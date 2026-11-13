¡Vaya manera de comenzar una campaña electoral! España acaba de vivir una huelga general que sacudió sus principales ciudades, interrumpió actividades laborales y exhibió un malestar social que lleva años acumulándose. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para unas elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, millones de españoles enfrentan una preocupación bastante más inmediata que el futuro político de los dirigentes: cómo pagar el alquiler, cómo llegar a fin de mes y cómo conseguir una vivienda sin comprometer prácticamente todos sus ingresos. La paradoja resulta formidable. Uno de los países europeos que presume mejores indicadores de crecimiento económico tiene a miles de trabajadores protestando porque su salario ya no les garantiza algo tan elemental como un techo. ¡La economía crece, pero la tranquilidad de las familias parece haberse quedado sin espacio en el presupuesto!

La huelga del miércoles 11 de noviembre fue una de las movilizaciones laborales más importantes de los últimos años en España. La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), acompañadas por otras organizaciones laborales y asociaciones de inquilinos, convocaron a una protesta nacional que encontró especial resonancia en Madrid, Barcelona y numerosas ciudades industriales y costeras. Los sindicatos estimaron una participación de millones de trabajadores, mientras las organizaciones empresariales ofrecieron cifras considerablemente inferiores. Lo cierto es que las manifestaciones fueron multitudinarias, hubo interrupciones de actividades y se produjeron enfrentamientos aislados con las fuerzas de seguridad.

Pero reducir semejante movilización a una disputa de cifras sería no comprender lo que está ocurriendo. El problema español tiene raíces más profundas y está relacionado con una contradicción que conocemos bien en numerosos países: el crecimiento de la economía no siempre se traduce en una mejor calidad de vida para quienes trabajan.

España ha mostrado indicadores económicos favorables en comparación con otros integrantes de la Unión Europea. Su actividad productiva ha crecido, el turismo continúa siendo una fuente considerable de ingresos y el empleo ha mejorado respecto de años anteriores. Sin embargo, una parte importante de esos avances parece diluirse cuando las familias deben pagar la renta, los servicios, los alimentos y el transporte.

La vivienda se ha convertido en el símbolo más visible de ese desajuste. Durante la última década los alquileres han aumentado considerablemente, especialmente en las grandes ciudades y las zonas de mayor atractivo turístico. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y otras localidades experimentan una presión inmobiliaria que dificulta encontrar viviendas accesibles para estudiantes, trabajadores jóvenes y familias de ingresos medios.

El fenómeno resulta particularmente cruel para quienes comienzan su vida laboral. Una persona puede tener estudios universitarios, conseguir empleo, cumplir sus obligaciones fiscales y trabajar jornadas completas, pero descubrir que su salario apenas alcanza para alquilar un departamento. Y cuando el costo de la vivienda absorbe la mayor parte del ingreso, independizarse, formar una familia o ahorrar para el futuro deja de ser una posibilidad razonable.

De poco sirve anunciar que aumentó el empleo cuando muchos de los nuevos trabajadores no pueden vivir cerca de donde trabajan. Tampoco basta celebrar la llegada de inversiones si las ciudades que las reciben terminan expulsando a sus propios habitantes por el incremento del precio de las viviendas.

El problema no se limita a España, desde luego. Se presenta en distintas capitales europeas y en numerosas ciudades de América. También comienza a adquirir dimensiones preocupantes en zonas de México donde el encarecimiento de terrenos, departamentos y alquileres ha avanzado con mayor rapidez que los salarios.

Por eso el reclamo español merece atención más allá de sus fronteras. Las protestas plantean una interrogante fundamental sobre el modelo económico contemporáneo: ¿puede considerarse exitoso un sistema que produce riqueza, atrae capitales y genera empleos, pero no garantiza condiciones razonables para que quienes trabajan puedan vivir dignamente?

No todas las demandas de los manifestantes son idénticas. Algunos reclaman mayores protecciones legales para los inquilinos, otros exigen incrementar la construcción de vivienda pública, mientras diversas organizaciones piden impedir prácticas especulativas y revisar el funcionamiento del mercado de alquileres.

También existe una controversia económica legítima. Determinadas asociaciones de propietarios y especialistas advierten que controles excesivamente rígidos pueden desalentar la oferta de viviendas disponibles, mientras las organizaciones de inquilinos sostienen que dejar el problema exclusivamente a las fuerzas del mercado ha permitido aumentos incompatibles con la capacidad de pago de millones de personas.

