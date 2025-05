“Muchos dan por auténtica su versión de los hechos, salvo quizás por algún asesinato, alguna beldad seductora, algún monstruo de un solo ojo.” MARGARET ELEANOR ATWOOD

¿Cuál de las dos? ¿Fueron tiros de advertencia o ataque a una delegación internacional? Sucedió en Jenín, una ciudad de Cisjordania considerada refugio, aunque desde hace 40 años no alberga refugiados propiamente. Al paralelo un bulo ya desmentido por la ONU y por la BBC, el cual aseguraba que están muriendo 14 mil niños de hambre en Gaza.

Un grupo de 25 naciones exigen a Israel disculparse por haber atacado a sus diplomáticos en una zona de guerra. Entre ellas Francia, Inglaterra, España, Italia, México…

Pero primero lo primero, ¿qué pasó para que tantas personas estén dando versiones tan discordantes de un hecho? El día de ayer un grupo de diplomáticos (en su mayoría europeos) fueron a Jenin, baluarte de la organización jihadislámica palestina. Es una zona de guerra y como tal, los combates que ahí se desarrollan son intensos. Razón por la cual, delegaciones internacionales acuden para supervisar cómo viven los atrincherados. Previo a ello, la delegación de diplomáticos sometió a las autoridades una ruta de ingreso y recorrido que modificó en los hechos. Por lo cual, cuando el convoy de camionetas se encontró con personal militar israelí que no estaba alertado de ellos, los soldados realizaron “fuego de advertencia para que se pararan”.

Y no, por supuesto que no defiendo la carnicería entre la jihadislámica e Israel para ver quién se queda con la tierra aquella. Tanto el genocidio como la lucha por una tierra prometida ya no son suficientes razones. ¡Miren que ahora hasta Trump se quiere quedar con la franja de Gaza para llenarla de sus hoteles, casinos y desaparecer de ahí a los palestinos!

Mas, en esta guerra inmisericorde, ¿qué hacía el cuerpo diplomático ahí metido? (Incluido un mexicano). Dado que todos los diplomáticos salieron ilesos —y conociendo la puntería del ejército israelí—, sospecho que los disparos entonces solo estos fueron de advertencia. Para “amedrentar al grupo”, pues “la delegación diplomática invadió una zona no autorizada” como sostuvo Israel.

Eso no quita que los países “amedrentados” piden ahora disculpa y explicación, mientras que los países árabes condenan los disparos del ejército israelí a la delegación diplomática. Entre estos últimos está Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Qatar.

Y al respecto, ¿sabremos ahora sí el valor del avión que Qatar le regaló a Trump? La pregunta no es baladí. Es en este tipo de entuertos diplomáticos donde, precisamente, Estados Unidos fija su postura sea apoyando a Israel (casi siempre) o guardando silencio (apoyo tácito).

Nunca apoya a los países árabes sobre Israel, ¿pero cambiará ahora la posición gracias al regalo de un avión por el gobierno qatarí?

Insisto, no hay acción o razón válida que justifique lo que está sucediendo en Gaza. De ninguna de las partes. NO podemos ni debemos permitir el odio hacia un pueblo; el que sea.

Giro de la Perinola

(1) Una de cada cinco combatientes del ejército israelí es mujer. Es el mayor porcentaje del género femenino a nivel mundial.

(2) Como parte de la guerra psicológica en Gaza, cada determinado tiempo, Israel lanza volantes desde sus aviones. Los lanzados esta semana sobre la ciudad de Jan Yones (lindera con Rafah) sostienen: “Rafah fue solo el principio”. Todo gazatí que se precie sabe que Rafah fue destruida hasta los cimientos, además de haber sido evacuada y cerrada a la población civil. Si los israelitas piensan que cimbrar miedo les ayudará, yo no estaría tan segura. A veces la gente se crece ante el castigo; ¿tanto para recuperar su ciudad?

(3) Troleo nivel Dios. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tuvo una reunión álgida con Trump en la oficina oval en la Casa Blanca. La amenaza descolorida sostuvo la falsedad de que los granjeros blancos en Sudáfrica son víctimas de genocidio. Pero no importó que el hombre más rico del país africano (y además blanco) lo desmintiera ahí mismo.

Al ver su intransigencia y falsedad, el presidente sudafricano le soltó a Trump (ante una maqueta del avión presidencial que recién le regaló Qatar al anaranjado personaje): “siento mucho que yo no tenga para regalarle un avión”.

(4) Así como es falso que “14,000 bebés morirán en Gaza”, es cierto que debido a los terroristas hutíes en Yemen sí existe hambruna y que ahí, desafortunadamente, sí existe una cantidad ingente de niños que han muerto.