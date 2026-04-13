En el tablero político mexicano Movimiento Ciudadano ha optado por jugar a la ambigüedad. Aunque se presenta como una “tercera vía” y presume independencia frente a Morena y al bloque opositor tradicional, en los hechos su conducta pública presenta otra realidad, la de una oposición que no incomoda.

La narrativa naranja insiste en diferenciarse de los otros partidos. Dicen no ser ni oficialismo ni oposición. Sin embargo, ese discurso se desmorona cuando se observa su comportamiento en el legislativo y en sus decisiones políticas.

La supuesta autonomía se convierte en acompañamiento, en una sofisticada estrategia de alinearse sin asumir el costo político que representaría el hacerlo abiertamente.

Ambigüedad calculada

En el Congreso MC ha optado por una estrategia de bajo perfil. En iniciativas claves, no confronta, no lidera resistencias ni propone alternativas. En el mejor de los casos, se limita a dar matices retóricos y en el peor, se ausenta o vota en silencio junto a Morena.

Este comportamiento responde a un cálculo político: el de posicionarse como una fuerza “responsable”, pero no confrontativa y capaz de dialogar con el poder.

Sin embargo, en un sistema político que exige contrapesos, esa estrategia termina por beneficiar al oficialismo.

MC actúa como una oposición que no canaliza la inconformidad social hacia una alternativa real. Que sabe administrar la narrativa útil del descontento y que capta el voto crítico, pero que falla al no traducirlo en agenda política.

Gobiernos locales

En los estados gobernados por MC existen evidentes contradicciones. En Jalisco o Nuevo León, mantienen un discurso de innovación y ruptura, pero conviven con prácticas que poco difieren de las que critican a nivel federal.

El caso de Nuevo León es ilustrativo. La aspiración de Samuel García a la candidatura presidencial fue señalada como una estrategia para fragmentar el voto opositor más que como un intento serio de competir por la presidencia.

Su posterior retiro, en medio de cuestionamientos y crisis política, reforzó la percepción de una jugada fallida, pero que al final resultó funcional para el oficialismo. El “esquirol” Jorge Álvarez Máynez, quien lo relevó, terminó por consolidar esa percepción.

Aliado funcional

En el ámbito legislativo, la actuación de la bancada emecista ha sido vista como una oposición que simula confrontar mientras acompaña las decisiones clave del gobierno federal.

Al final, la gran apuesta del partido de Dante Delgado por convertirse en nuevo aliado del oficialismo parece cumplirse a cabalidad.

En la lógica del poder, Morena obtiene lo que necesita: socios que no disputen la narrativa, que no generen grandes costos y que, llegado el momento, voten reformas o acompañen decisiones estratégicas.

Un escenario en el que MC ofrece ventajas evidentes. A diferencia de partidos tradicionales como el PRI , el PVEM o el PT, su imagen es más fresca, menos desgastada, y mantiene la capacidad de atraer voto urbano y de clase media. Es un socio más presentable y más funcional en términos de legitimidad.

Todo, con los incentivos adecuados, por supuesto.

Mientras los aliados tradicionales elevan el costo de su apoyo, Movimiento Ciudadano se posiciona como una alternativa más flexible, menos exigente y políticamente más rentable para el oficialismo.

Su historia refuerza esa percepción. Desde sus orígenes, ha sido un partido que navega entre alianzas y coyunturas, adaptándose más a la lógica del poder que a una identidad ideológica consistente. Como operador político, su dirigente ha sabido moverse entre distintos grupos y momentos, manteniendo al partido en una posición estratégica, pero ambigua.

Incluso su decisión de competir en solitario en procesos recientes contribuye a fragmentar el voto que se opone a Morena.

Con la incorporación de figuras con trayectoria técnica o política como Patricia Mercado, Miguel de la Madrid o Aurelio Nuño, buscan dotar al partido de mayor legitimidad, pero, mientras sigan operando sin consolidarse como una alternativa real, solo servirá para reducir su presencia e impedir que ese pensamiento lucido y necesariofunja como contrapeso.

La función de MC sigue siendo hasta ahora desviar la presión y golpear selectivamente a la oposición tradicional, mientras Morena evita el desgaste. Es su papel más útil.

X: @diaz_manuel