación, y al cumplir los 7 años de edad logró con su madre cristalizar el sueño americano, del que todos los terrícolas deberían tener acceso por derecho universal, y emigraron a Nueva York, la madre de Gene, Flora, era sobreviviente de uno de los más de 1200 campos de concentración que los nazis industrializaron durante la Segunda Guerra Mundial, nombrado: “Mathausen”.

En una de las entrevistas que le han realizado a Gene Simmons, en las que invariablemente muestra una tristeza descomunal al hablar de su madre, comentó un suceso muy interesante de analizar: cuando él y su madre llegaron a Nueva York por barco como era el transporte más accesible para inmigrantes europeos en el año 1955, narra Gene Simmons, que al desembarcar, cuando el agente de migración estadounidense cuestionó a su madre, que ella no sabía hablar inglés, únicamente algo de hebreo, y el agente en cuestión no entendía ni alemán ni húngaro, sus lenguas natales, así que su madre decidió con su brazo extendido hacer el símbolo nazi, el cual no nos impresiona en México ya que con él juramentan y rinden protesta los políticos, pero el agente migratorio tomó el brazo de Flora y lo bajó, y le dijo que en los Estados Unidos de América jamás tendría que volver a hacer dicho saludo simbólico.

También Gene Simmons siempre comenta en entrevistas que él nunca fumó ni utilizó ninguna droga ilícita, ni local ni importada, y nuca se ha emborrachado, comenta que su madre ya sufrió bastante para sobrevivir al intentendible régimen nazi como para ver que lo único que le quedaba en esta vida, al bajista de Kiss, le pasara algo malo.

Finalmente, recomiendo a los lectores de SDP Noticias buscar en internet un video en el que Gene Simmons canta en húngaro junto con su madre, donde se aprecia patentemente que el verdadero amor sí existe.