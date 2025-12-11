Más abajo en este artículo se presenta la lista completa de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Aparecen cuatro latinoamericanas, o cinco si incluimos a Barbados —a este país, por su lengua, el inglés, no se le considera parte de América Latina, pero sí por su ubicación, el Caribe—.

1º Primera latinoamericana en la lista de Forbes: Claudia Sheinbaum, presidenta de México , la quinta (5º) mujer más poderosa del mundo.

2º Segunda latinoamericana en la lista de Forbes: Paula Gomes Medeiros , presidenta del Banco do Brasil, la decimoctava (18º) mujer más poderosa del mundo.

3º Tercera latinoamericana en la lista de Forbes: Paula Santilli , de México —aunque nacida en Argentina, Forbes la considera mexicana—, directora ejecutiva de Pepsico AL, la septuagesimosegunda (72º) mujer más poderosa del mundo.

4º Cuarta latinoamericana en la lista de Forbes: Blanca Treviño , de México, directora ejecutiva de Softtek, la octogesimosexta (86º) mujer más poderosa del mundo.

5º Si se considera a Barbados, Mia Mottley , primera ministra de esa nación, la nonagesimonovena (99º) mujer más poderosa del mundo.

¿Y la venezolana María Corina Machado? ¿Por qué Forbes la ignoró? ¿Por qué, a pesar de que, en la semana de publicación de la lista de las mujeres más poderosas del mundo, le dieron el Nobel de la Paz? ¿Será porque, para ese medio de comunicación, Venezuela no tiene mucha importancia, lo que dudo dado el tamaño, bastante menor, de Barbados? ¿O se deberá quizá a que en la redacción de la influyente Forbes se piensa que el Nobel de Machado no tiene valor, ya que pareciera haber sido conseguido por fuertes presiones a Noruega de parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en invadir Venezuela?

Lo que sea, el poder simbólico de Machado como heroína de las derechas de Estados Unidos, Latinoamérica y España, no fue tomado en cuenta por Forbes, que sí incluyó en su lista de las mujeres más poderosas a figuras del espectáculo como Taylor Swift.

No dudo que Felipe Calderón y Ciro Gómez Leyva, dos de los más apasionados seguidores de María Corina Machado,ya estén organizando una campaña para exigir a Forbes un recuento, voto por voto y casilla por casilla, para que a la venezolana se le considere en la lista de las mujeres más poderosas. Tal campaña es altamente probable que ocurra; así, estaremos ante el típico karma político y aun frente a algo todavía más cursi: un caso, de la vida real, de justicia poética.

Aquí la lista de las 100 mujeres más poderosas

1.- Ursula von der Leyen, de Bélgica. Presidenta de la Comisión Europea.

2.- Christine Lagarde, de Alemania. Presidenta del Banco Central Europeo.

3.- Sanae Takaichi, de Japón. Primera ministra.

4.- Giorgia Meloni, de Italia. Presidenta del Consejo de Ministros.

5.- Claudia Sheinbaum, de México. Presidenta de la República.

6.- Julie Sweet, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de Accenture.

7.- Mary Barra, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de General Motors.

8.- Jane Fraser, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de Citigroup.

9.- Abigail Johnson, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de Fidelity Investments.

10.- Lisa Su, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Advanced Micro Devices.

11.- MacKenzie Scott, de Estados Unidos. Filántropa fundadora de Yield Giving.

12.- Ruth Porat, de Estados Unidos. Presidenta y directora de inversiones (CIO) de Alphabet.

13.- Melinda French Gates, de Estados Unidos. Fundadora de la Fundación Pivotal Philanthropies.

14.- Gail Boudreaux, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Elevance.

15.- Ana Patricia Botín, de España. Presidenta ejecutiva de Santander.

16.- Amy Hood, de Estados Unidos. Vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft.

17.- Kristalina Georgieva, de Estados Unidos. Directora Gerente del FMI.

18.- Tarciana Paula Gomes Medeiros, de Brasil. Presidenta y directora del Banco do Brasil.

19.- Catherine MacGregor, de Francia. Directora ejecutiva de ENGIE.

20.- Gwynne Shotwell, de Estados Unidos. Presidenta y directora de operaciones de SpaceX.

21.-Taylor Swift, de Estados Unidos. Música.

22.- Laurene Powell Jobs, de Estados Unidos. Fundadora de Emerson Collective.

23.- Gunjan Kedia, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de US Bank.

24.- Nirmala Sitharaman, de India. Ministra de Finanzas.

25.- Kathryn McLay, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Walmart International.

26.- Carol Tomé, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de UPS.

27.- Phebe Novakovic, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de General Dynamics.

28.- Marianne Lake, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de banca de consumo y comunitaria de JPMorganChase.

29.- Tan Su Shan, de Singapur. Directrora ejecutiva de DBS.

30.- Oprah Winfrey, de Estados Unidos. Emprendedora.

31.- Sarah London, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Centene.

32.- Sandy Ran Xu, de China. Directora ejecutiva de JD.com.

33.- Beyoncé Knowles-Carter, de Estados Unidos. Música.

34.- Ho Ching, de Singapur. Presidenta de Temasek Trust.

35.-Dana Walden, de Estados Unidos. Copresidenta de Disney Entertainment.

36.- Thasunda Brown Duckett, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de TIAA.

37.- Colette Kress, de Estados Unidos. Vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA.

38.- Kathy Warden, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de Northrop Grumman.

39.- Rachel Reeves, de Reino Unido. Ministra de Hacienda.

40.- Mary Callahan Erdoes, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de gestión de activos de JPMorganChase.

