Ha comenzado oficialmente el proceso electoral más grande que ha vivido nuestro país, una jornada histórica donde la ciudadanía elegirá de manera simultánea más de 20,000 cargos públicos a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo la renovación por completo de la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Lejos de ser un trámite burocrático, este despliegue representa un desafío colosal para quienes nos dedicamos a la política y a la comunicación. En momentos como este, la gran pregunta que debemos hacernos no es solo quién va a ganar, sino bajo qué reglas de convivencia queremos competir.

Frente a la polarización que tanto daño nos hace, hoy se vuelve urgente exigir campañas absolutamente libres de violencia. Una contienda electoral sana debe ser un festival de ideas y debate, no un terreno donde el miedo o la agresión dicten el rumbo.

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones aleja a la gente de las urnas, rompe el tejido social y debilita la confianza en nuestras instituciones. No podemos normalizar que el costo de participar en la vida pública sea la integridad de las personas.

El éxito de este proceso no se va a medir únicamente por el porcentaje de votos que se cuenten al cierre de las casillas, sino por la limpieza de la contienda. El futuro de nuestra vida pública está en marcha y la responsabilidad de cuidarlo es compartida entre partidos, candidaturas, medios y ciudadanía. Juntas y juntos, impulsemos unas campañas y unas elecciones ejemplares, pacíficas y verdaderamente democráticas.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V