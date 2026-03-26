Es imposible no sentir un nudo en la garganta al repasar la vida de Noelia Castillo Ramos. Me duele su historia y la escribo con mucho respeto, porque no es sólo una tragedia médica, es un relato de desamparo sistemático que comenzó mucho antes de aquel fatídico salto al vacío. Es un dolor que, por más que intentemos empatizar, nos resulta inimaginable por su acumulación y profundidad.

La herida de Noelia se abrió ante la falta de raíces y de un núcleo de protección inicial, fue el terreno fértil para la vulnerabilidad que la perseguiría siempre.

El impacto físico y emocional en Noelia es una cadena de traumas. Tras sufrir una agresión sexual múltiple en 2022, vino el intento de suicidio que no le trajo el fin del dolor, sino una nueva forma de condena: la paraplejia.

Desde entonces, su cuerpo dejó de pertenecerle. El dolor neuropático constante y la dependencia total de terceros transformaron su realidad en una vigilia insoportable. Noelia no sólo perdió la movilidad, perdió la noción de sí misma fuera del sufrimiento. Para ella, la eutanasia no fue una renuncia cobarde, sino el único acto de soberanía que el destino no pudo arrebatarle: el derecho a decir “basta”.

Resulta desgarrador que, tras una vida de dolor, la última batalla de Noelia fuera en los tribunales para que le permitieran morir. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la dignidad y hasta qué punto la sociedad puede obligar a alguien a sostener una existencia definida exclusivamente por el tormento físico y el vacío emocional.

Hoy, Noelia encontrará finalmente la quietud que la vida le negó. Su partida será un recordatorio de que, a veces, la mayor forma de compasión es permitir que una persona sea, por fin, libre de su propio cuerpo.

Juntas y juntos impulsemos el debate acerca de la eutanasia.