La ciudad más importante de España es Madrid, la capital, el centro del poder político. Pero, a pesar de ello y de la majestuosidad de sus avenidas, sus museos y de muchos de sus edificios, no posee cierto glamour que sí tiene Barcelona.

La verdad de las cosas es que Bruce Springsteen no habría iniciado su gira europea en Madrid. Sí lo hizo en Barcelona, por cierto con coristas de lujo que probablemente no lo acompañarán en toda la gira: Michelle Obama y Kate Capshaw, esposas del expresidente Obama y de uno de los dueños de Hollywood, Steven Spielberg .

Ahí andaban también los maridos de las cantantes. Supongo que viajaron a Barcelona en un avión similar al que López Obrador vendió al gobierno de Tayikistán. El grupo se dejó ver eje público, por ejemplo cenando en el hotel Palace una noche antes del espectáculo en el Estadio Olímpico Lluis Companys, ubicado en el parque de Montjuic.

España, en el periodismo como en el futbol

Hay dos diarios de referencia en España, uno de cada ciudad importante: El País, de Madrid, y La Vanguardia, de Barcelona. Están entre los principales periódicos de Europa, al lado de Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Guardian, La Repubblica, Financial Times, Le Figaro, Corriere della Sera, Daily Telegraph y The Times. Esta sería la Champions League del periodismo del Viejo Continente.

En la prensa española lo que viene detrás de La Vanguardia y El País sin duda es competitivo, pero no alcanza el nivel Liga de Campeones. Ocurre lo mismo que en el futbol: solo dos equipos son fuertes —sí, el de Barcelona y el de Madrid—; los otros cumplen, pero nada más.

Pero, un momento, no estoy siendo justo. Hay un diario nativo digital, llamado precisamente El Diario, que realiza un periodismo extraordinario —quizá el más atrevido de España—, de notable calidad y muy influyente en la izquierda, que al fin parece empezar a organizarse para construir una ruta que en el mediano plazo lleve a la presidencia del gobierno a una mujer, Yolanda Díaz, la figura política más prestigiada de la monarquía española, con militancia en el Partido Comunista, entonces probablemente con vocación republicana. Antes de que alguien en México se espante conviene aclarar que ella sería algo así como una representante del eurocomunismo, que nació en los años setenta del siglo pasado como una opción democrática y liberal al comunismo soviético.

Los tres diarios más importantes de España han publicado encuestas sobre el proceso electoral presidencial mexicano, la más reciente ayer, en La Vanguardia. La relevancia de México en esa nación obedece a múltiples factores, como las vigorosas relaciones comerciales, pero en los últimos años la política mexicana ha llamado poderosamente la atención allá por una polémica: la que abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando exigió una disculpa al monarca español por los excesos cometidos durante la conquista.

Veamos los resultados de los distintos estudios para darnos una idea de cómo ven a las corcholatas en el reino de Felipe VI.

Encuesta de Covarrubias y Asociados para La Vanguardia (periódico centrista con más de 140 años de existencia muy bien conectado con las élites empresariales). Publicada el 28 de abril de 2023.

Encuesta en Barcelona

Encuesta de MetricsMx para El Diario (periódico nativo digital líder muy influyente en la izquierda española desde su fundación en 2012). Publicada el 27 de marzo de 2023.

Encuesta El Diario

Encuesta de Enkoll para El País (periódico de centroizquierda fundado en 1976; próximo al actual gobierno de España): Publicada el 16 de febrero de 2023.