“Hacen un desierto y lo llaman paz.” Tácito

Ayer fue el doctorado de Lenia. Hoy, la receta de Martí. Ella abrió un sobre frente a la cámara. Él lleva meses sacando de la chistera el mismo número: 97 por ciento. En el ISSSTE, dice su director, hay medicinas. El comunicado del 1 de octubre hasta se permitió explicar qué significaba ese porcentaje: “se garantiza el surtimiento de las recetas”. Qué alivio. Ahora sólo falta avisarle a la farmacia…

Dos días después de que Batres volviera a presumir su mágico número, Diario Avanzada publicó que en Colima había derechohabientes que llevaban tres semanas dando vueltas para conseguir medicamentos para la diabetes, la tiroides y otros tratamientos hormonales. Entre los faltantes, dapagliflozina con metformina. Algunos acabaron en farmacias privadas. Pagar otra vez por un medicamento al que ya se tiene derecho: ésa es la aportación del paciente al rescate del ISSSTE.

El truco empieza con una palabra chiquita: clave. Una clave identifica un medicamento en una presentación y una dosis determinada. Puede figurar como disponible y faltar para determinados pacientes. Puede sobrar en una unidad y hacer falta en otra. Y si una receta lleva tres medicamentos y en ventanilla sólo entregan dos, la clave que falta es precisamente la que el paciente salió a buscar. A Batres le cabe el país entero en el promedio. Al enfermo apenas le cabe su receta.

En septiembre de 2026, de cada 100 piezas que el ISSSTE pidió a sus proveedores, recibió apenas 66. La revisión de Compras MX, hecha el 17 de noviembre, también permite ver qué pasó con los medicamentos especializados. Entre enero y mediados de octubre de 2026, el Instituto recibió cerca de 81 de cada 100 piezas solicitadas de oncología y 76 de cada 100 de endocrinología y metabolismo.

Y hasta aquí sólo sabemos qué recibió el ISSSTE. Falta saber qué recibió el paciente. En ese mismo septiembre, el ISSSTE reportó que había distribuido 20.5 millones de medicamentos e insumos a sus farmacias. Las dos cosas pueden ocurrir a la vez. Esto es, se puede repartir lo que ya estaba en almacén mientras un proveedor queda a deber una siguiente entrega. Por ello, lo que por ningún motivo puede hacer la autoridad es sacar de ahí una garantía para quien llega con una receta en mano.

¿Quiere Batres hablar de recetas? Hay con qué. El anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno trae una fila que dice “Surtimiento completo de recetas”. Los datos son del propio ISSSTE. En 2024 reportó 98.39 por ciento. A junio de 2025, con Batres ya al frente, el dato preliminar bajó a 94.66. Casi cuatro puntos menos en la medición que sí pregunta si la receta se completó. En el portal de datos abiertos, el Instituto incluso separa las surtidas completas, las parciales y las negadas por unidad médica. ¡Qué mala suerte para el director que su propio instituto sepa distinguirlas!

También está el INEGI. En 2025, sólo el 42.3 por ciento de los usuarios del ISSSTE encuestados reportó que había disposición de medicamentos. En Baja California, el 26.9. Esto mide la experiencia de los usuarios. La pregunta se hace a personas que fueron al ISSSTE, no a quien firmó el acuse de un embarque. Ya se ve por qué la respuesta luce tan mal / no se incluye en el boletín institucional, ¿verdad?

Y luego están los tratamientos que ni siquiera pasan por ventanilla. En octubre, pacientes del Hospital Darío Fernández Fierro denunciaron que les suspendieron la aplicación de tocilizumab. Según les dijeron, podrían recibirlo hasta noviembre. En Cancún, pacientes de hemodiálisis denunciaron en septiembre que tenían fecha para su próxima sesión y todavía ignoraban en qué clínica se la iban a dar. En febrero, Expansión documentó el caso de una paciente de cáncer que tenía a 400 personas por delante en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Que el director Batres escoja en cuál de esos tres casos pondría una palomita. Yo digo que en ninguno.

Aquí es donde el 97 por ciento se vuelve una mentira política. El ISSSTE puede contar una caja al recibirla y presumirla al repartirla. El paciente cuenta otra cosa. Cuenta los días desde que debió empezar el tratamiento, las veces que ha tenido que interrumpirlo por falta de suministro, los viajes que hizo para volver a preguntar cuando eso ocurrió y el dinero que sacó para pagar lo que ya había pagado con sus cuotas y aportaciones. Al director le funcionan de maravilla las cifras que dejan todo eso fuera. ¡Y encima regaña a quienes preguntan!

A quien escribe una columna se le exige que pruebe cada cifra. Está bien. A Martí Batres, que dirige el ISSSTE y tiene los registros, le alcanza con ponerle un signo de porcentaje y una cara bonita a su palabra. Si una columnista confunde un embarque con una receta surtida, le toca corregir. Si lo hace el director del ISSSTE, su oficina lo publica como un logro. Así de torcida está la rendición de cuentas: el que pregunta tiene que probarlo todo. El que tiene los datos se da el lujo de escoger cuáles enseña. Miserable esquema.

Por cierto, también hay quienes llevan su propia cuenta del otro lado del mostrador. En septiembre, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica calculó en cerca de 14 mil millones de pesos los adeudos federales con el sector. La mayor parte correspondía al IMSS-Bienestar. Entre las instituciones deudoras figuraba el ISSSTE. Batres tendrá el desglose. Que diga cuánto debe su instituto a los proveedores, desde cuándo y qué pedidos tiene pendientes. Y que, por piedad, nos ahorre otro boletín sobre la cantidad de cajas que ya mandó.

Y aunque Batres demostrara que surtió completas el 97% de las recetas (no podrá), todavía tendría que responder si las que se quedan a medias son, mes tras mes, las de los mismos pacientes. Ahí está la diferencia entre un faltante ocasional y la posibilidad de que el ISSSTE esté dejando sistemáticamente atrás a quienes dependen de ciertos tratamientos. Grave, muy grave.

Una prueba del rescate cabría en una sola hoja. Pongan, por hospital, la fecha en que debía administrarse cada tratamiento y la fecha en que se administró. Al lado, las sesiones que quedaron pendientes y el motivo. Hagan lo mismo con las recetas que se completaron después de la primera visita. Así sabríamos cuánto dura ese tres por ciento en la vida de alguien. Tengo la sospecha de que a Martí Batres le costaría bastante presumirlo.

Vuelva a Colima, director. La próxima vez que alguien tenga que comprar su medicina afuera, explíquele en qué renglón de su 97 por ciento debe guardar el ticket.