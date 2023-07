“Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí.” JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA “FERRUSQUILLA”

No lo han propuesto, pero López Obrador seguro entraría al libro de los hitos de Guinness por la cantidad de palabras vertidas en sus mañaneras. No sé si dicho récord tenga algún mérito; para mí que definitivamente no lo tiene. Ha gastado dinero —el nuestro—, saliva y tiempo en culpar a unos, insultar a otros y nunca hacerse responsable de nada, comenzando por el puesto para el cual se le eligió: gobernar para todos los mexicanos.

López Obrador ha logrado exhibirse con el uso y abuso de los reflectores que tiene a su alcance; su contumaz necesidad de escuchar su propia voz le ha llevado al delirio, siendo siempre su propio peor enemigo.

Comparte el mal de la verborrea con el otrora también popular presidente Vicente Fox (síntoma que describe a una persona que habla sin parar, lo que puede deberse a una agitación psicológica o a un egocentrismo ilimitado).

Entre los dos —López Obrador y Fox— se ocupan de dinamitar la posible candidatura de Xóchitl Gálvez. Uno queriendo y el otro ¿también? Queda preguntarse si ella lo permite y, en caso afirmativo, el porqué.

En fin, el hecho es que una de esas muestras de que Fox algo —lo que sea— quiere sabotear es su lloriqueo en torno a recuperar su pensión vitalicia como expresidente. ¿En serio? ¿Para qué, entonces, el “Centro Fox”? ¿O es una petición previendo que le iban a cerrar su venta de cannabinoides?

Pero vamos a lo importante: de verdad no se entiende por qué o para qué la “Señora X” se quiere meter en una camisa de once varas en hacer propuestas que hablan/tocan el tema de la pensión en estos momentos. ¿Solo para ser tergiversada?

¿Será que aún —digo, pienso puede ser el caso— considera que le tiene que estar agradecida a Fox porque fue el primero que la metió a la política?

Lo cierto es que si Xóchitl continúa con el tema de la pensión de los expresidentes (solo demandada por Fox), logrará hacer del ex presidente su verdugo. ¿De qué sirvió que ella se deslindara del desliz del lenguaraz diciendo: “Yo no soy (Vicente) Fox, una cosa es que haya trabajado con él y otra es que yo sea Fox, yo soy yo, no hay ningún hombre detrás de mí”, si a las primeras de cambio se pone a abogar por las pensiones de los expresidentes y las prestaciones de los funcionarios de nivel medio y alto (y otras cosas por el estilo)?

Xóchitl debe dejar de velar por su mentor; Fox es su peor aliado y atender los reclamos de este serán su tumba.

Él está resultando ser el engranaje mortal entre Xóchitl y López Obrador. Aunque pareciera que les hablan a las mismas audiencias, lo cierto es que “X” y “YSQ” hablan de distintos universos de gente, pero sobre todo SE DIRIGEN a distintos grupos. Una muestra muy evidente de esto que comento fue lo que Xóchitl propuso con respecto a reinsertar el seguro de gastos médicos mayores para los funcionarios (a costa del bolsillo de ellos mismos). Nada de lo que dijo AMLO al respecto de lo que dijo Xóchitl es cierto. López Obrador sacó de contexto las palabras de la candidata.

Eso además de que, ¿con qué cara cuestiona/critica AMLO la propuesta de Xóchitl cuando es él quien ha destruido el sistema de salud? ¿Cuando al destruirlo ha orillado a la gente a acudir al sector privado? Él es el primero que ha privatizado el sector salud y quien más ha hecho por dinamitar el sistema de salud público.

El primer mandatario vuelve a violar las medidas cautelares del INE; no debería hablar de las contiendas presidenciales, de las propuestas vertidas en el marco de esas contiendas, ni de los contendientes, así diga “una señora”, “ella”, “esa persona” o “la señora X”.

Mas, debido a la gran disparidad que hay en el control del micrófono, Gálvez tiene las de perder. Xóchitl debía de haberlo previsto y, por lo mismo, haber evitado pronunciarse tan ambiguamente y laxamente sobre esos temas.

Si él impera en los tiempos gracias a su control de los micrófonos y de las plataformas del Estado, pero encima le niega el derecho de réplica a la senadora —y se lo volvería a negar para aclarar esto otro—, con mayor razón Xóchitl leva las de perder.

No, el titular del Ejecutivo no tiene tiempo para el pueblo de México, menos aún para oír a opositores, hablar con la verdad o pedir disculpas.

P.d.

Mientras López Obrador continúa abusando del micrófono, desvirtuando los dichos, mintiendo, inventando, México cae en el ranking de riesgo país de América Latina (de la 5ª a la 11ª posición). Pero, bueno, de que es popular, ni cabe duda. ¿Saben ustedes que, de acuerdo a Latinobarómetro 2023, la sociedad mexicana es de todo el continente la que más favorece tener a un líder autoritario?