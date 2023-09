El pasado lunes se llevó a cabo el foro “Legislación Aeronáutica para la Construcción de una Política Nacional”, y entre otros participantes, contó con la intervención de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), de la mano de su secretario general Humberto Gual; y del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), a cargo de su presidente Ángel Domínguez Catzin; así como del Diputado Emmanuel Reyes Carmona ( Morena ).

Este foro surge de la inquietud por resaltar la importancia de la participación que tiene la industria aérea dentro del desarrollo económico de nuestro país. Un tema que en este espacio hemos abordado desde diferentes aristas, por lo que me parece muy interesante reseñar este encuentro entre legisladores y grupos de trabajadores, y miembros de la industria aeronáutica.

Tengo que decirlo fuerte y claro: los trabajadores llevamos años esperando el momento en que el gobierno -en este caso el poder legislativo- voltee a ver a la industria aérea con la seriedad que se requiere, e impulse la ya tan traída y llevada “política aeronáutica”, para dejar de andar dando palos de ciego. Y es que la aviación tiene un fabuloso potencial para crecer y fortalecerse en nuestro país.

En lo personal, me quedé con las ganas de ver la participación de mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que brilló por su ausencia.

No sé en el caso de las otras organizaciones, pero no quiero dejarlo pasar, me hubiera gustado ver difusión del evento, o por lo menos una convocatoria para todo aquel sobrecargo que quisiera acudir.

El resultado fue un auditorio semi vacío, cuando es un tema preponderante para nosotros. Una participación más activa de los sobrecargos en estos foros sirve para contrarrestar la idea de que el gremio padece de un gran desconocimiento en la materia, o que de plano no le interesa.

Y es que -lo digo con conocimiento de causa- los otros actores de la industria siempre han “menospreciado” a los sobrecargos, y es porque no se posicionan ni buscan mayor protagonismo. Son (somos) parte fundamental de la industria, pero, dicho coloquialmente, “no se la creen”.

Hecha la catarsis, regreso al foro, la primera mesa fue “Legislación y Política Pública” que estuvo nutridamente conformada por importantes voces: el diputado Emmanuel Reyes Carmona; el presidente del CPAM Ángel Domínguez Catzin; el Lic. Alejandro Varela Arellano, en representación del secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, el Gral. de División Piloto Aviador Miguel Enrique Vallín Osuna, director de la Agencia Federal de Aviación Civil; el secretario general de ASPA el capitán Humberto Gual Ángeles; el presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica el Ing. Jesús Navarro Parada; la country manager de la IATA México, Lic. Cinthia Martínez Maldonado; el director de ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), maestro Javier Villazón Salem; el director del SENEAM el Ing. Javier Alfonso Vega Dour… Y la sorpresa del día: el Piloto Aviador de Mexicana de Aviación, ex secretario general de ASPA, exlegislador, y precandidato del PRI en 2009 para gobernador de San Luis Potosí, Jesús Ramírez Stabros.

Quien abrió esta mesa fue el Lic. Alejandro Varela haciendo un recuento del trabajo realizado para la recuperación de la Categoría 1, y aprovechó para aclarar -y cito textual- “no es una calificación sobre el estándar de la infraestructura que tiene el país, ni sobre si somos un país seguro o no para la aviación, las estadísticas internacionales demuestran que somos uno de los países más seguros del mundo en la aviación […] el tema y viene perfecto para este panel de Legislación y Política Pública, la calificación que otorga la Agencia Federal de Aviación Civil a México en el marco del acuerdo bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica, se trata sobre si los criterios y las políticas de los estándares internacionales se puede demostrar que se cumplen a través de los procesos que implementa, verifica y certifica la autoridad nacional”.

O sea, en resumidas cuentas, habló de la autonomía de la autoridad aeronáutica, un pendiente que veníamos arrastrando desde el gobierno de Felipe Calderón, y uno de los principales motivos que generaron la segunda degradación a Categoría 2.

Otra intervención a destacar fue la del organizador, el presidente del CPAM, Ángel Domínguez Catzin, cuyas palabras textuales fueron: “… Definitivamente creo que es momento, ha llegado el momento de que más mexicanas y mexicanos hagan uso de este sector; yo agradezco a la coyuntura, en algún momento le agradecí incluso a los extranjeros que querían venirse a robar nuestros cielos, porque nos sentaron a la mesa, a poder tener este tipo de diálogos; yo creo que es momento de no volverlos a desaprovechar”.

La importancia de este punto coincide con lo que he estado diciendo desde hace un buen tiempo: mercado hay, pero faltan más aerolíneas; para ello necesitamos que las reglas del juego estén claras, y que juguemos limpio en pro de la industria y en beneficio de los usuarios, todos los actores: dueños de aerolíneas, aeropuertos, trabajadores, etc.

Otra destacada aportación en este primer panel fue la de Jesús Ramírez Stabros, quien fuera piloto de Mexicana de Aviación y legislador en la LVII y la LX legislatura. Habló de la aviación, que durante mucho tiempo solo se ha contemplado como un medio de transporte público, pero puntualmente señaló: “la aviación en México, sin considerar lo espacial es un tema que define la ley como transporte público, nada más… Y no es solo un transporte público, conlleva conceptos de soberanía y seguridad nacional; ningún Estado, menos un Estado como México, puede tener una aviación sujeta exclusivamente a un concepto de transporte público…”

El segundo panel titulado “Educación y formación en la aviación”, estuvo presidido por la diputada Mónica Herrera. Vuelvo a destacar la participación de ASPA, poniendo el dedo en la llaga, precisamente sobre el tema laboral y las condiciones dignas de trabajo del personal aeronáutico, porque la educación junto con los salarios va de la mano.

Como he mencionado, se requiere de profesionalizar a los trabajadores de la industria, pero al mismo tiempo esto debe verse reflejado en mejoras salariales; actualmente eso no sucede, cada vez se piden más competencias laborales, pero con menores sueldos.

Y en el tercer panel, “Participación ciudadana y la aviación sostenible” nos adelantaron que este tema se ahondará en los próximos días, también en la Casa del Pueblo. Finalizaron el foro anunciando la posibilidad de volver a reunirse en 15 días, para que más diputados estén al tanto sobre un tema tan preponderante como lo es la aviación en nuestro país, pensando que puede ser durante la segunda semana de octubre.