Si los medios no van a AMLO, AMLO debe ir a los medios

La expresión ‘si la montaña no va a Mahoma , Mahoma va a la montaña ’ no es de Mahoma.

El profeta musulmán no dijo eso, o no hay evidencia de que lo hubiese hecho. Tal vez lo pensó en algún momento de soledad, pero no lo sabemos.

Tal frase se hizo pública diez siglos después de Mahoma, en 1597, en el libro Ensayos sobre moral y política escrito por el filósofo inglés Francis Bacon .

Si los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros no se acercan a la 4T para comprenderla, entonces la 4T debería ir a tales periódicos, televisoras, estaciones de radio y portales de internet.

No hay otra manera de que los periodistas entiendan lo que hacen Andrés Manuel López Obrador, Claudia Shainbaum, Marcelo Ebrard, Jesús Ramírez , etcétera.

Solo mediante el diálogo con las empresas mediáticas logrará la 4T que estas dejen de hacerle daño en los grandes centros urbanos , los más desarrollados y de mayor progreso económico, donde Morena y sus aliados fueron arrasados por la peor oposición.

Si, como ha dicho AMLO y repetido Shainbaum, es culpa de los medios la derrota de la 4T en el México más avanzado, pues entonces lo más sensato que pueden hacer es acercarse a tales medios.