¿Existe un pacto de inmunidad entre Samuel y “El Bronco”?

IRREVERENTE

Pareciera que es un tema muy local referente a éstas sedientas y bárbaras comarcas del norte, pero no lo es del todo, porque los señalamientos de que existe un pacto de inmunidad que protege a Enrique Peña Nieto por parte del presidente López Obrador, aparentemente tienen su capítulo Nuevo León entre el gobernador Samuel García y su antecesor “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón.

Les platico: la congelación de cuentas por parte de la versión SAT-NL a dos ex secretarios durante la “administración” 2015-2021, no ha rozado hasta ahora ni con el pétalo de una mención al desaparecido “Bronco”.

Manuel Vital y María Errisúriz Alarcón -ex titulares de Desarrollo Sustentable y Educación- sufren hoy graves problemas legales derivados de una investigación de los sabuesos, fiscalistas y abogados del gobierno fosfo-fosfo de NL.

Se les señala como autores de una simulación de operaciones financieras en ambas secretarías por más de mil millones de pesos.

Primicia

Una investigación en curso de mi BigData les ofrece aquí a mis queridos lectores, una primicia sobre hacia dónde van encaminadas dichas pesquisas y les tengo una mala noticia: no se contempla por ningún lado que vayan a tocar al “Bronco” Rodríguez, a quien desde esta irreverente trinchera le digo: puede usted seguir disfrutando de la vida en sus ranchos de García y de Galena, NL, porque Samuel no lo va a molestar para nada.

Los nombres que aparecen en los expedientes del SAT-NL se refieren a ciertos proveedores que al parecer se despacharon con la cuchara grande en varias de las secretarías del gobierno del “Bronco”.

Un nombre que aparece exactamente 13 veces en las fojas -así les llaman los abogados, en vez de hojas- del tema relativo a compras de productos y servicios por ADJUDICACIÓN DIRECTA, es Eduardo Vázquez.

A su empresa, Telecomunicaciones y Servicios del Norte SA de CV, se le señala como beneficiaria de contratos por 277 millones 500 mil PESOS en menos de un mes, correspondientes al fideicomiso por mil millones de pesos para atender la pandemia.

Este tema corresponde al área de Salud, que dirigió el Dr. De la O y el pretexto para no licitar fue precisamente el tema del Covid, que fue manejado nacionalmente como prioritario y por ende, con excusa para NO concursar a los proveedores.

Despiden a director del C5

La misma empresa vendió equipos de telecomunicaciones a la secretaría de seguridad que todavía dirige Aldo Fasci, por más de mil millones de pesos y como producto de la investigación del SAT-NL, el pasado dos de marzo fue despedido el director del C5, que estaba ahí desde los tiempos del “Bronco”.

Su lugar es hoy ocupado por Pedro Vallarta Cobo, quien fuera Comisario en materia de seguridad.

Se sabe que el anterior director del C5 comenzó a soltar la sopa y refiere acuerdos oscuros de sus jefes con el dueño de la citada empresa de telecomunicaciones.

Proveedores que fueron desplazados por Vázquez me dijeron -con petición del anonimato- que los equipos de radio telecomunicaciones que fueron vendidos por TSN al C5 y a otras áreas de seguridad en diversas dependencias estatales, son de frecuencias obsoletas y los precios fueron inflados en más del 100%.

Proveedores, no se confíen

A quienes se den por aludidos por la anterior mención, aquí les va un tip: la intención de los abogados contratados por Vital, por Errisúriz Alarcón y por el ex director del C5, es salpicar a proveedores como Vázquez, con el afán de que de perdido -por ahora- les descongelen las cuentas bancarias a los ex secretarios de Desarrollo Sustentable y Educación y no se las vayan a congelar al ex director del C5.

La estrategia de la defensa de los ex funcionarios consiste en aludir que las dependencias a su cargo fueron sorprendidas por los proveedores, al aportar datos falsos relativos a cantidades, calidades, tiempos de entrega y precios y que esto se agravó debido a que sus ventas fueron catalogadas como exentas de licitación debido a la pandemia.

Contra todos menos contra el “El Bronco”

La misma investigación de mi BigData señala que la intención del SAT-NL es irse con todo contra esos ex funcionarios, contra algunos de sus subalternos -como Alejandro González Martínez, que toleró compras ilícitas por más de 3 mil millones de pesos en la SEP-NL, contra el ex director del C5 y otros de Salud y Desarrollo Sustentable- y contra algunos proveedores para que de esa manera se pueda tipificar el delito de “asociación delictuosa”, que no permite la libertad bajo fianza por considerarse como delito grave.

Pero... nada contra el “Bronco”... al menos hasta ahora.

Como dato anecdótico, un empresario regio de negocios globales donó más de un millón de pesos a la SEP-NL para que fueran becados niños y adolescentes de bajos recursos económicos.

De ese dinero, solo fueron entregados a los beneficiarios menos de cien mil pesos y el resto se quedó en las cuentas personales del tal Alejandro González Martínez, quien al igual que su jefa formaban parte del equipo del gobernador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solís, quien de esa manera le cobró al Bronco” haberle financiado una buena parte de su campaña que lo llevó a la gubernatura de NL.

También le metió lana a su frustrada campaña en busca de la presidencia, y como favores con favores se pagan, Riquelme Solís fue uno de los beneficiarios de los trafiques que hoy le están fincando a Errisúrriz Alarcón.

Esto apenas empieza, así que, cojan asiento y tabla porque el juego se va a poner sabroso.