El desafío consiste en encontrar soluciones que amplíen la oferta habitacional, protejan frente a abusos, otorguen seguridad jurídica y permitan construir un mercado accesible. No basta con denunciar a los propietarios ni con responsabilizar a quienes rentan. Se requieren políticas públicas capaces de atender tanto la disponibilidad de inmuebles como el poder adquisitivo de quienes necesitan habitarlos.

Y precisamente este jueves 12 de noviembre, apenas veinticuatro horas después de la huelga general, ocurrió algo que revela hasta qué punto la vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la política española.

La Diputación Permanente del Congreso aprobó, por una diferencia mínima de 35 votos contra 34, un paquete de medidas destinado a proteger a determinados inquilinos vulnerables y regular diversas prácticas del mercado inmobiliario. Entre sus disposiciones se encuentran la extensión hasta 2030 de protecciones frente a desalojos para personas en situación de vulnerabilidad cuando las autoridades regionales no puedan proporcionar una alternativa habitacional, restricciones a operaciones especulativas, medidas sobre determinados incrementos de alquiler y nuevas disposiciones fiscales para alojamientos turísticos. También contempla incentivos para facilitar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, otro decreto que pretendía establecer renovaciones automáticas de determinados contratos de alquiler y mayores obligaciones económicas para propietarios que decidieran terminarlos fue rechazado. Sus detractores argumentaron que esas disposiciones podían desalentar la oferta de inmuebles disponibles.

El resultado es extraordinariamente revelador. Después de una movilización nacional que puso en evidencia las dificultades de miles de familias, los representantes políticos consiguieron aprobar algunas medidas por apenas un voto de diferencia, mientras otras quedaron en el camino. Y todo ello ocurre cuando faltan solamente diecisiete días para unas elecciones generales cuyo resultado podría modificar sustancialmente el futuro de esas disposiciones.

¡Qué paradoja! Millones de personas enfrentan cada mes el mismo problema de pagar una vivienda, pero los partidos apenas consiguen acuerdos parciales sobre las soluciones. Unos consideran que las nuevas regulaciones son indispensables para proteger a los inquilinos; otros advierten que podrían agravar la escasez de oferta y proponen aumentar la construcción y reducir obstáculos administrativos.

No se trata de una discusión menor. El derecho a una vivienda digna debe conciliarse con la seguridad jurídica, las necesidades de inversión y la existencia de suficientes inmuebles disponibles. Pretender resolverlo mediante consignas simplistas puede producir tanta frustración como ignorarlo.

Y allí comienza el verdadero problema político para Pedro Sánchez.

El presidente español decidió adelantar las elecciones generales después de enfrentar nuevas dificultades parlamentarias para sacar adelante sus propuestas sobre vivienda y otros asuntos de su agenda. El dirigente socialista sostiene que necesita renovar el respaldo ciudadano para impulsar su proyecto político y superar los bloqueos legislativos. Sus adversarios consideran que la convocatoria refleja el desgaste de su gobierno y su incapacidad para construir mayorías estables.

Ambas interpretaciones forman parte de una disputa que ahora tendrán que resolver las urnas.

La convocatoria quedó formalizada mediante el Real Decreto 806/2026, firmado el 5 de octubre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Las elecciones para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado se celebrarán el domingo 29 de noviembre, y la campaña electoral comenzará oficialmente este viernes 13.

El calendario tiene un significado especial: cuando los partidos se preparan para intensificar sus mensajes electorales, una movilización nacional les recuerda que los ciudadanos enfrentan problemas que no desaparecen con discursos, promesas ni confrontaciones entre dirigentes.

Sánchez llega a esta cita defendiendo los avances económicos y sociales de sus gobiernos, pero sometido a cuestionamientos sobre vivienda, gobernabilidad, investigaciones de corrupción relacionadas con personas de su entorno político y la atención institucional a distintas crisis recientes.

Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular, encabeza la principal fuerza de oposición de centroderecha y plantea la necesidad de un cambio de gobierno. Santiago Abascal, al frente de Vox, representa una corriente nacionalista de derecha que busca ampliar su influencia política mediante posiciones particularmente duras en asuntos migratorios, territoriales y de identidad nacional.

En el otro extremo, las distintas fuerzas situadas a la izquierda del Partido Socialista intentan defender sus propias propuestas sociales y evitar perder relevancia frente a una confrontación dominada por Sánchez y sus adversarios conservadores.

