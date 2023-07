Claudia Sheinbaum sigue avanzando… continúa con sus recorridos con el objetivo de llevar el mensaje de la Cuarta Transformación. Sheinbaum asegura que es “tiempo de mujeres”, que sigamos avanzando, ahora que muchas ocupan puestos importantes en el gobierno como nunca antes; gobernadoras, senadoras, diputadas…

Y sí, es tiempo de mujeres…

La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce decidió solicitar licencia para apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum.

Geraldine Ponce inició su mandato como presidenta municipal de Tepic, el 17 de septiembre de 2021. Fue electa con 52% de los votos emitidos.

En un video junto a Claudia Sheinbaum Geraldine anunció:

“Amigas y amigos de Tepic, de Nayarit y de México, quiero compartirles con mucho gusto, que he decidido solicitar licencia como presidenta municipal de Tepic para apoyar el proyecto que encabeza mi amiga la doctora Claudia Sheinbaum para defender la transformación de México. Estoy segura que Claudia es la mejor opción para dar continuidad con su propio sello a todo lo bueno que ha iniciado nuestro presidente, me sumo a título personal, pero también a nombre de todas las mujeres en la lucha por nuestros derechos y la no discriminación; es tiempo de las mujeres, así que amiga, -le dice Geraldine a Claudia- estamos listos para trabajar por Tepic, por Nayarit para que siga sonriendo todo México apoyando tu proyecto de transformación”.

Claudia, a su vez agradece manifestando: “Estoy muy contenta, muy emocionada porque es una decisión muy importante que está tomando Geraldine, y yo la acepto y me emociono de esta incorporación tan importante de Geraldine a nuestro proyecto, vamos creciendo, va creciendo nuestro proyecto siempre con unidad, porque aquí lo importante es tener unidad dentro de nuestro movimiento de transformación, pero cada vez somos más y queremos la continuidad en la Cuarta Transformación; con rostro de mujer. ¡Que viva la 4T! Gracias, Geraldine”.

Y sí, es tiempo de mujeres, y sí, Claudia Sheinbaum tiene su sello: la convicción de seguir con la Cuarta Transformación. Un proyecto en el que se ha trabajado duro desde hace años junto al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha sido y es incansable… el proyecto ha tomado forma, necesita que alguien continúe, que lo consolide y quien más se ha apegado y ha seguido el camino de la Transformación es sin duda, Claudia Sheinbaum.

Muchos la critican, la juzgan. Pero Sheinbaum sigue su camino, ignorando las fuertes críticas… Ahora, seguro que a muchos y muchas les disgustará que Geraldine Ponce, se haya unido a su proyecto.

Geraldine es una mujer reconocida por su desempeño en Tepic; una mujer coherente, decidida, bien articulada. Ni Geraldine, ni Claudia necesitan de actuaciones estridentes, explosivas, llenas de falso amor al pueblo, como las de Xóchitl Gálvez o como las de Lilly Téllez, a quien le cayó una leve dosis de cordura al abandonar su idea fanática y fantasiosa de que sería ella sería la primer presidenta.

Claudia no necesita de una entusiasta Andrea Chávez; quien hace constantes y falsos aspavientos de “austeridad republicana”… mala imagen para Adán Augusto; a Chávez se le fotografío conduciendo una Suburban blindada de lujo valuada en varios millones de pesos. Andrea lo negó, pero para su desgracia, ahí están las imágenes. Después del torrente de críticas, Andrea dijo que la camioneta no era de ella, que solo usó el vehículo como parte del “protocolo” mientras iba a un evento de Maru Campos.

Después de que la llamaron diputada de “doble o falsa moral”; Andrea Chávez fue fotografiada posando en un avión privado. Ella, lo negó. Argumentó que era truco de Photoshop, que las imágenes estaban manipuladas.

Chávez volvió a mentir; la diputada sí estaba en un avión, la imagen es real. Andrea admitió que le había pagado a su familia, un vuelo de Guadalajara a Ciudad Juárez en un taxi aéreo, la entusiasta y austera diputada quería que estuvieran presentes en un informe que daría porque era un evento muy importante para ella. Tanto, que a la diputada se olvidó otra vez del significado de la palabra “austeridad” y más grave aún, el de “alteridad republicana” que tanto ha gritado apasionada desde el curul.

Adán Augusto está agradecido porque ella decidió brindarle su apoyo. ¿El exgobernador no se da cuenta de los excesos de la diputada? O ¿López Hernández, seguirá consintiéndola otorgándole esos privilegios?

Claudia, nunca se ha conducido eufónica, ni con estridencia, pero sí con sencillez, con austeridad. No se ha enfermado de poder; Sheinbaum es honesta, sigue tranquila trabajando para ser la candidata de Morena; partido que ella colaboró para su fundación. Ahora, con el apoyo de Geraldine, Sheinbaum seguirá, como lo dijo, creciendo y fortaleciendo el proyecto.

Geraldine Ponce lo sabe, Claudia es la mejor opción para presidenta. Ponce colaborará, apoyará a Sheinbaum para darle “rostro de mujer”, a la Cuarta Transformación.