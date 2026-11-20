A dos días del trágico accidente que dejó tres trabajadores muertos en un taller de hojalatería en Tecámac, que reparaban una unidad (tipo pipa) de Protección Civil del municipio, empleados de ese ayuntamiento dieron a conocer -por fin- a medios de comunicación, quién es el proveedor del mantenimiento a estos vehículos oficiales.

Y pretendiendo ocultar su identidad por miedo a represalias, los trabajadores administrativos, entregaron las pólizas de pago de las facturas 326 y 327 del ayuntamiento de Tecámac a favor de “Óscar Galindo Arrieta” correspondiente a “Mantenimiento Preventivo del Parque Vehicular de Protección Civil”, fechadas el 2 de septiembre de este 2026.

El proveedor, Óscar Galindo Arrieta, es integrante de la familia Galindo, que asesora a la presidenta municipal y que tiene integrantes laborando en diversas áreas del municipio, como es el caso de Liliana Galindo B., directora de Finanzas y Administración del Organismo de Agua Potable, ODAPAS y de Luis Galindo proveedor de comedores del ayuntamiento.

El contexto de la tragedia

Tres trabajadores murieron tras una fuerte explosión ocurrida el martes 17 de noviembre de 2026 en un taller de hojalatería en Tecámac, Estado de México.

El estallido se registró durante la mañana en un predio privado ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Adolfo López Mateos, en la colonia San Mateo Tecalco. Ya se investiga por cierto, si el sitio contaba con los permisos correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Edomex investiga también ya, el grado de responsabilidad del Ayuntamiento de Tecámac.

Según los reportes difundidos por Milenio y Criterio Hidalgo, la detonación ocurrió mientras los empleados realizaban trabajos de mantenimiento y soldadura autógena cerca de tanques de oxígeno en una pipa propiedad del Ayuntamiento de Tecámac (asignada a Protección Civil municipal).

Los tres hombres fallecieron en el lugar debido a la onda expansiva, quemaduras e impactos por proyección. De acuerdo con La Jornada, fueron identificados como Eduardo Fernández (47 años), Joaquín “N” (50 años) y Kevin “N” (22 años).

El siniestro dañó viviendas aledañas, provocando el desalojo preventivo de vecinos ante el riesgo de colapso. Elementos de la Guardia Civil, Bomberos de Tecámac y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acudieron al sitio para acordonar el área, revisar las estructuras cercanas e iniciar las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que los montos entregados por estos servicios que paga el Ayuntamiento, son avalados por la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero y Jaqueline Cruz Díaz, tesorera municipal, en la póliza 326 se paga el monto de 37 mil 584 pesos y la póliza 327 se paga un monto de 51 mil 56 pesos, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

De acuerdo con las primeras observaciones que se han hecho, el taller no contaba con el personal capacitado para este tipo de trabajos “en zonas confinadas”, como lo era al interior de una pipa de agua de Protección Civil, que es el área municipal encargada de prevenir riesgos y desastres.

Ante este tipo de eventualidades tan lamentables, valdría la pena retomar la insistencia de que el Estado de derecho esté presente en cualquier forma de gobierno, sea cual sea la ideología que lo nutra.

En este país, con todo y el humanismo mexicano que ha traído la revolución de las conciencias, lo que más hace falta, es precisamente eso: Estado; si es que se aspira a consolidar un gobierno eficiente y moderno.

Hace falta más Estado de derecho; que pueda combatir y prevenir los abusos de los que se sienten más fuertes frente a la ley, que el resto de los mortales.

Que prevenga y combata la existencia de traficantes de influencias para quienes, con todo y lo igualitario que se dice este y los anteriores gobiernos que han pasado sin pena ni gloria por Tecámac y por el Estado de México.

Que aplique la normatividad sin distingos y a toda la población por igual.

Normatividad que tiene por objeto evitar o prevenir esta clase de tragedias. Si tan solo los programas federales, entregados ciertamente con esmero por los gobiernos a su población, respetaran ciertas normas de operación, como en este caso, los recursos FORTAMUN, debiesen atender a normas mínimas de seguridad e higiene y hasta de protección civil, para que puedan ser entregados y cumplan con sus objetivos con seguridad y sin contratiempos.

Por lo menos así fueron concebidos los recursos FORTAMUN y, ¿en qué época cree usted amable lector?... en la época del prianismo dorado, tan dañino e irredento.

¡Fuchi caca!

Por lo pronto, la negligencia gubernamental del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México y el tráfico de influencias, ya provocaron la muerte de tres trabajadores inocentes y consecuentemente, han dejado de luto a varias familias de mexiquenses, que viven del trabajo honrado y mal pagado de este país.

Autor: Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo; @CalderonHallal1