Los lectores recordarán aquella película de 2014 titulada “La dictadura perfecta”, dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcazar, Joaquín Cosío, entre otros talentosos actores mexicanos.

En el filme se recrea el sexenio de Peña Nieto y se escenifica cómo el gobierno federal, a través de su aliada la televisora nacional, recurre a una estrategia llamada “la caja china” entendida ésta como la publicación de una noticia popular que jale la atención de la opinión pública y distraiga de las verdaderas crisis políticas.

Los obradoristas son especialistas. AMLO fue un genio. Debe reconocérsele sin ambages. Fuese la polémica sobre el perdón exigido al rey de España, la suspensión de las relaciones diplomáticas con ese país, los sueldos de Loret, la pensión de María Amparo o cualquier otro elemento noticioso, el expresidente buscaba reiteradamente cambiar la dirección de la opinión pública para que no se hablase en los medios, o se hablase menos, de asuntos de trascendencia tales como el crimen organizado o el estado de la economía. Le salía genial. Lo hizo perfecto.

Claudia Sheinbaum sigue el patrón. Tras las recientes declaraciones, artículos y entrevistas concedidas por el expresidente Zedillo, la presidenta mexicana ha anunciado la “investigación” del caso Fobaproa y sobre la pensión vitalicia del priista otorgada por el Banco de México; como si esto fuese, efectivamente, de interés nacional y fundamental para el futuro del país.

Desde luego que sus dichos han sentado bien en sus bases electorales y corifeos, deseosos de venganza y de linchamiento público contra cualquier personaje del pasado que represente lo que ellos entienden como la mafia del poder. ¿Quién mejor que el ex presidente Zedillo como blanco para las diatribas populistas del régimen?

Se trata, a todas luces, de una vulgar caja china. Lo que el régimen no desea es que se alimente el conversatorio público con el contenido del mensaje de Zedillo. ¿Por qué no mejor discutir sobre el Fobaproa (bostezos) y la pensión del ex presidente que sobre la inminente recesión económica o la lamentable elección judicial y el desmantelamiento de la democracia mexicana?

Lo que sí que es un hecho es que de acuerdo a la evidencia, y en opinión de numerosos especialistas de la historia de la región latinoamericana, México transita lentamente pero seguro hacia un estado de franca regresión democrática.