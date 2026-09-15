Su nombre se suma a una lista que nos desgarra el corazón y nos llena de una profunda e indignante rabia. Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de tan solo 21 años que vino desde España con la ilusión de un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue víctima de feminicidio en Cuautla, Morelos.

No hay palabras que alcancen para abrazar el dolor de su familia y compañeras, ni para nombrar la impotencia de ver cómo la violencia machista sigue arrebatando vidas. Claudia confió en las aulas y en las calles de nuestro país, espacios que hoy nos demuestran, de la manera más cruel, que siguen en deuda con nuestro género.

Este dolor no es aislado, nos atraviesa a todas de forma colectiva. Exigimos una transformación profunda que garantice entornos seguros, donde estudiar, viajar y caminar sin miedo sea un derecho real y no un peligro latente.

Compartimos este llamado con firmeza y sororidad. Gritamos con fuerza ¡ni una más! por Claudia, por cada niña, adolescente y mujer a la que le han arrebatado la vida.

Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación exhaustiva con perspectiva de género y el fin de la impunidad. Urge también que las instituciones asuman un compromiso real para garantizar espacios escolares y públicos seguros que protejan la vida de las estudiantes.

Juntas y juntos impulsemos como sociedad y gobierno una cultura de protección y respeto absoluto, sosteniendo la lucha diaria en cada sector para construir una realidad compartida donde la seguridad y la paz nos pertenezcan a todas.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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