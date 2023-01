Al momento de escribir esta columna me encuentro en la hermosa capital de México. Aquí nací, aquí me crié. Y a pesar de mis casi cincuenta años la sigo viendo esplendorosa y sobre todo fuerte e inquebrantable.

Y desde donde me encuentro y desde donde les escribo tengo una vista espectacular de la ciudad, no es por presumirles.

Pero viendo esta postal de vista me quedé reflexionando acerca de lo que se le viene a esta ciudad en el 2024.

Aún es una ciudad que palpita fuertemente y aunque la encuentro hermosa sí noto bastante neurosis en los capitalinos. Ni modo. A veces es una manera de sobrevivir al caos.

Pero entonces me puse a pensar: ¿Quién quedará como jefe de gobierno de la CDMX ?

¿Quién podría seguir imprimiéndole belleza y fuerza a esta Ciudad? ¿Quién la sostendrá?

Pensé en dos opciones. Las dos opciones morenistas, porque por el lado panista aún no veo que nadie haya alzado la mano con toda seguridad para proponerse como candidato a la jefatura de gobierno.

Tampoco las dos opciones morenistas que se me vinieron a la mente han alzado la mano, pero no sé porqué se me vinieron a la mente, para bien o para mal.

La opción que considero la peor para jefe de gobierno de la CDMX es Martí Batres. Si bien él ya se vió como jefe de gobierno, sinceramente no tiene ninguna popularidad para llegar a serlo. También creo que le falta carácter y fuerza. Es tímido ante los micrófonos y siento que una ciudad cómo esta lo devoraría. No. No lo imagino como jefe de gobierno. Lo noto disperso y sin ganas.

A lo mejor así es su personalidad.

Igual y lo imagino en alguna secretaría que seguramente le darán pero no como jefe de gobierno.

A quien sí consideró una opción maravillosa para la Ciudad es a Omar García Harfuch. Tiene una personalidad fuerte, una imagen limpia a pesar de que lo han querido también golpear políticamente hablando y sobre todo tiene la imagen de un policía recto.

Me inspira confianza y seguridad. Y es que eso le inspira a muchos. Por eso aquel día del fatídico incidente de la Línea 3 del Metro de la CDMX, ante la ausencia de la jefa de gobierno, Harfuch y Batres salieron a dar la cara por ella, al mismo tiempo.

Todos los medios de comunicación presentes en el lugar de los hechos se enfocarán en Omar García, mientras que un tímido y asustado Batres observaba con cara de tristeza que a él nadie le estaba pidiendo su opinión.

Todos corrieron a cuestionar a Omar García Harfuch, y él pues con cara de “yo no tuve nada que ver, yo no soy el jefe de gobierno” pero dando la cara valientemente a los medios.

Sin duda si yo viviera en la CDMX mi voto sería para Harfuch.

Olvidándome ya de partidos políticos. Porque en este caso no es que si gana o no Morena, es más bien a quien se le consideraría más capaz de sostener todo el peso de una ciudad como está.

Y no, no soy morenista por eso insisto en este caso no es cosa de partidos sino de personas.

Por supuesto que otra de las idóneas para ser jefa de gobierno es Xóchitl Gálvez. Es una mujer que, me consta, tiene un gran corazón. Y además es amante de esta Ciudad. Es una mujer preparada y con toda la experiencia del mundo. Pero no estoy segura si ella haya dicho que quiere ser jefa se gobierno. Me parece que disfruta más su papel de senadora que de jefa. Lo suyo es pasear en bici y siendo jefa de la capital por seguridad ya no podría hacerlo quizá.

Pero bueno, cabe mencionar que para Morena no se debe descartar la candidatura a la CDMX de dos secretarias del gabinete de AMLO, la de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la del Bienestar, Ariadna Montiel. Igual la pelota se también juega en el terreno de ellas, posiblemente .

Bueno, el tema es que me haría muy feliz que quedara como jefe de gobierno Omar García Harfuch o Xóchitl Gálvez. Creo que Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia obviamente preferiría a Harfuch.

Pero de ganar Xóchitl, Sheinbaum tendrá que dejar de pensar y de sentir con el corazón y usar más la cabeza para que no le gane esta animadversión por todo lo que no tenga que ver con Morena. Tendrá que ser conciliadora y respetar que una jefa de gobierno pueda ser de otro partido político.

También es tiempo de las mujeres. Es hora que tomen papeles relevantes en la política.

Será interesante saber qué sucede en el 2024. Ya desde ahora se empezará a ver la carrera por la jefatura de gobierno de la CDMX.

No es una tarea fácil, no todos quisieran tomar en sus manos una Ciudad que requiere de toda la entrega y supervisión. Es enorme.

No me deja de sorprender.

Ojalá vengan cosas buenas para esta ciudad, los capitalinos lo merecen.

Es cuanto.