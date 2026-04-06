Para la elección interna de quien será el (o la) abanderado (a) al gobierno de Nayarit por parte de Morena en el 2027, el resultado de un muy serio sondeo de opinión levantado en el mes de marzo, está marcando asombrosamente, un “empate técnico”, en el que se rezaga el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, a quienes algunos analistas y otros estudios de opinión pública de menor reputación, habrían dado como el puntero en esta contienda interna.

Del mismo modo y, cuando aún faltan poco más de dos meses para que Morena designe a los coordinadores de los Comités de la Transformación en cada entidad federativa y, consecuentemente, a la postre, candidatos a gobernadores, resultan -en un reciente y serio trabajo de encuesta de opinión- el senador Pável Jarero y la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, quienes se encuentran al frente de las preferencias políticas entre el electorado de Nayarit, no obstante que se encuentran, prácticamente, en “empate técnico” entre sí, en aquella noroccidental entidad.

De las acotaciones hechas a raíz de este resultado por diferentes especialistas en el análisis de coyuntura que fueron consultados, destacan las siguientes: que la presidenta municipal ya llegó a su techo, mientras que el legislador mantiene un crecimiento constante desde enero pasado y que seguramente rebasará en este mes a su más cercana oponente.

Y es que, hasta el último sondeo de opinión verificado en aquella entidad, solo empieza a despuntar Jarero, pero si la dirigencia morenista decide por la equidad de género… la decisión recaería en Ponce, aunque la base del partido esté identificada con el senador Jarero.

De acuerdo -por ejemplo- con la encuestadora Quick Survey “Tu Opinión, tu Decisión”, practicada en marzo pasado, los negativos de la presidenta municipal de Tepic, han ido en aumento, ya que hasta marzo pasado al menos el 64% de los entrevistados tenían mala opinión de ella… pero solo un 30% es buena y el restante 10% no sabe.

En contraste, el senador Jarero tiene un 63% de aceptación positiva y solo un 21% tiene una opinión negativa… cuando el 15% dice no saber aún por cuál opción decidirse.

Cabe destacar, que otra de las aspirantes, la senadora del PVEM , Jasmine Bugarín, mantiene un 40% de opiniones positivas, mientras que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, acumula el 52% de las llamadas malas opiniones de la ciudadanía.

Hay algunos estudios hechos al interior del conglomerado de base morenista… al interior de la militancia pues… Aquí en estos, destaca que la preferencia la encabeza el senador Jarero con mayor presencia, con (un 64%) nueve puntos arriba de Geraldine y 29 de Santana.

A la pregunta planteada a los encuestados: “Para usted… ¿quién sería el mejor candidato de la alianza Morena, Verde y PT?“, resalta también que el senador Jarero encabeza las preferencias con un 35%, seguido de la presidenta municipal de Tepic, con 29, de la del Verde Ecologista, con 12, y de un lejano cuarto lugar ocupado por el alcalde Héctor Santana, con 11.

En tanto, la alianza Morena, Verde, PT se ubicó en un 40% de las preferencias ciudadanas, Movimiento Ciudadano obtuvo un sorpresivo 19%, el PAN resultó con el 15 y el PRI con 12 por ciento.

Ante este resultado parcial, a los espectadores, analistas y potenciales electores nayaritas solo nos queda, seguir observando con detenimiento crítico y juicio maduro, los resultados que, conforme se acerca la fecha de las definiciones, van moldeando el criterio final con el que serán definitivamente escogidos popularmente los próximos abanderados de la Cuarta Transformación por el estado de Nayarit.