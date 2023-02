EL AJEDREZ HUMANO

Red Bull lo hizo de nuevo, volvió a jugarle al mago, el coche que esta rodando este fin de semana en Bahrein en los test de pretemporada nada tiene que ver al que mostraron en maqueta en aquella presentación hecha el pasado 3 de Febrero en Nueva York.

El celo con que cuidan cualquier mínima fuga de información es extrema, tampoco es que sorprenda, lo tratan de hacer todos, el asunto está que la escudería austriaca es hoy por hoy al que todos copian, al que todos vigilan con reglamento en mano para actuar en contra a la minima provocación o en su defecto, para emular, muchas veces sin éxito lo que hacen.

Adrian Newey es el “padre de la criatura”, el genio que crea estas máquinas, lo ha sido siempre, era la mente maestra de los coches de Willliams en los años noventas, el gurú de Mclaren a principios de este nuevo milenio y que fue seducido desde el origen de RedBull en la Fórmula 1 hace ya 17 años, en los títulos de Sebastian Vettel, Newey estuvo ahí, su peor época vino con el dominio absoluto de Mercedes, pero regresó con el bicampeonato de Verstappen, cierto es que las diferencias entre el RB18 y el RB19 son mínimas, unos pontones más apretados, un canal venturi más externo, morro más delineado para mejorar el flujo de aire, al igual que las branquias superiores para dar una mayor refrigeración al monoplaza, parecerían los cambios más sustanciales, pero en los detalles esta la excelencia, esa que vuelve a poner a Red Bull como referente, fotos de los rivales curioseando alrededor del coche marcan la evidencia del respeto que le tienen, todos, incluido Lewis Hamilton. Sin embargo, a pesar de lo mostrado en el inicio de los Test, el camino para el tricampeonato no será fácil.

Y es que Mercedes y Ferrari también han evolucionado. El ridículo que hizo la marca Alemana con el W13 prometieron no se repetirá, tanto así que el propio Toto Wolf, Team Principal, mandó a colocar este vehículo en la fábrica, el chasís, frente al área donde trabajan los ingenieros, como ejemplo de lo que no se debe hacer, como un monumento a la vergüenza para no repetirlo jamás, su día uno en Bharein, fue discreto, no mostraron todas sus cartas, estaban en otro programa de recopilación de la mayor cantidad de datos posible, sin esforzarse por estar arriba, fueron discretos, después de Red Bull con 157 giros, fueron con Hamilton quienes más rodaron en Shakir, 83 vueltas, el W14 guarda su esencia, pero tras equivocarse en 2022, modificaron de manera excepcional el suelo del monoplaza, con vórtices que sellan el flujo superior e inferior que evitarían mezclar altas y bajas presiones, lo que les daría un brutal empuje aerodinámico.

Ferrari y su ducto a modo de “by pass” han sido la novedad de su SF-23. Han sido rápidos, pero las deformaciones del material en el morro delantero dejó dudas; su suspensión delantera, al igual que el alerón han dado de que hablar, prohibido hace un año por la FIA a Mercedes. Los italianos retomaron la idea y llenando los vacíos del reglamento para evitar cualquier queja, por ahora, la fiabilidad no ha sido tema, aunque habrá que estar al pendiente de lo que puede dejar en pista el monoplaza el resto del fin de semana.

De los demás, Aston Martin rápido con Fernando Alonso pero rodando poco, problemas en el coche que dejan con incertidumbre, al igual que Mclaren. Alpine discreto y del resto, los de abajo, Williams con Alexander Albon fue el que mejores sensaciones dejó, pero tampoco para volverse locos, porque recordemos que ne estos Test hay muchas variables que hacen engañoso calcular quien va mejor, desde el tipo de llantas, carga de combustible, puesta a punto, entre otros factores. No dejan ver una realidad que no es la mejor en todos los casos, el rebote o “porpoisnig” sigue presente, pero seguro ira desapareciendo con cuando los equipos vayan encontrando el balance.

Hoy Sergio Pérez entrará en acción. Fue decisión de Red Bull dividirlos así. El sábado se turnarán con Max, así que se viene más parafina y parrillas, además de famosos juego psicológico de los equipos para tratar de intimidar a sus rivales. El estanque de pirañas ha abierto sus aguas.