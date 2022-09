Daniel Tabe, papá del alcalde Mauricio Tabe, se disculpó por amenazar con un cuchillo a un trabajador del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en la taquería Don Eraki de Escandón.

A través de un video que compartió por su cuenta de Twitter, Daniel Tabe lamentó su conducta y aseguró que nunca fue su intención hacerle daño a alguien.

Y es que este martes 27 de septiembre, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) clausuró la taquería Don Eraki de Escandón, propiedad del padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

En un video que circula por redes sociales, se puede observar al hombre portando un cuchillo y con el cual amenazó al trabajador de la CDMX que realizó la clausura de su negocio.

En el video con su disculpa, el papá de Mauricio Tabe reconoce que le dio coraje la clausura de su taquería Don Eraki pero que “nada justifica lo que hice”, por lo que se mostró arrepentido.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero nada justifica lo que hice”.

Daniel Tabe, papá de Mauricio Tabe