En numerosas ocasiones, he podido escribir en este espacio acerca de un tema del que muy pocos se atreven a hablar: La neurosis después de la pandemia.

Estoy muy convencida que la neurosis se “destapó” de una manera increíble y hasta puedo decir incontrolable a raíz de la pandemia.

Pero ¿qué es la neurosis? La neurosis es una afección que tiene una evolución crónica que se presenta con un aumento en la ansiedad y en niveles altos de angustia. Las personas con neurosis tienen una elevada predisposición a experimentar miedo, ira incontrolable, poca tolerancia a la frustración, lo que los lleva a actuar de una manera incontrolable.

Quiero escribirles acerca del evento que se suscitó el día de ayer en uno de los establecimientos del padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuando quisieron cerrarle su restaurante de comida árabe. Al momento de que funcionarios del Gobierno de la CDMX quisieron proceder a ponerle sellos para clausurarlo, el señor Daniel Tabe, por querer defender su negocio, lleno de ira y coraje, salió con un especie de machete (cuchillo no era,) poniéndoselo en el cuello a José Enrique Reyes, funcionario del Instituto de VerificaciónAdministrativa (INVEA), alcanzando a cortarle el hilo que le sostiene el cubrebocas, es decir, sí rozo muy cerca el cuello del trabajador.

Como psicóloga que soy siempre intento ponerme en los “zapatos del otro” para entender porqué actúan como actúan y cuál es el origen de su neurosis.

Quiero pensar que don Tab,e al ser dueño de cuatro establecimientos restauranteros, ha vivido por la pandemia constantemente el miedo a quebrar.

Todos sabemos que los restaurantes fueron los giros mercantiles que más daños sufrieron por el Covid y que cientos de ellos ya no sobrevivieron .

El señor, muy seguramente, había venido luchando contra sus propios demonios al ver derrumbarse lo que construyó, invirtiéndole mucho dinero, tiempo y trabajo.

Una vez que pareciera que todo empieza a regresar a la normalidad, de pronto le quieren cerrar su negocio.

Días anteriores, el lunes para ser más exactos Claudia Sheinbaum habló del tema, ante la pregunta expresa de sí Mauricio Tabe había violado el uso de suelo al instalarse estos negocios, la Jefa de Gobierno aseguró que se haría una investigación para saber en qué términos estaba construido el restaurante... y bueno, lo demás ya lo sabemos.

El día de ayer quisieron clausurarlo.

Una vecina de la Escandón, llamada Leticia, había presentado antes una denuncia en contra de la construcción del local que presuntamente se construyó sobre uso de suelo habitacional. Pero no nada más está ahí el restaurante, sino un Mercado y una sala de boxeo.

A mí el tema que me preocupa es la manera en que reaccionó don Daniel Tabe.

Si hay uso de suelo irregular o prohibido se tiene que investigar como bien dice la jefa de Gobierno, pero más allá de eso la reacción de el señor Tabe nos vuelve a recordar a todos que la salud mental de cientos de mexicanos está trastocada y que nada absolutamente nada está haciendo este gobierno, al menos el federal por atender esta emergencia sanitaria mental, así le llamaría yo.

Evidentemente el señor Tabe tuvo una crisis y una explosión de ira, su idea, estoy segura, no era matar al funcionario pero su impulso lo llevó a ponerle el cuchillo en la yugular.

Hay una línea muy delgada entre un “lo siento no debí " y una línea muy delgada para reconocer que necesitas ayuda y soporte psicológico y hasta psiquiátrico para el manejo del control de los impulsos.

A todos nos ha pasado alguna vez por nuestras mentes el querer explotar, pero algunos manejamos la llamada “inteligencia emocional” para que el pensamiento no pase a la acción.

Algunos como el señor Tabe y otras personalidades que ya conocemos no cuentan con la inteligencia emocional como para no permitir que el pensamiento brinque a la acción, es decir no tienen filtro y lo que piensan lo ejecutan, pudiendo llegar verdaderamente a lastimar a alguien mas.

Tal es el caso del actor Pablo Lyle, que en un arranque de furia y con un puñetazo noqueó a una persona de la tercera edad matándola. Ese pequeño instante en que literal la mente se pone en “Blackout”y ya no analizas las consecuencias y el impulso mata al raciocinio.

La neurosis ya se nos hizo pandemia, pero ¿qué hay que hacer?

En el caso del padre de Mauricio Tabe, me parece que debe de recibir terapia para manejar la ira y controlar sus impulsos más allá de que pida disculpas.

Si el hijo, el alcalde de la Miguel Hidalgo tuvo o no tuvo acciones en los negocios del padre creo que es un tema familiar que a nadie nos compete.

Que se le justifique a don Daniel, no se debería de convertir el tema en un tema político. Estamos hablando del sufrimiento de un hombre mayor al sentirse despojado de su negocio. Pero también estamos hablando de un hombre que requiere atención psiquiátrica.

Si yo estuviera en el lugar del agredido, lo perdonaría, pero también al pensar que estuvo a centímetros de cortarle alguna vena, requeriría al menos de una indemnización.

Y si hablamos de que el negocio de el señor Tabe está ubicado en una zona de uso de suelo habitacional, pues entonces qué se actúe parejo porque la CDMX está plagada de edificaciones irregulares. Ahí tienen sin ir más lejos la torre de Mitikah donde no se contaban con permisos para construirla y mágicamente ya está hasta terminada.

Yo lo que veo aquí es a un hombre que estaba desangrándose por dentro por el terror de perder su negocio. Lo que veo aquí es un funcionario que estuvo en riesgo de morir.

Lo que menos me importa ver aquí es al hijo diciendo que eso que le hicieron a su padre no se vale porque fue por un golpeteo político.

Solo debería de haber quedado el video en unas disculpas a nombre de su padre y listo. Pero irse contra el gobierno es perder de vista que el padre necesita ayuda, contención y atención psicológica para el manejo de la ira y aunque en el video no justifica la acción del padre, culpa al gobierno de Sheinbaum por ello y no debería de ir por ahí la cosa.

Insisto en la vital importancia de poner atención a la salud mental.

Cada día hay menos recursos para ello.

La cancelación de hospitales psiquiátricos por decreto presidencial da cuenta de cuán poco le importa al presidente la salud mental de los mexicanos.

Regularizar todas las construcciones en la CDMX sería lo Justo y no nada más centrarse en unos cuantos.

Sin ir más lejos, la alcaldía Benito Juárez está plagada de irregularidades con sus edificios por doquier, convirtiendo me imagino que con dinerito, un uso de suelo habitacional a un uso de suelo mercantil. Así de fácil. Y aquí sí creo que los alcaldes sepan de esto y se hacen de la vista gorda.

Ojalá de verdad y de todo corazón deseo que esto tenga un final de paz. Que el señor siga con su restaurante, que el funcionario logre perdonar y que Mauricio Tabe también ponga en orden los negocios instalados en la Miguel Hidalgo que no cuentan con permisos. Ya parece esta delegación la extensión de la alcaldía Benito Juárez y van por el mismo caminito.

Este tema no es un tema de rivalidad entre partidos políticos. A ver, no caigamos en eso… va mucho más allá de eso, ojalá lo alcanzáramos a visibilizar .

Reflexionemos…

Es cuanto.