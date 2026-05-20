Refutaciones Políticas

I. El repliegue de la política

En las últimas décadas, hemos asistido a una mutación silenciosa pero radical del ejercicio del poder. Lo que antes se dirimía en las plazas, en las urnas y en el ríspido debate parlamentario, hoy se resuelve en el silencio alfombrado de los tribunales. La Dictadura de la Toga no es otra cosa que el desplazamiento de la soberanía popular hacia una casta de técnicos que, bajo el ropaje de la “ponderación” y el “neoconstitucionalismo”, han suplantado la voluntad del legislador por su propio catálogo ético-moral.

II. Del juicio analítico a la ponderación arbitraria

El derecho, en su concepción clásica y lógica, operaba mediante principios que eran verdaderos juicios analíticos a priori. “El que puede lo más, puede lo menos” o “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” no eran sugerencias morales, sino estructuras de la razón. Eran la garantía de que el juez no inventaba el mundo, sino que lo deducía.

Sin embargo, la moda neoliberal ha impuesto la teoría de la ponderación. Al convertir los derechos en “mandatos de optimización” elásticos, se le ha otorgado al juez la facultad de ser un legislador aristocrático. Ya no importa lo que la ley dice, sino cómo el juez “equilibra” valores subjetivos. Y en esta balanza trucada, la decisión política, aquella que ganó en las urnas tras una lucha ideológica, siempre corre el riesgo de ser fulminada por el criterio personal de un magistrado que no rinde cuentas a nadie.

III. El triunfo del derecho adjetivo: el abogado como autómata

Este fenómeno tiene su raíz en una educación jurídica vaciada de sustancia. Las facultades de derecho han dejado de formar juristas con conciencia filosófica y política para producir técnicos del procedimiento. Se enseña el derecho adjetivo (las reglas del trámite, los plazos, las formas) como si fuera el fin último, olvidando que el procedimiento es falible y contingente.

El resultado es una generación de abogados que dominan el “cómo” pero ignoran el “qué”. Al soslayar el derecho sustantivo —donde reside la esencia de la justicia social y la soberanía—, se facilita el control social: es mucho más sencillo dominar a un pueblo mediante laberintos procesales que mediante argumentos de fondo.

IV. El legislador colonizado

Quizá el síntoma más grave de esta dictadura es la claudicación del Parlamento. Hoy vemos legisladores que actúan con la jurisprudencia bajo el brazo, limitando su capacidad creadora por temor a ser “corregidos” por las cortes. Se ha invertido el flujo democrático: ya no es la jurisprudencia la que se somete a la ley, sino la ley la cual se arrodilla ante la interpretación judicial.

V. Conclusión

Reivindicar que los legisladores mandan y los jueces obedecen no es un llamado al autoritarismo, sino una defensa de la democracia. Si el derecho pierde su naturaleza lógica y sustantiva para convertirse en una herramienta de gestión técnica y moralina judicial, habremos sustituido la soberanía del pueblo por la dictadura de los expertos. Es hora de devolver la toga a su lugar: el de servidora de la ley, no el de su dueña.