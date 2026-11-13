En algún lugar del mundo, en este preciso instante, un gesto silencioso está sosteniendo la vida de alguien. La bondad no es un adorno moral ni una simple cortesía para tiempos de calma, es la fuerza invisible que permite que la humanidad siga siendo habitable. En cada rincón del planeta, desde las metrópolis más aceleradas hasta las comunidades más remotas, la capacidad de conmovernos ante el dolor ajeno y actuar para aliviarlo es lo único que nos salva de la indiferencia absoluta.

Hemos construido una cultura pública que suele desconfiar de la ternura y el cuidado. En el terreno de la política, la bondad ha sido injustamente relegada, confundida con ingenuidad o falta de carácter. Se nos ha hecho creer que gobernar exige endurecer el corazón, que el poder requiere distancia emocional y que las decisiones de Estado deben tomarse desde la frialdad del cálculo. Esta visión no solo es equivocada, sino profundamente dañina.

Dedicar la vida a la política es, en esencia, asumir el compromiso de cuidar lo común. La bondad debería ser el requisito más importante para cualquier persona que aspire a representar o dirigir a otros. Ser un político o una política bondadosa no significa carecer de firmeza frente a la injusticia, sino tener la valentía de poner la dignidad humana por encima de cualquier ambición personal o cálculo electoral.

Cuando quien ejerce el poder posee un corazón genuinamente bondadoso, su mirada cambia. Deja de ver cifras y comienza a ver rostros, deja de escuchar para responder y empieza a escuchar para comprender. La bondad en la política se traduce en presupuestos que priorizan a las y los más vulnerables, en leyes escritas con sensibilidad social y en un diálogo público que busca sanar heridas en lugar de profundizar grietas.

En el marco del Día Mundial de la Bondad, vale la pena replantearnos qué tipo de liderazgo queremos construir y exigir. El mundo no necesita más estrategas distantes ni discursos vacíos, necesita personas profundamente humanas en los espacios donde se decide el destino colectivo.

Juntas y juntos impulsemos una política más bondadosa, donde el poder sea siempre sinónimo de cuidado y dignidad para todas y todos.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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