La contienda se desarrolla, además, dentro de un sistema parlamentario que obliga a considerar las posibles coaliciones. En España no basta necesariamente con que una fuerza obtenga el mayor número de votos o escaños para garantizar que su dirigente presidirá el Gobierno. La formación de una mayoría parlamentaria puede requerir acuerdos con otros partidos, incluidas organizaciones regionales cuya participación ha resultado decisiva en legislaturas anteriores.

Por ello, la elección del 29 de noviembre no solamente determinará la distribución de los 350 escaños del Congreso. También establecerá las condiciones para decidir quién podrá obtener la investidura y con qué apoyos políticos gobernará.

Pero sería un error interpretar el descontento social como un respaldo automático a cualquiera de los partidos opositores. Las personas que participaron en la huelga no constituyen un bloque electoral uniforme. Entre ellas hay simpatizantes de la izquierda, críticos del gobierno, trabajadores sin afiliación partidista y ciudadanos que simplemente consideran insoportable su situación económica.

Algunos pueden respaldar determinadas políticas sociales de Sánchez y, simultáneamente, reprocharle que sus resultados sean insuficientes. Otros pueden exigir cambios profundos sin sentirse representados por las alternativas electorales existentes.

Ésa es una de las grandes lecciones de las movilizaciones sociales: no todos los ciudadanos que protestan contra una política están necesariamente pidiendo sustituir a todo el gobierno, así como no todos los que reconocen avances económicos consideran satisfactorias sus condiciones personales de vida.

La huelga también exhibe las dificultades de gobernar en sociedades donde las expectativas ciudadanas avanzan con mayor rapidez que las respuestas institucionales. El acceso a la vivienda, los salarios, las pensiones, el transporte y los servicios públicos no pueden analizarse como problemas aislados. Forman parte de una misma cuestión: cuánto bienestar efectivo obtiene una familia a cambio de su trabajo.

La situación española resulta especialmente interesante para México.

En nuestro país también escuchamos con frecuencia discursos oficiales que celebran cifras de inversión extranjera, crecimiento industrial, creación de empleos o incrementos salariales. Todos son indicadores importantes, pero ninguno basta por sí solo para determinar si las familias viven mejor.

Lo que verdaderamente importa es cuánto pueden comprar con sus ingresos, qué proporción destinan a vivienda, cuánto gastan en transporte, educación y salud, y qué posibilidades tienen sus hijos de construir una vida económicamente independiente.

Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y otros centros urbanos conocen muy bien la presión que ejerce el encarecimiento inmobiliario. La expansión de determinadas zonas residenciales y comerciales puede representar progreso económico, pero también puede desplazar a sectores de ingresos medios y bajos hacia localidades cada vez más alejadas de sus empleos.

De manera que la crisis española plantea una advertencia que nuestras autoridades deberían examinar con atención: el desarrollo urbano no puede medirse únicamente por la construcción de edificios, la apertura de establecimientos o el incremento del valor de las propiedades. También debe evaluarse según la posibilidad real de que los habitantes continúen viviendo en sus ciudades.

No se trata de negar los beneficios de la inversión ni de desconocer los derechos de quienes poseen bienes inmuebles. Se trata de reconocer que una política habitacional equilibrada constituye un componente indispensable del desarrollo económico y de la cohesión social.

En España, la discusión ya dejó de ser exclusivamente económica y se convirtió en uno de los principales asuntos de la campaña electoral. Sánchez y sus adversarios tendrán que explicar cómo pretenden ampliar la vivienda disponible, proteger a las familias vulnerables, estimular la construcción, mejorar los ingresos y responder al descontento acumulado.

Y deberán hacerlo sin recurrir a fórmulas simplistas.

Porque prometer alquileres baratos sin resolver la insuficiencia de viviendas puede resultar tan ineficaz como confiar exclusivamente en que el mercado solucionará por sí mismo todas las dificultades. La política pública requiere instrumentos verificables, recursos suficientes, coordinación institucional y una visión que no se agote en el siguiente proceso electoral.

La huelga del 11 de noviembre también coloca a Sánchez ante una paradoja particularmente incómoda. Un gobierno que reivindica su identidad progresista y sus políticas de protección social enfrenta una de las movilizaciones laborales más importantes de los últimos años, convocada por organizaciones sindicales que tradicionalmente han tenido mayor cercanía con posiciones de izquierda.

Eso demuestra que los reclamos sociales no desaparecen por afinidad ideológica. Los trabajadores no dejan de necesitar mejores salarios porque gobierne un partido que se presenta como defensor de sus intereses. Los inquilinos tampoco pueden pagar la renta con declaraciones de solidaridad.

