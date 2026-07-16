En política existe una tentación permanente: interpretar cada elección como si fuera un mandato absoluto o una condena definitiva. Sin embargo, cuando se observan los números de las últimas tres elecciones para gobernador de Yucatán, la realidad ofrece una lectura mucho más interesante.

En 2012, Rolando Zapata Bello obtuvo la gubernatura con una ventaja superior a los 101 mil votos sobre Joaquín Díaz Mena. Seis años después, en 2018, el panorama cambió por completo. Mauricio Vila Dosal ganó con apenas poco más de 40 mil votos de diferencia sobre Mauricio Sahuí Rivero, en la elección más competida de las últimas décadas en el estado. Finalmente, en 2024, Joaquín Díaz Mena regresó a la boleta y consiguió una victoria de casi 114 mil votos sobre Renán Barrera, estableciendo el margen más amplio entre las tres elecciones.

La primera conclusión es evidente: el electorado yucateco no pertenece de manera permanente a ningún partido. En apenas doce años ha entregado triunfos contundentes tanto al PRI, como al PAN y a Morena. Es una muestra de una ciudadanía que cambia de opinión, evalúa gobiernos y castiga o premia resultados.

También queda claro que una elección cerrada, como la de 2018, representa una excepción más que la regla. Tanto antes como después, los ciudadanos otorgaron ventajas superiores a los cien mil votos, márgenes suficientemente amplios para hablar de una decisión mayoritaria y difícilmente cuestionable desde el punto de vista electoral.

Pero estos números también contienen una advertencia para quienes hoy gobiernan y para quienes aspiran a hacerlo. Las diferencias de más de cien mil votos pueden desaparecer en una sola elección si la ciudadanía considera que las expectativas no fueron cumplidas. La historia reciente de Yucatán demuestra que ningún triunfo garantiza el siguiente.

En ocasiones los partidos interpretan las victorias como una validación permanente de sus proyectos políticos. Es un error. Los ciudadanos no entregan cheques en blanco; conceden oportunidades temporales. El voto es, al mismo tiempo, un premio y un préstamo que puede retirarse en la siguiente elección.

Por eso, más que celebrar los márgenes de victoria, convendría analizar las razones que los produjeron. En 2012, los yucatecos respaldaron una opción distinta a la que elegirían seis años después. En 2018 volvieron a modificar el rumbo. Y en 2024 enviaron un nuevo mensaje, esta vez con la diferencia más amplia de los últimos tres procesos.

La verdadera constante no ha sido un partido político, sino la voluntad de los ciudadanos de decidir libremente el rumbo del estado.

En democracia, las cifras son importantes, pero más importante es recordar que cada elección comienza con el marcador en cero. Los más de cien mil votos que hoy parecen una fortaleza pueden convertirse mañana en una simple referencia histórica. La confianza ciudadana nunca es definitiva; debe renovarse todos los días con resultados, cercanía y buen gobierno.