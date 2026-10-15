En México ha causado opiniones encontradas, pero quiero compartirles cómo ven este caso en el vecino país. Aquí insisten en llamarle “fusión”, pero en realidad no lo es, se trata de una asociación entre dos líneas aéreas, pues seguirán operando de forma independiente.

En una verdadera fusión, una aerolínea absorbe en su totalidad a la otra, o bien se combinan dos líneas aéreas y “desaparecen” para formar una sola y diferente; y en la historia reciente hay varios ejemplos.

Pero en este caso no será así, tanto VivaAerobus como Volaris han sido firmes en comunicar que ambas líneas aéreas seguirán trabajando de forma completamente independiente, conservando cada una su esencia y su mercado.

Según sus propias investigaciones, la Agencia Reuters señala que la autoridad antimonopolio en México estaría por aprobar la asociación entre VivaAerobus y Volaris, incluso antes de que este año termine.

La aencia de noticias, a través de seis distintas fuentes, refiere que la creación de este nuevo grupo de aerolíneas será la más grande de México y que tendrá pocas “limitaciones operativas”.

En lo referente al nacimiento del “Grupo Más Vuelos” -que es como se llama la controladora que administrará a ambas líneas aéreas- uno de los temas que más le preocupa a la autoridad antimonopolio mexicana es que el precio de las tarifas no se disparen; y otro rubro dónde se pusieron los puntos sobre las íes, es que no haya despidos masivos de trabajadores.

También -dicen- el nuevo grupo de control de las dos aerolíneas deberá mantener las rutas que actualmente trabajan, y sí, el tema de la “falta de competencia” se ha puesto en la mesa, al evaluar la posibilidad de que el Grupo Más Vuelos termine por dominar el mercado aéreo mexicano.

En el caso de Viva, ellos mandaron una misiva a la agencia Reuters donde respondieron que están “atentos al progreso del proceso de evaluación y que continuarán cooperando con las autoridades”.

Por otro lado, Volaris ha declarado públicamente que ellos están cooperando y que están seguros que las ventajas estratégicas de esta unión de las dos aerolíneas saldrán avante, por lo que tienen mucha confianza.

Reuters trató de tener la versión del organismo antimonopolio pero no respondieron a la solicitud que la agencia informativa les hizo.

Ahora, Viva y Volaris juntas representan las tres cuartas partes de los vuelos nacionales en nuestro país, pero no podemos sacar de la ecuación los retos que ambas han tenido que sortear, entre la pandemia de Covid19, los problemas con los motores Prat & Whitney, que no se termina de solucionarse, y al día de hoy los sigue obligando a mantener aviones en tierra, pagando todos sus seguros; para nadie es un secreto que sale muy caro y representa un serio problema financiero.

Y ahora, un nuevo factor que se suma es la guerra unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán, no solo por el alza del precio del combustible, sino también los estragos del cambio climático que se derivan justamente de estas guerras ultra contaminantes, que indudablemente terminan afectando la operación normal en los aeropuertos, y trae como consecuencias cancelaciones y demoras.

Durante la pandemia de Covid las aerolíneas mexicanas no tuvieron ningún apoyo gubernamental, por lo tanto “apechugaron” con las herramientas que tenían a la mano. De hecho, Aeroméxico se vio obligada a entrar un proceso de reestructura de la cual, salió fortalecida.

Antes de descalificar esta alianza, hay que entender perfectamente las particularidades de cada aerolínea. Según la Agencia informativa Reuters, una fuente cercana a Enrique Beltranena, CEO de Volaris, señaló que el acuerdo con Viva sobre la creación de Grupo Más Vuelos es de vital importancia para la sobrevivencia de ambas líneas aéreas; según lo dicho por ese informante, quien encabezará la controladora será Roberto Alcántara, quien es el presidente de VivaAerobus.

Para mí es relevante que a mis lectores les quede claro cómo operan las aerolíneas, porque muchas veces, cuando otras personas realizan sus análisis, meten a los diferentes modelos en el mismo costal, lo que considero un error, pues no operan igual, no ofrecen el mismo servicio, son pasajeros que buscan cosas diferentes, y los precios distan mucho de ser comparables.

Es un hecho -y no lo vamos a cambiar- que tanto Viva como Volaris son aerolíneas de modelo de bajo costo; y sí, por supuesto que “dominan” el mercado aéreo nacional, dejando a la aerolínea del caballero águila, Aeroméxico -en cuanto a número de pasajeros transportados- en un tercer lugar, pero eso no es negativo de forma automática.

De entrada, porque Aeroméxico es una aerolínea tradicional enfocada en ser nuestra aerolínea bandera, que representa a México en el mundo, y ahí, en el mercado internacional, es la ganadora indiscutible.

Y no hablemos de la carga, es la reina de la carga superando incluso a aerolíneas cargueras mexicanas. En ese rubro, ni Viva ni Volaris le llegan a los talones, por eso cuando hablamos de mercado aéreo, hay que ser conscientes que existen muchos mercados, no solo uno.

Según lo recabado por Reuters, Javier Núñez, experto en competencia y excomisionado antimonopolio, declaró: “La única condición que se podría imponer (de forma realista) es liberar espacio para un tercero en rutas de alta concentración, en los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”.

Entre Viva y Volaris hay 85 rutas en común, y según lo trascendido es que las aerolíneas estaban reduciendo las frecuencias de algunos vuelos, antes de que se apruebe a el Grupo Más Vuelos ante el organismo antimonopolio.

Aquí puedo dejar sobre la mesa el verdadero chisme: tanto en los Estados Unidos como en Colombia, ya dieron el visto bueno a la operación y creación de esta controladora. Solamente se está a la espera de lo que decida México, y por supuesto, aquí estoy al pendiente para informarles el resultado.