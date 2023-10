Me imagino la mesa de redacción de Reforma del día de ayer:

- ¡Necesito ideas! ¿Qué le inventamos a Sheinbaum?

- ¡Lo tengo! Acusemos de plagio

- Pero… si ya lo intentaron y ella demostró que no hay plagio

- No importa. La ponemos en portada y le ponemos un título falso. Y…