#EsClaudia. En mi opinión, está más que claro. Claudia Sheinbaum supo construir su oportunidad, consiguió crear una imagen pública positiva, ello le permitió posicionarse en las encuestas, después supo hacer ajustes y logró mantenerse en las mediciones.

Este domingo 27 de agosto culminó la etapa de asambleas. Han sido 10 semanas intensas de trabajo, coordinación y mucho activismo. Es la única mujer compitiendo por la Coordinación de los Comités para la Defensa de la 4T y también la primera en recorrer los 32 estados del país en 70 días. A Sinaloa pudo venir en dos ocasiones en este período.

Tuve la oportunidad de conversar con ella este viernes. La charla se dio en un conocido hotel de la ciudad, con una impresionante vista al centro, de fondo, las arboledas que toman vida de los tres ríos de la capital sinaloense.

Hemos conversado amenamente sobre diversos temas. Quise iniciar con la entidad que visitaba al momento, Sinaloa, hablamos sobre el campo: “Es algo que se tiene que trabajar, el modelo de apoyos, antes se apoyaba a todos, incluidos los grandes y podría decirse que había mucha desviación de recursos; ahora se tomó la decisión de apoyar principalmente a los pequeños, vivimos este año una situación difícil para todos los agricultores, principalmente los que se dedican a los granos. Tenemos que trabajar para que se fortalezca la soberanía alimentaria.” Dijo con conocimiento pleno del tema.

La charla permitió pasar directamente al proceso actual. Claudia ha sido la más respetuosa del método. ¿Está en juego su honor y su palabra? Contundente respondió, “así somos las mujeres, cumplimos con lo que nos comprometemos” con eso explicó su buena aceptación en todo el país.

Aprovechó para ponderar su identidad morenista, “Hay una identidad, el presidente está muy bien evaluado, Morena está muy bien evaluado en el país, y la gente nos identifica con Morena porque ahí hemos estado siempre.” Recordó también que ha sido siempre de izquierda y fundadora del movimiento morenista “Estuve cuando fue Asociación Civil Morena, también cuando se dijo que iba ser partido político, ahí me tocó escribir la declaración de principios de Morena, siempre hemos estado ahí”.

Orgullosa del trabajo realizado como jefa de gobierno en la CDMX, dijo que “si hubiera hecho un mal trabajo no me podría estar presentando en ningún lado, destacable en seguridad, movilidad, en espacios públicos, las universidades.” Hoy con la 4T las mujeres tienen mejores oportunidades y sobre eso reconoció que “inclusive hace seis años una mujer para poder ser coordinadora nacional o para un puesto tan importante hubiera sido algo difícil, pero hoy hay más mujeres participando en la política, entonces somos mucho más aceptadas”.

Aproveché para preguntar si ¿es el gobierno de la 4T el que ha empoderado a las mujeres? a lo que sin dudar señaló que “el sólo hecho que el presidente tenga un gabinete paritario obliga a que todos los gobiernos estatales tengan gabinetes paritarios. ¡Claro que han cambiado las cosas!

La plática nos llevó a charlar un poco de las izquierdas, y lo primero fue el llamado a la unidad, Sheinbaum Pardo dijo que “Sí va ver unidad, el PT, el verde, y Morena que son parte de este proceso va ver unidad de todos”.

Ante esta convocatoria a la unidad, le comenté que Marcelo Ebrard suspendió gira en Sinaloa, lo que provocó mucho ruido mediático y diciendo que él tendría sus razones, reiteró “a mi lo que me corresponde es siempre llamar a la unidad, creo que además es una convicción, estamos arriba en las encuestas y es lo que nos corresponde y no generar un conflicto interno”.

Claudia Sheinbaum y Vanessa Félix en entrevista (Vanessa Félix)

. - Mensaje a la derecha

Le compartí que veía muchas ocurrencias en el lado más azul del Frente opositor, y con ingenio se acordó de Vicente Fox; “de pronto sale ahí un Fox que dice que los que reciben programas sociales son flojos”, y dijo que así pensaba la derecha entera. Les sale ahí lo que en realidad sí creen; “como de que son flojos los del sureste”. Les señaló de incongruentes porque reniegan de los programas sociales y del incremento al salario mínimo, pero tienen que salir a decir que “qué bueno” porque no les queda de otra.

. - Educación

Hablamos respecto al debate mediático sobre los libros de texto. Lo cual, ve ella como un área de oportunidad para posicionar una agenda sobre arte, ciencia e investigación. “Es un modelo de educación distinto”, explicó “ahora la manera de enseñar va ser mucho más integral”, señalando que en muchos países se utiliza “una visión más íntegra de la educación que me parece totalmente correcta, con la nueva escuela, una nueva pedagogía”, que involucra a la escuela como un espacio “no solamente de aprendizaje y la socialización en términos de solidario es muy importante el ayudar a tu compañero o compañera y que no se genere una cuestión individual, que el individuo obviamente es importante pero la visión de comunidad y solidaridad también”, finalizó.

En el plano educativo y de oportunidades, aproveché para compartir mis raíces, orgullosamente de Badiraguato, y que las mujeres del Triángulo de la Bondad necesitan más oportunidades y aprovechó para enviar un mensaje a todo Sinaloa sobre el estigma que se le endosa a la entidad:

Claudia Sheinbaum: “Se estigmatiza a Sinaloa, no sólo a Badiraguato, y eso es primero una falsa imagen”, recordó que “Sinaloa es el granero de México y además un estado importantísimo para el país; además, las y los sinaloenses son mujeres y hombres trabajadores”.

Reconoció el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, recordó que también es de Badiraguato, y para retomar el tema de las mujeres de la sierra “el Sembrando Vida tiene que continuar, hay que separar las mujeres que requieren apoyos específicos, aunque a veces se juntan porque hay para madres trabajadoras y creo que hay que ampliarlo”, dijo. (Estigmatizar a Badiraguato, por años ha cobrado factura.)

La Dra. Claudia Sheinbaum aprovechó para compartir una idea sobre un nuevo modelo de guarderías infantiles, “yo le llamo más un sistema de educación inicial más que guardería, guarderías es que guardas a los hijos, y no que son parte de un sistema educativo”; lo cual, en mi opinión no solo me pareció pertinente sino interesante.

Desde el día uno las encuestas nacionales e internacionales la colocan ganadora, pregunté ¿si veía venir que su pareja, Jesús, le reclame paisanaje?, a lo que entre risas reconoció que al ser él de Mazatlán, “seguramente visitaremos más seguido Sinaloa como presidenta” y que “Le va ir muy bien a Sinaloa”.

Claudia Sheinbaum en su visita a Sinaloa (Especial)

La plática amena y con risas oportunas, cerró con la Dra. Sheinbaum haciendo un reconocimiento al gobernador Rubén Rocha, a quien señaló como “un gran gobernante, una excelente persona y además es un gran político”, tuvo espacio para señalar el humanismo de su gobierno al decir que “está haciendo una excelente labor y es un hombre muy humano con un sentimiento bueno siempre y con mucha experiencia, yo creo que va muy bien”.

Para despedirse envió un mensaje de agradecimiento a los lectores de sdpnoticias.com y rubricó con su lema “es 4T y es tiempo de mujeres”.

Twitter: @vanessafelixmx