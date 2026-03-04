Ahora pregona la derecha mexicana que con Claudia es todo distinto, intentando justificar la noción de que el gobierno de AMLO fue un fracaso y ahora el de Claudia no. Nuestra presidenta desmiente a los canallas cada mañana sin problema alguno, además de comprobar con hechos contundentes la defensa tanto de AMLO como el gran líder del movimiento social que cambió a México cuyos objetivos ahora ella continua con honor, con extrema agudeza de discernimiento y dedicación junto con el pueblo que volvió a elegir la coalición representada por Morena en 2024.

Apuestan a la ruptura del cuarto movimiento de transformación en la historia moderna. Lo denigran insinuando que Claudia sigue órdenes de Trump u otras falsedades que intentan insertar en el consciente colectivo de los incautos, de los que se creen las falacias publicadas y pagadas para dañar.

Sin embargo, se constata a diario que a los empresarios les ha ido bien económicamente durante el gobierno de la 4T ante el reforzamiento de la economía interna, los programas de apoyo social y el rescate de los recursos naturales sobe todo del petróleo, que sus socios políticos del pasado afines a su ideología conservadora pretendían privatizar despojando a los mexicanos.

Gracias al lema instituido por AMLO como base de su proyecto de nación “por el bien de todos primero los pobres” a la clase media y a los ricos no les ha ido mal. También para ellos se gobierna, con la diferencia que ahora marchan al son de la 4T, es decir, cumpliendo con sus obligaciones.

Aunque ahora los dueños del dinero no sean como lo eran antes dueños y señores de la nación, los gobernantes marchando al ritmo de sus ordenanzas, parece se van conformando a no traer ya el mando.

Pero como al empresariado lo único que le interesa en el fondo es el bienestar económico propio han procurado acercarse a la 4T desde el principio para hacer negocios lícitos para el bienestar nacional. Con el gobierno de AMLO y ahora con Claudia. Con el gobierno que según ellos y ellas sería la perdición del país, la repetición de Cuba, de Venezuela, un desastre, el peso se irá a 30, nos tendremos que ir, la nación se irá a la quiebra. Pero sucedió lo contrario. México se colocó en el mapa empresarial y financiero mundial con tal éxito dadas las nuevas reglas del juego implementadas por el nuevo proyecto de nación, que no se quieren quedar atrás sino formar parte de la bonanza justa.

El profundo rechazo a AMLO, ahora con Claudia se fue desvaneciendo realmente en base a la propia conveniencia, aunque durante el sexenio anterior encargado de la titánica tarea de romper los moldes, también hablaban pestes de Claudia como alcaldesa en su momento culpándola por la tragedia del metro pidiendo cárcel para ella y otras tonterías comandadas desde la ignorancia de la extrema derecha, por no decir malicia. Se le ponen de pechito ahora al gobierno por el que expresaban un odio enfermizo, al que se pasaron levantando falsos testimonios y maldiciones durante años y ahora se le acercan para hacer negocios bien remunerados bajo el marco de la ley.

Yo misma he sido acusada, vejada, cesada, tachada, rechazada por amistades o familiares odiadores de AMLO, por el activismo sin tregua que realicé del 2004 al 2018 en este medio al que fui invitada a colaborar para aportar al cambio de rumbo político social para mi amado México y para la caída del régimen neoliberal que tanto daño causó a la nación, por el que votaban religiosamente cada sexenio todos estos empresarios y esta sociedad privilegiada que ahora pregona que están con Claudia “porque es distinto su proyecto al de AMLO”.

Ni hablar. Donde reina la soberbia, los pecadores no aceptan errores propios ni arrepentimiento. La realidad es que tanta prepotencia e infamias habidas lo que siempre han inspirado, reitero, es compasión. Y como la 4T continuará, estaré presenciando en el entorno empresarial que me rodea el fenómeno de que dicho estrato de privilegiados remitidos a funcionar con justicia, con conciencia social, con certeza jurídica sin mermar su ganancia, los antes odiadores de la 4T, los que votaron por el PRIAN para mantener el estatus quo y con ello la decadencia moral de un gobierno rico que mantenía al pueblo en pobreza, irán acercándose a nuestro gobierno demócrata donde se trabaja para el bienestar de todos no sólo de unos cuantos. Veremos en adelante proliferar entre los fifís, pues, a los “hombres sabios y mujeres sabias”, al haber finalmente cambiado su errónea adoctrinada actitud, y su equivocada opinión sobre la 4T... Vaya, vaya.