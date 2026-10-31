Publicaron, en efecto, la noticia de Inés Gómez Mont arrestada en Estados Unidos. Pero fue un ejercicio “periodístico” chiquito, mini minimorum: nomás no se levantó.

No apareció esa superioridad fálica, dizque moral, que suele ponerse de pie cuando el escándalo puede dirigirse contra AMLO, Noroña, Jesús Ramírez Cuevas y demás obsesiones erótico-porno del Tío Richie.

No solo Ricardo Salinas Pliego está obsesionado con Noroña, Ramírez Cuevas y demás: también su locutor estrella, Manuel López San Martín, y sus nuevas figuras, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, otros dos hechizados por los encantos del Noroñas.

La pregunta es qué pasa con el entusiasmo fiscalizador de toda esa raza de Azteca cuando la información incomoda a la ultraderecha que los nutre.

Hablo de las erecciones editoriales de una televisora, su dueño y sus comentócratas, que se cachondean entre ellos si se trata de golpear a la 4T.

Las chaquetas informativas de los señores aztecas no son asunto mío. Pero sí dan para una caricatura freudiana.

El micrófono, tan fálico, tan dispuesto a demostrar quién manda, es el protagonista de esa fea caricatura llamada TV Azteca. Frente al adversario se endereza; sus portadores engrosan la voz y exigen justicia y cero impuestos para ellos, los defensores de la única patria que conocen: el dinero. Pero frente a los “zurdos” se dejan caer con todo el odio de que son capaces y más.

Claro está, frente a una mujer de casa, Inés Gómez Mont, todos tranquilos, serios. Se limitan a leer el comunicado para que se olvide pronto que es en esa casa donde sí hay basura.

¿Qué diría el doctor Freud si, imaginariamente, participara en el foro de López San Martín, Aguilar Camín y Castañeda? En esta caricatura les recetaría a sus anfitriones un diagnóstico de utilería: machos potentes si ven a Noroña y a Ramírez Cuevas, y flácidos opinadores si la malosa de la semana es compañera de reflectores, cámaras y micrófonos.

¡Magnífico!

Mi Freud de caricatura diría: “¡uleros!”. Y tomaría el primer camión de regreso a Viena.

Así son esos fiscales televisivos que, según quién aparezca en la noticia, pueden pasar de golpear el escritorio a acariciar el expediente.

No les pediría a Salinas Pliego, López San Martín, Castañeda y Aguilar Camín mayor estridencia ante Gómez Mont. Les pediría que llevaran la misma prudencia a sus comentarios contra la 4T. Pero creo que este comportamiento ético es demasiado pedir.