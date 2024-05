Otra encuesta, otra ventaja gigantesca a favor de Claudia Sheinbaum . La empresa Buendía & Márquez tiene fama de muy profesional: ubica a la candidata de Morena 20 puntos porcentuales adelante de Xóchitl Gálvez, del PRIAN. Lo ha publicado El Universal, diario que también difundió otras dos mediciones: en Puebla arrasa el morenista Alejandro Armenta y en Guanajuato gana con una diferencia significativa la candidata de derecha Libia García.

En El Economista, según Mitofsky, la ventaja de Claudia es de 25 puntos. Ya veremos mañana la encuesta presidencial que ha sido más confiable, la de MetricsMx en SDPNoticias. Hoy este estudio presenta resultados para la Ciudad de México: Clara Brugada, de Morena, siete puntos arriba de Santiago Taboada, del PRIAN —sin duda una elección cerrada en la capital del país—.

El periódico Reforma informa de otras dos encuestas, municipales ambas: (i) en Monterrey ya supera el priista Adrián de la Garza a la candidata de MC, Mariana Rodríguez; (ii) en Guadalajara hay empate técnico entre Chema Martínez, aspirante de Morena, y la abanderada de MC, Verónica Delgadillo.

La pregunta importante ahora es la de saber a qué hora, el próximo domingo, reconocerá Xóchitl su derrota . Su fracaso será evidente desde el primer corte de las encuestas de salida —a pie de urna, como se les conoce en otros lugares—. Y es que, si nos basamos en las estadísticas ya publicadas, en cada corte la ventaja de Claudia aumentará. Entonces, si es honesta, la candidata X llamará por teléfono a su rival de izquierda alrededor de las dos de la tarde:

“Claudia, ganaste, voy a salir a reconocer que las tendencias no me favorecen. Y adiós que te te vaya bien, no te preocupes por mi, que yo sabré vivir sin ti. Admito que valí gorroporque ya me quiero ir a mi casa: me tienen hasta la madre Alito, Marko, Claudio X. y Chucho. Pero no te felicito: comprenderás que estoy muy encabronada”.

XÓCHITL en llamada con CLAUDIA