Y las familias no aceptan indefinidamente que sus dificultades cotidianas sean explicadas mediante estadísticas que, por favorables que resulten, no modifican los recibos que deben pagar cada mes.

La oposición enfrenta, por su parte, una responsabilidad igualmente importante. Criticar al gobierno resulta legítimo y necesario dentro de un sistema democrático, pero las alternativas políticas tienen que presentar propuestas viables. No basta con atribuir todos los problemas a Sánchez si no se explica cómo enfrentar la escasez de vivienda, el aumento de precios y las tensiones entre propietarios e inquilinos.

España necesita una discusión electoral que vaya más allá de las acusaciones personales, aunque los señalamientos sobre corrupción deban ser investigados y esclarecidos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la conducta de quienes gobiernan, pero también necesitan respuestas concretas a los problemas que condicionan su vida.

Las manifestaciones del miércoles dejaron escenas de tensión y enfrentamientos aislados que deben investigarse conforme a la ley. La protesta social constituye una expresión legítima de inconformidad, pero no justifica agresiones contra personas ni destrucción de bienes. Del mismo modo, la existencia de incidentes violentos no debería utilizarse para descalificar las demandas de quienes se movilizaron pacíficamente.

Sería profundamente equivocado confundir los excesos de algunos participantes con el reclamo de miles de personas preocupadas por la vivienda y el costo de vida.

El próximo 29 de noviembre España tendrá una decisión electoral importante. Los ciudadanos podrán evaluar la continuidad del proyecto de Sánchez, las propuestas del Partido Popular, las posiciones de Vox y las alternativas de las distintas organizaciones políticas que participarán en los comicios.

Nadie debería dar por decidido el resultado ni suponer que las manifestaciones anticipan automáticamente el sentido del voto. Las encuestas ofrecen fotografías provisionales, pero la decisión corresponde exclusivamente a quienes acudan a las urnas.

Lo que sí puede afirmarse es que la discusión sobre el bienestar económico se ha colocado en el centro de la política española.

Y allí reside la trascendencia de esta crisis.

Pedro Sánchez podrá hablar de crecimiento económico, aumento del empleo y avances sociales; sus adversarios podrán cuestionar su gestión y ofrecer alternativas de gobierno. Pero ninguno de ellos podrá ignorar la pregunta que miles de manifestantes llevaron a las calles: ¿cómo puede prosperar un país si una parte de quienes trabajan no puede pagar una vivienda digna?

La respuesta no se encuentra en una consigna partidista ni en una estadística aislada. Se encuentra en la capacidad de construir políticas que permitan transformar la riqueza nacional en mejores condiciones de vida, ampliar las oportunidades para los jóvenes y evitar que el costo de habitar una ciudad termine expulsando a quienes sostienen su economía.

La gran contradicción española también es una advertencia para México y para muchas otras naciones. Un país puede recibir inversiones, inaugurar grandes edificios, presumir crecimiento y generar empleos, pero si sus trabajadores destinan casi todo su salario al alquiler, difícilmente podrán sentirse beneficiarios del progreso que se anuncia desde los despachos gubernamentales.

Porque la prosperidad no se demuestra únicamente en los balances económicos. Se demuestra en la mesa de las familias, en su capacidad de ahorrar, en la seguridad de conservar su vivienda y en la posibilidad de que sus hijos construyan un futuro mejor.

El 29 de noviembre los españoles elegirán a sus representantes. Pero la huelga del 11 dejó planteada una exigencia que seguirá vigente cualquiera que sea el resultado electoral: la economía debe servir a las personas, y no limitarse a producir cifras satisfactorias para los discursos oficiales.

Y hay una verdad que los gobernantes de cualquier ideología deberían tener siempre presente: de poco sirve presumir que crece la riqueza de una nación cuando sus ciudadanos descubren que cada día necesitan más dinero para vivir con menos tranquilidad.

¡España se prepara para votar, pero miles de españoles ya hicieron escuchar su reclamo en las calles! No piden solamente conocer quién ocupará el Palacio de la Moncloa. Exigen saber si podrán seguir viviendo en sus propias ciudades, pagar sus obligaciones y construir un futuro sin que el alquiler se devore el fruto de su trabajo.

Porque cuando un país tiene trabajadores que no pueden pagar dónde vivir, el problema ya no es solamente inmobiliario. Es económico, social y profundamente político. Y ningún gobierno, por exitosas que parezcan sus estadísticas, debería considerar resuelta una crisis mientras las familias continúen pagando con angustia el precio de llegar a fin de mes.

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