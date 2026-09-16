Por motivos de trabajo, tuve la desgracia de escuchar los “gritos” de la independencia de personajes como el espurio Felipe Calderón y el telepresidente Enrique Peña Nieto.

Al primero, lo impusieron en la presidencia con un fraude y nos envolvió en una sangrienta guerra dictada desde Estados Unidos. El segundo fue, en las sabias palabras de AMLO, un pelele de los poderosos que terminó su mandato abandonado e ignorado por estos.

Ahora, la presidenta comienza, de forma simbólica, la transmisión de su segundo Grito con la presencia de representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de México.

Qué vueltas dio la vida en menos de una década. De un borrado prácticamente total de gran parte de la población de nuestro país a una representación que debe transformarse en algo más que lo simbólico.

Y qué decir del reconocimiento a las decenas de millones de mexicanos que tuvieron que emigrar a un país hostil en búsqueda de la subsistencia gracias a las fallidas políticas neoliberales del PRIAN.

Ahora si, muchos mexicanos podemos gritar:

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México! ¡Viva México!... ¡Viva México!