41.- Susan Li, de Estados Unidos. Directora financiera de Meta.

42.- Estelle Brachlianoff, Francia. Directora ejecutiva de Veolia.

43.- Jennifer Piepszak, Estados Unidos. Directora de operaciones de JPMorganChase.

44.- Janet Truncale, de Estados Unidos. Directora ejecutiva global de EY.

45.- Adena Friedman, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de NASDAQ.

46.- Lynn Martin, de Estados Unidos. Presidenta de NYSE.

47.- Julie Gao, de China. Directora financiera de ByteDance.

48.- Amanda Blanc, de Reino Unido. Directora ejecutiva de Aviva.

49.- Margherita Della Valle, de Reino Unido. Directora ejecutiva de Vodafone.

50.- Sarah Friar, de Estados Unidos. Directora financiera de Open AI.

51.- Wang Laichun, de China. Cofundadora y presidenta de Luxshare-ICT.

52.- Gina Rinehart, de Australia. Presidenta ejecutiva de Hancock Prospecting.

53.- Michele Bullock, de Australia. Gobernadora del Banco de la Reserva.

54.- Judy Faulkner, Estados Unidos. Fundadora y directora ejecutiva de Epic Systems.

55.- Yie-Hsin Hung, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de State Street Investment Management.

56.- Tricia Griffith, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de The Progressive.

57.- Donna Langley, de Estados Unidos. Presidenta de NBCUniversal Studio Group y directora de contenido de NBCUniversal.

58.- Shemara Wikramanayake, de Australia. Directora ejecutiva y directora general de Macquarie Group Limited.

59.- Vicki Hollub, de Estados Unidos. Presidenta y directora ejecutiva de Occidental Petroleum.

60.- Bela Bajaria, de Estados Unidos. Directora de contenidos de Netflix.

61.- Bonnie Chan, de Hong Kong. Directora ejecutiva de Hong Kong Exchanges and Clearing.

62.- Suzanne Scott, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Fox News.

63.- Jenny Johnson, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Franklin Templeton.

64.- Jayshree Ullal, de Estados Unidos. Directora ejecutiva de Arista.

65.- Hana Al Rostamani, de Emiratos Árabes Unidos. Directora ejecutiva del grupo First Abu Dhabi Bank.

66.- Susie Wiles, Estados Unidos. Jefa de gabinete de la Casa Blanca.

67.- Sinead Gorman, de Reino Unido. Directora financiera de Royal Dutch Shell.

68.- Joey Wat, de China. Directora ejecutiva de Yum China Holdings.

69.- Melanie Kreis, de Alemania. Directora financiera de Grupo Deutsche Post DHL.

70.- Claudine Adamo, de Estados Unidos. Directora de operaciones de Costco.

71.- Kim Kardashian, de Estados Unidos. Cofundadora de Skims.

72.- Paula Santilli, de México (¿Argentina?). Directora ejecutiva de Pepsico Alimentos para América Latina.

73.- Daniela Amodei, de Estados Unidos. Cofundadora y presidenta de Anthropic.

74.- Mary Vilakazi, de Sudáfrica. Directora ejecutiva de FirstRand Group.

75.- Malina Ngai, de Hong Kong. Directora ejecutiva de AS Watson.

76.- Roshni Nadar Malhotra, de India. Directora ejecutiva de HCL Technologies.

77.- Belén Garijo, de Alemania. Directora ejecutiva de Merck KGaA.

78.- Judith Suminwa Tuluka, de República Democrática del Congo. Primera Ministra.

79.- Netumbo Nandi-Ndaitwah, de Nambia. Presidenta.

80.- Bari Weiss, de Estados Unidos.Editora en jefa de CBS News.

81.- Inga Ruginiene, de Lituania. Primera Ministra.

82.- Robyn Grew, de Reino Unido. Directora ejecutiva de Man Group.

83.- Kiran Mazumdar-Shaw, de India. Fundadora, presidenta y directora general de Biocon.

84.- Mette Frederiksen, de Dinamarca. Primera ministra.

85.- Anna Borg, de Suecia. Directora ejecutiva de Vattenfall.

86.- Blanca Treviño, de México. Cofundadora, presidenta y directora ejecutiva de Softtek.

87.- Solina Chau, de Hong Kong. Directora de la Fundación Li Ka Shing.

88.- Mary Meeker, de Estados Unidos. Fundadora de Bond Capital.

89.- Mpumi Madisa, de Sudáfrica. Directora ejecutiva de Bidvest.

90.- Lee Boo-jin, de Corea del Sur. Presidenta y directora ejecutiva del Hotel Shilla.

91.- Choi Soo-yeon, de Corea del Sur. Directora ejecutiva de Naver.

92.- Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria. Directora general de la Organización Mundial del Comercio.

93.- Melanie Perkins, de Australia. Cofundadora y directora ejecutiva de Canva.

94.- Dominique Sénequier, de Francia. Fundadora y directora ejecutiva de Ardian.

95.- Raja Easa Al Gurg, de Emiratos Árabes Unidos. Directora general y presidenta de Easa Saleh Al Gurg

96.- Jenny Lee Socia, de Singapur. Directora sénior de Granite Asia.

97.- Kirsten Green, de Estados Unidos. Fundadora de Forerunner Ventures.

98.- Mo Abudu, de Nigeria. Magnate de los medios, filántropa y fundadora de EbonyLife Media.

99.- Mia Mottley, Barbados. Primera ministra.

100.- Las mujeres de KPOP Demon Hunters, película de Sony Pictures Animation y Netflix.