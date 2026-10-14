A partir del 1° de noviembre Viva Aerobus la aerolínea de la diversión -como ellos mismos se describen-, comandada por Juan Carlos Zuazua, ofrecerá una nueva ruta que conectará a dos estados de nuestra República Mexicana: San Luis Potosí y Chihuahua.

Viva tiene la clara misión de que sus pasajeros vuelen de la manera más sencilla, por eso ahora lanza la ruta San Luis Potosí-Ciudad Juárez, que tendrá tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos, para que en menos de tres horas, uno pueda pasar de estar zapateando un huapango, a bailar una polka; y viceversa.

Hay que decirlo fuerte y claro, esta nueva ruta se suma a otros dos vuelos que la aerolínea comenzó a operar durante este año; ambos salen desde la capital de San Luis Potosí, pero uno con destino a la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y el otro vuelo es con destino a la base de Viva Aerobus, en la bellísima Sultana de Norte, Monterrey.

Quienes ya tienen un rato leyéndome, saben que la forma de operar rutas y destinos de una aerolínea de bajo costo es completamente distinta a una aerolínea tradicional; en ese sentido Viva le apuesta a “sacar” vuelos desde distintos aeropuertos, aunque no sean su base principal.

Esto permite acercar a la gente distintas opciones de viaje, para que el transporte aéreo sea una opción segura, rápida y accesible, convirtiendo estos factores en grandes ventajas.

Viva entiende a la perfección que una de sus fortalezas es mostrar al mercado las ventajas de viajar en avión, en lugar de hacerlo en autobuses. Aunque sea de manera indirecta, al incrementar sus operaciones, está coadyuvando a que Ciudad Juárez y San Luis Potosí se conviertan en dos polos de desarrollo, pues alrededor de ambos aeropuertos se genera demanda de servicios, e impulsa la creación de nuevos empleos.

Ahí radica la importancia de este tipo de vuelos que interconectan al país. Quiero aclarar que este vuelo tendrá una escala exprés en el Aeropuerto Internacional de Monterrey; con ello fortalece la conectividad aérea, además de impulsar el desarrollo económico al abrir oportunidades de tener viajes de placer, de turismo, de visitar familiares, y por supuesto de negocios.

Para ello, el programa de lealtad de Viva ofrece una recompensa a quienes lo utilicen; su programa de lealtad “Doters” ya cuenta con más de 12 millones de usuarios, y esta ruta es perfecta en cualquiera de sus dos puntos de salida: San Luis Potosí o Ciudad Juárez.

Ruta San Luis Potosí - Chihuahua (Especial)

Gracias a su planeación la gente de San Luis podrá ir a conocer la ciudad fronteriza donde vivió el Divo de Juárez, Juan Gabriel y en una de esas hasta les toca volar en alguno de los dos aviones dedicados a él.

Y ya encarrerados, cruzar hacia El Paso, Texas para hacer shopping, o simplemente comer en alguno de sus restaurantes. En mi infancia eso hacía, como tenía familia en Chihuahua, nos íbamos a Ciudad Juárez a comer burritos y luego nos íbamos a El Paso a hacer shopping; para las nuevas generaciones esto puede no tener mucho sentido, pero deben saber que no siempre fue así; mi infancia transcurrió antes del tratado de libre comercio, y si uno quería cierto tipo de dulces, tenis o ropa, “había que cruzar” para conseguirlos.

Y en esta nueva ruta, los viajeros que vengan de Ciudad Juárez o Monterrey podrán conocer lugares de ensueño de San Luis Potosí, como lo es Xilitla, un parque surrealista, o pueblos como el de Real de Catorce, y si me apuran hasta la Laguna de la Media Luna, ideal para bucear.

¿Por qué no?, recorrer su capital colonial y disfrutar de su gastronomía, las enchiladas potosinas no se las pueden perder, ni tampoco dejen de probar el “tamal gigante” que preparan llamado zacahuil, o el guiso borracho, o un “asado de boda”, tan típico de también en el estado vecino, Zacatecas.

Si hablamos de gastronomía, hay muchísimo por explorar, el estado con forma de perrito, San Luis Potosí está de moda, así que es momento de darse una vuelta por allá y conocer todo lo que tiene que ofrecer. Sin olvidar que esta ruta está destinada a convertirse en un puente que conecta tanto a San Luis Potosí como a Ciudad Juárez para hacer y fortalecer negocios.

Como les mencioné, saldrá con una frecuencia de tres días: martes, jueves y domingo, saliendo de San Luis Potosí a las 18:20 para llegar a Ciudad Juárez a las 20:45, y saliendo de Ciudad Juárez a las 13:16 para llegar a San Luis Potosí a las 17:40.

Muchísimas felicidades a todo el equipo de Viva Aerobus por esta nueva ruta, que estarán estrenando en el mes de noviembre. Desde este espacio les deseamos muchísimo éxito.