¿Volverá el papa Francisco a Casa Martha? Aún se encuentra internado en la Policlínica Agostino Gemelli de Roma debido a la gravedad respiratoria que se ha complicado por su avanzada edad y por el daño que tiene en el pulmón derecho desde los 21 años. Oxígeno, terapias, descanso. Espera…

Los fieles rezan por él… Otros, entre ellos los mismos cardenales, comienzan a fraguar planes, unos quieren que las reformas del papa Francisco continúen y los otros quieren detenerlas; una encubierta lucha de poderes políticos y eclesiásticos…

La Iglesia ha perdido muchos adeptos en América, en Europa todavía muchos más, mientras en África y Asia se han multiplicado.

El cónclave es el proceso mediante el cual el Colegio Cardenalicio elige al nuevo papa de la Iglesia Católica. Un rito con siglos de tradición que se celebra en la Capilla Sixtina en el Vaticano, en estricto aislamiento. Bajo la bellísima bóveda se congregan, mientras son observados por los protagonistas del Génesis, historia narrada desde el extremo del altar hasta la puerta de entrada. Trazos magistrales realizados por Miguel Ángel quien trabajó solo de 1508 hasta 1512, una de las obras más complejas de toda la historia del arte, encargada por el papa Julio II. Ese cielo plagado de imágenes, ha sido testigo silencioso de los hombres ataviados de finas telas rojas mientras escriben nombres en las papeletas.

Durante el cónclave, los cardenales se alojan en la Domus Sanctae Marthae (Casa Martha), una residencia adyacente a la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, que fue construida en 1996 por órdenes de Juan Pablo II para que los cardenales electores pudieran descansar y reflexionar. Este alojamiento consta solo de cuatro plantas con un total de 129 habitaciones ¿modestas?, de las cuales 106 son suites, 22 habitaciones dobles; aunque cada cardenal se debe alojar en solitario, para meditar y discernir sin interrupciones por quién habrá de votar; decidir quién es el mejor, el más apto… y sobre todo elegir a aquel cuyo raciocinio y creencias sean similares a las del que descansa y medita en el cómodo lecho.

Cardenales de todas partes del mundo acuden al Vaticano. Antes de que inicie el cónclave tienen la oportunidad de convivir con la finalidad de conocerse y compartir ese profundo sentir, el cúmulo de conocimientos y profundas creencias que poseen; para comentar sobre los cambios que deben hacerse y de lo que debe permanecer por el bien de la Iglesia. Unos querrán convencer a otros… Hay de ultraderecha y de izquierda; cardenales que quieren seguir con el legado del papa Francisco, que es el de convivir con toda la gente, estar abierto a la modernidad y los cardenales que quieren regresar a lo antiguo, a la cerrazón pura de los dogmas.

Mientras reflexionan, habrán los cardenales de ser presos de respiraciones agitadas y tranquilas, emitiendo exhalaciones que se colarán por los resquicios de las finas puertas para mezclarse en los solitarios pasillos convirtiéndose en silenciosos torbellinos; encontrándose para chocar unos con otros; los que contienen en sus invisibles espirales las creencias, la entrega y el genuino amor a Dios contra los que giran cargados de cavilaciones convenientes y complejas, mezcladas de intrigas, conveniencias y complicidades.

Dentro de la Iglesia hay intereses políticos; existen grupos de poder que están detrás de algunos cardenales que van en conveniente obediencia. ¿Acuden más por lo político que por lo sacro?

La fe católica ha decrecido en el continente americano un 30 por ciento mientras que en Asia y en África ha aumentado.

El papa Francisco es el primer jesuita que ocupa el cargo. El primer no europeo. Obispos y cardenales negros de África quieren un papa. Europa también, solo que está devastada en la fe, los jóvenes ya no creen en Dios. Un papa de África o uno proveniente de Asia revolucionaría la Iglesia, pero el racismo en la Iglesia impera. El Vaticano está lleno de secretos, de contradicciones, de corrupción… de racismo.

Durante el pontificado del papa Francisco se destacaron las iniciativas de reforma de la curia romana en la economía y finanzas, la administración, las comunicaciones sociales. Propugnó soluciones en temas complejos como la transparencia en las finanzas vaticanas, coherencia entre la misión evangelizadora y la lucha contra la pedofilia.

Pedofilia una de las razones por las que la Iglesia ha ido en decadencia, por proteger a abusadores de niños. El papa que quiere terminar con esa monstruosidad, ¿lo llaman el “papa incómodo”?

Francisco es conocido también por su humildad, por su preferencia por los pobres y por su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos.

¿Volverá el papa Francisco? Si sale avante, es posible que renuncie a su cargo. A los 88 años y con el sistema inmune débil, no podrá seguir con su actividad pastoral. Si dimite, podrá asesorar a su sucesor. La Iglesia necesita que las reformas que él inició continúen para que no pierda más fuerza y que no haya retrocesos. Que permanezca abierto ese camino aunque sinuoso, para que continue abriéndose al mundo moderno…